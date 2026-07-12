Cosa vedere stasera in TV, lunedì 13 luglio 2026? La prima serata propone solidarietà, reality, intrattenimento, attualità e tanto cinema. Su Rai 1 va in onda La Partita del Cuore 2026, evento che riunisce sport e spettacolo con l’obiettivo di sostenere importanti progetti benefici. Canale 5 punta invece su una nuova puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia.

Tra le altre proposte spiccano Boss in incognito su Rai 2, Filorosso su Rai 3, il thriller Potere assoluto su Rete 4, Cash Out – I maghi del furto su Italia 1, La maschera di Zorro su TV8 e una nuova tappa di Little Big Italy sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – La Partita del Cuore 2026 . Dallo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila, sport e spettacolo si incontrano per una serata dedicata alla solidarietà.

– . Dallo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila, sport e spettacolo si incontrano per una serata dedicata alla solidarietà. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island . Le coppie continuano il loro viaggio nei sentimenti tra falò, confronti e nuove rivelazioni.

– . Le coppie continuano il loro viaggio nei sentimenti tra falò, confronti e nuove rivelazioni. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito . Nuovo appuntamento con il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini.

– . Nuovo appuntamento con il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Il programma approfondisce i principali temi politici, economici e sociali dell’estate.

– . Il programma approfondisce i principali temi politici, economici e sociali dell’estate. Rete 4, ore 21:34 – Potere assoluto . Thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman.

– . Thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Phuket alla ricerca del miglior ristorante italiano.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – La Partita del Cuore 2026 – Evento benefico tra sport e spettacolo.

– – Evento benefico tra sport e spettacolo. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito – Docu-reality con Elettra Lamborghini.

– – Docu-reality con Elettra Lamborghini. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità e approfondimento.

– – Attualità e approfondimento. Rai 4, ore 21:20 – Fire Country – Tre episodi della quarta stagione della serie.

– – Tre episodi della quarta stagione della serie. Rai 5, ore 21:20 – Il divorzio di Andrea – Film drammatico e commedia.

– – Film drammatico e commedia. Rai Movie, ore 21:10 – Soldato blu – Western con Candice Bergen e Peter Strauss.

– – Western con Candice Bergen e Peter Strauss. Rai Premium, ore 21:20 – Il velo nuziale – L’eredità – Film romantico.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – Potere assoluto – Thriller con Clint Eastwood e Gene Hackman.

– – Thriller con Clint Eastwood e Gene Hackman. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

– – Docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, ore 21:27 – Cash Out – I maghi del furto – Film d’azione con John Travolta e Kristin Davis.

– – Film d’azione con John Travolta e Kristin Davis. 20, ore 21:08 – The Equalizer – Tre episodi della quarta stagione della serie crime.

– – Tre episodi della quarta stagione della serie crime. Iris, ore 21:16 – Vittoria e Abdul – Film storico e drammatico con Judi Dench e Ali Fazal.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, dalle ore 20:35 – In Onda . Marianna Aprile e Luca Telese commentano i principali fatti politici e sociali della giornata.

– . Marianna Aprile e Luca Telese commentano i principali fatti politici e sociali della giornata. TV8, ore 21:40 – La maschera di Zorro – Film d’avventura con Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.

– – Film d’avventura con Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Francesco Panella visita Phuket alla ricerca della migliore cucina italiana.

I film di stasera in TV lunedì 13 luglio 2026

Potere assoluto – Rete 4, ore 21:34. Un ladro professionista assiste involontariamente a un delitto che coinvolge il presidente degli Stati Uniti e decide di far emergere la verità.

– Rete 4, ore 21:34. Un ladro professionista assiste involontariamente a un delitto che coinvolge il presidente degli Stati Uniti e decide di far emergere la verità. Cash Out – I maghi del furto – Italia 1, ore 21:27. Un esperto criminale organizza un ultimo grande colpo, ma il piano si trasforma rapidamente in una situazione pericolosa.

