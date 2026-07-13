Cosa vedere stasera in TV, martedì 14 luglio 2026? La prima serata propone sport, cinema, intrattenimento, storie personali e commedie per tutta la famiglia. Su Rai 1 proseguono i Mondiali di calcio 2026, mentre Rai 2 propone una nuova puntata di Storie al bivio di sera.
Canale 5 punta sul film drammatico Mio figlio, Rete 4 trasmette la commedia Il pesce innamorato con Leonardo Pieraccioni e Italia 1 propone Mamma, ho preso il morbillo. Tra le altre alternative ci sono Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo su TV8 e Confusi e felici sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026. Una nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA, seguita dall’approfondimento di Notti Mondiali.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera. Monica Setta raccoglie confessioni e racconti legati alle scelte che hanno cambiato la vita degli ospiti.
- Rai 3, ore 21:15 – È andato tutto bene. Film drammatico diretto da François Ozon con Sophie Marceau e André Dussollier.
- Canale 5, ore 21:20 – Mio figlio. Film drammatico incentrato su una famiglia costretta ad affrontare una situazione difficile.
- Rete 4, ore 21:30 – Il pesce innamorato. Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.
- TV8, ore 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. I concorrenti affrontano nuove prove e tentazioni nel reality condotto da Fabio Caressa.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 – Sport.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera – Intrattenimento con Monica Setta.
- Rai 3, ore 21:15 – È andato tutto bene – Film drammatico in prima visione.
- Rai 4, ore 21:20 – Shut In – Film thriller.
- Rai 5, ore 21:25 – Una storia senza nome – Film con Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri.
- Rai Movie, ore 21:10 – Mangia prega ama – Film con Julia Roberts.
- Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Fiction con Luisa Ranieri.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Il pesce innamorato – Commedia con Leonardo Pieraccioni e Yamila Diaz.
- Canale 5, ore 21:20 – Mio figlio – Film drammatico.
- Italia 1, ore 21:20 – Mamma, ho preso il morbillo – Commedia per tutta la famiglia.
- 20, ore 21:10 – Live! – Corsa contro il tempo – Film thriller e d’azione.
- Iris, ore 21:15 – I dannati e gli eroi – Film western.
- Twentyseven, ore 21:10 – A-X-L – Un’amicizia extraordinaria – Film d’avventura e fantascienza.
- Cine34, ore 21:00 – Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista – Commedia italiana.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, dalle ore 20:35 – In Onda. Attualità, politica e approfondimento sui principali temi della giornata.
- TV8, ore 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – Reality game condotto da Fabio Caressa.
- Nove, ore 21:30 – Confusi e felici – Commedia con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta.
I film di stasera in TV martedì 14 luglio 2026
- È andato tutto bene – Rai 3, ore 21:15. Dopo un grave problema di salute, un uomo anziano chiede alla figlia di aiutarlo a prendere una decisione delicata e dolorosa.
- Mio figlio – Canale 5, ore 21:20. Un dramma familiare costruito intorno a rapporti complessi, segreti e scelte difficili.
- Il pesce innamorato – Rete 4, ore 21:30. Uno scrittore di favole raggiunge improvvisamente il successo e incontra una donna destinata a cambiare la sua vita.
- Mamma, ho preso il morbillo – Italia 1, ore 21:20. Un bambino rimasto solo in casa affronta un gruppo di criminali grazie a una serie di ingegnose trappole.
- Confusi e felici – Nove, ore 21:30. Uno psicologo entra in crisi e viene aiutato dai propri pazienti a ritrovare entusiasmo e fiducia.
- Shut In – Rai 4, ore 21:20. Una giovane madre resta intrappolata in casa e deve trovare il modo di proteggere i propri figli.
- Una storia senza nome – Rai 5, ore 21:25. Una segretaria scrive nell’ombra le sceneggiature di un autore famoso e si ritrova coinvolta in un mistero legato a un quadro scomparso.
- Mangia prega ama – Rai Movie, ore 21:10. Dopo una crisi personale, una donna parte per un lungo viaggio tra Italia, India e Indonesia.
- Live! – Corsa contro il tempo – 20, ore 21:10. Un uomo scopre di avere una bomba collegata al proprio corpo e deve correre contro il tempo per salvarsi.
I film su Sky Cinema martedì 14 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – La vita è una cosa meravigliosa. Commedia corale diretta da Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Dunkirk. Il film di Christopher Nolan ricostruisce la drammatica evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Shrek. Il celebre film d’animazione con l’orco verde e il suo inseparabile Ciuchino.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Way Down – Rapina alla Banca di Spagna. Un giovane ingegnere partecipa a un piano per violare uno dei caveau più sicuri al mondo.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Prendiamoci una pausa. Commedia italiana dedicata alle relazioni e alle difficoltà della vita di coppia.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il principe cerca moglie. Eddie Murphy interpreta l’erede al trono di Zamunda alla ricerca del vero amore a New York.
Stasera in TV, martedì 14 luglio: la scelta migliore
Gli appassionati di sport possono seguire i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, mentre chi preferisce le storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2.
Tra i film in chiaro spiccano È andato tutto bene su Rai 3, Il pesce innamorato su Rete 4, Mamma, ho preso il morbillo su Italia 1, Mangia prega ama su Rai Movie e Confusi e felici sul Nove.
Su Sky Cinema le proposte principali sono La vita è una cosa meravigliosa, Dunkirk, Shrek, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna e Il principe cerca moglie.