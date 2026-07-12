Nella puntata di domenica 12 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, hanno conquistato il titolo I Calmissimi.

La squadra è composta da Valeria, Francesco e Simona e arriva da Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. I tre formano una famiglia: Valeria e Francesco sono sposati, mentre Valeria e Simona sono sorelle.

I Calmissimi hanno battuto i campioni uscenti, I Maggiolini della Valdelsa, conquistando l’accesso all’Ultima Catena. Il trio lombardo è arrivato fino all’ultima parola con un montepremi da 29.750 euro, ma non è riuscito a trovare la soluzione corretta.

La risposta scelta è stata “Racconto”, mentre la parola giusta era “Rapporto”. I nuovi campioni sono quindi rimasti senza vincita, ma torneranno nella prossima puntata per difendere il titolo.

I Calmissimi: la sfida contro I Maggiolini della Valdelsa a Reazione a Catena

La puntata del 12 luglio 2026 si è aperta con I Maggiolini della Valdelsa chiamati a difendere il titolo conquistato nella serata precedente.

La squadra composta da Giulia Cristiani, Emilio Conforti e Cesare Iacoponi era arrivata fino all’ultima parola con un montepremi da 120.000 euro, senza però riuscire a vincerlo.

A sfidarli sono arrivati I Calmissimi. Valeria, Francesco e Simona hanno mostrato fin dalle prime manche grande intuito e una buona sintonia.

La sfida si è decisa all’Intesa Vincente. I Calmissimi sono riusciti a trovare 8 parole corrette, superando i campioni uscenti e conquistando il titolo.

Per il trio di Limbiate si è trattato di un debutto molto positivo. Nonostante l’emozione della prima partecipazione, i tre concorrenti hanno mostrato velocità e capacità di ragionare insieme.

Ultima Catena: soluzione “Rapporto” e montepremi da 29.750 euro

I Calmissimi hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi da 119.000 euro.

La cifra iniziale è stata ottenuta sommando il bottino accumulato durante la puntata, le parole trovate all’Intesa Vincente e il relativo bonus.

Il rendimento del trio è stato molto positivo anche durante il gioco finale. Grazie alle risposte corrette e all’utilizzo dei Jolly, I Calmissimi hanno commesso un solo errore, arrivando all’ultima parola con 59.500 euro.

A quel punto hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Il montepremi si è quindi dimezzato, scendendo a 29.750 euro.

Gli indizi a disposizione erano:

Titolo Storia

La parola da trovare iniziava con le lettere: Ra e to. Dopo una lunga consultazione, Valeria, Francesco e Simona hanno scelto la risposta: Racconto. Prima di svelare la soluzione, Pino Insegno ha aumentato la suspense facendo notare che i concorrenti avevano pronunciato la parola giusta durante il ragionamento. La soluzione corretta era infatti: Rapporto.

Il conduttore ha ricordato che proprio Simona aveva nominato quella parola durante il confronto.

I Calmissimi non hanno quindi vinto i 29.750 euro in palio. La squadra ha però conservato il titolo e tornerà nella prossima puntata.

Reazioni social: il collegamento “Titolo-Rapporto” fa discutere

Il finale della puntata ha acceso il dibattito sui social.

Molti spettatori hanno seguito l’Ultima Catena provando a trovare la soluzione insieme ai concorrenti. Il collegamento tra “Titolo”, “Storia” e “Rapporto”, però, non ha convinto una parte del pubblico.

Su X diversi utenti hanno giudicato la soluzione poco immediata.

Tra i commenti comparsi durante la puntata:

“Titolo e Rapporto, mai sentito.”

“Titolo e Rapporto, ma che connessione c’è?”

“Stiracchiatissimo.”

“Dopo questa abbandono definitivamente.”

Il finale ha quindi diviso il pubblico. Alcuni spettatori hanno considerato la soluzione troppo difficile, mentre altri hanno ricordato che la parola corretta era stata effettivamente pronunciata dai concorrenti durante la consultazione.

Reazione a Catena: chi sono I Calmissimi

I Calmissimi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata del 12 luglio 2026.

La squadra è composta da Valeria, Francesco e Simona e viene da Limbiate, in provincia di Monza e Brianza.

Valeria è sposata con Francesco ed è la sorella di Simona.

Francesco è il marito di Valeria e completa il trio familiare.

Simona è la sorella di Valeria.

Il nome I Calmissimi richiama probabilmente il modo in cui i tre concorrenti affrontano le sfide e i momenti di tensione. Dopo il mancato successo finale, Simona ha anche scherzato dicendo: “Stasera sarò calmissima”.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti.

Alla loro prima Ultima Catena, I Calmissimi hanno giocato per 29.750 euro, ma hanno risposto “Racconto” anziché “Rapporto”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno come campioni in carica.