– Italia 1, ore 21:27. Un esperto criminale organizza un ultimo grande colpo, ma il piano si trasforma rapidamente in una situazione pericolosa. La maschera di Zorro – TV8, ore 21:40. Don Diego de la Vega sceglie un giovane successore al quale affidare la maschera e la missione di combattere le ingiustizie.

– TV8, ore 21:40. Don Diego de la Vega sceglie un giovane successore al quale affidare la maschera e la missione di combattere le ingiustizie. Vittoria e Abdul – Iris, ore 21:16. La regina Vittoria instaura una profonda amicizia con il giovane Abdul Karim, suscitando scandalo e opposizioni a corte.

– Iris, ore 21:16. La regina Vittoria instaura una profonda amicizia con il giovane Abdul Karim, suscitando scandalo e opposizioni a corte. Il divorzio di Andrea – Rai 5, ore 21:20. Una poliziotta austriaca pronta a iniziare una nuova vita si ritrova coinvolta in una vicenda imprevista.

– Rai 5, ore 21:20. Una poliziotta austriaca pronta a iniziare una nuova vita si ritrova coinvolta in una vicenda imprevista. Soldato blu – Rai Movie, ore 21:10. Un soldato e una giovane donna attraversano territori ostili durante le guerre indiane.

– Rai Movie, ore 21:10. Un soldato e una giovane donna attraversano territori ostili durante le guerre indiane. Il velo nuziale – L’eredità – Rai Premium, ore 21:20. Una donna inizia a interrogarsi sul proprio futuro sentimentale dopo anni trascorsi in una relazione senza prospettive.

I film su Sky Cinema lunedì 13 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Greenland 2 – Migration . Dopo la catastrofe provocata dalla cometa Clarke, la famiglia Garrity affronta un nuovo viaggio alla ricerca di un luogo sicuro.

– . Dopo la catastrofe provocata dalla cometa Clarke, la famiglia Garrity affronta un nuovo viaggio alla ricerca di un luogo sicuro. Sky Cinema Due, ore 21:15 – House of the Dragon . Quarto episodio della terza stagione della serie HBO.

– . Quarto episodio della terza stagione della serie HBO. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Prestige . Il thriller di Christopher Nolan con Christian Bale e Hugh Jackman.

– . Il thriller di Christopher Nolan con Christian Bale e Hugh Jackman. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Unicorni . Film dedicato ai più giovani e alle famiglie.

– . Film dedicato ai più giovani e alle famiglie. Sky Cinema Action, ore 21:45 – Greenland 2 – Migration . Il nuovo capitolo della saga catastrofica con Gerard Butler.

– . Il nuovo capitolo della saga catastrofica con Gerard Butler. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Inside Man: Most Wanted . Un nuovo colpo in banca dà inizio a una complessa trattativa.

– . Un nuovo colpo in banca dà inizio a una complessa trattativa. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Admission – Matricole dentro o fuori . Commedia romantica con Tina Fey e Paul Rudd.

– . Commedia romantica con Tina Fey e Paul Rudd. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – L’ombra di Caravaggio . Riccardo Scamarcio interpreta Michelangelo Merisi nel film diretto da Michele Placido.

– . Riccardo Scamarcio interpreta Michelangelo Merisi nel film diretto da Michele Placido. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Bianco, rosso e Verdone . La celebre commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone.

– . La celebre commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone. Sky Cinema, ore 21:15 – Quo Vado?. Checco Zalone interpreta un uomo disposto a tutto pur di conservare il proprio posto fisso.

Stasera in TV, lunedì 13 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è La Partita del Cuore 2026 su Rai 1, evento che unisce sport, spettacolo e solidarietà. Canale 5 punta invece sulle emozioni e sui confronti di Temptation Island, mentre Rai 2 propone una nuova puntata di Boss in incognito.

Gli appassionati di cinema possono scegliere Potere assoluto su Rete 4, Cash Out – I maghi del furto su Italia 1, La maschera di Zorro su TV8 oppure Greenland 2 – Migration su Sky Cinema Uno.