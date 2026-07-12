Domenica 12 luglio sono proposti gli episodi dal titolo Tra la vita e la morte e La combattente di Delitti ai Caraibi 4. Si tratta del finale di stagione della serie, in onda su Rete 4 dalle ore 21:25 circa.

Delitti ai Caraibi 4 Tra la vita e la morte, regista e dove è girata

Tra la vita e la morte e La combattente sono il settimo ed ottavo episodio della serie. La produzione è realizzata dalle società Fédération Entertainment e France Télévisions ed ha come ideatori Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel. La serie è originaria della Francia, dove è andata in onda con il titolo originale Tropiques Criminels. Le riprese si sono svolte nelle suggestive location delle Antille Francesi.

Continuano a non essere positivi i dati degli ascolti che sta ottenendo la serie tv poliziesca su Rete 4. Gli appuntamenti della passata edizione hanno ricevuto una share del 2,7%, confermando il costante calo nell’Auditel della produzione, che nel debutto del 21 giugno aveva ricevuto il 3,6%.

Delitti ai Caraibi 4 Tra la vita e la morte, la trama

Durante Tra la vita e la morte di Delitti ai Caraibi 4 il corpo privo di vita di un uomo è ritrovato a bordo di uno yacht. Il caso coinvolge Gaelle, in quanto la vittima era uno dei migliori amici di suo padre, ovvero Laurent Crivelli.

Le indagini permettono immediatamente di scoprire la condizione di salute precaria nella quale versava l’uomo. Quest’ultimo era affetto da SLA e da tempo desiderava morire. Chi era consapevole di ciò era proprio Laurent, che diventa il principale sospettato: l’ipotesi, infatti, è che possa avere assecondato i desideri dell’amico.

La combattente, la trama

La serata in compagnia di Delitti ai Caraibi procede con l’appuntamento La combattente. In esso, una giovane lottatrice di MMA perde la vita. Le due poliziotte protagoniste lavorano al caso e scoprono che la vittima, il giorno prima, aveva partecipato a una lotta clandestina. Per far luce su questo mondo e per scoprire quel che è avvenuto, Melissa decide di lavorare sotto copertura. L’inchiesta si rivela essere molto pericolosa.

Delitti ai Caraibi 4 Tra la vita e la morte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Delitti ai Caraibi 4.