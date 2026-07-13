Stasera in tv martedì 14 luglio 2026
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Stasera in TV martedì 14 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
14 Luglio 2026 4 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, martedì 14 luglio 2026? La prima serata propone sport, cinema, intrattenimento, storie personali e commedie per tutta la famiglia. Su Rai 1 proseguono i Mondiali di calcio 2026, mentre Rai 2 propone una nuova puntata di Storie al bivio di sera.

Canale 5 punta sul film drammatico Mio figlio, Rete 4 trasmette la commedia Il pesce innamorato con Leonardo Pieraccioni e Italia 1 propone Mamma, ho preso il morbillo. Tra le altre alternative ci sono Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo su TV8 e Confusi e felici sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 20:30Mondiali di calcio 2026. Una nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA, seguita dall’approfondimento di Notti Mondiali.
  • Rai 2, ore 21:20Storie al bivio di sera. Monica Setta raccoglie confessioni e racconti legati alle scelte che hanno cambiato la vita degli ospiti.
  • Rai 3, ore 21:15È andato tutto bene. Film drammatico diretto da François Ozon con Sophie Marceau e André Dussollier.
  • Canale 5, ore 21:20Mio figlio. Film drammatico incentrato su una famiglia costretta ad affrontare una situazione difficile.
  • Rete 4, ore 21:30Il pesce innamorato. Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.
  • TV8, ore 21:40Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. I concorrenti affrontano nuove prove e tentazioni nel reality condotto da Fabio Caressa.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 20:30Mondiali di calcio 2026 – Sport.
  • Rai 2, ore 21:20Storie al bivio di sera – Intrattenimento con Monica Setta.
  • Rai 3, ore 21:15È andato tutto bene – Film drammatico in prima visione.
  • Rai 4, ore 21:20Shut In – Film thriller.
  • Rai 5, ore 21:25Una storia senza nome – Film con Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri.
  • Rai Movie, ore 21:10Mangia prega ama – Film con Julia Roberts.
  • Rai Premium, ore 21:20Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Fiction con Luisa Ranieri.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:30Il pesce innamorato – Commedia con Leonardo Pieraccioni e Yamila Diaz.
  • Canale 5, ore 21:20Mio figlio – Film drammatico.
  • Italia 1, ore 21:20Mamma, ho preso il morbillo – Commedia per tutta la famiglia.
  • 20, ore 21:10Live! – Corsa contro il tempo – Film thriller e d’azione.
  • Iris, ore 21:15I dannati e gli eroi – Film western.
  • Twentyseven, ore 21:10A-X-L – Un’amicizia extraordinaria – Film d’avventura e fantascienza.
  • Cine34, ore 21:00Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista – Commedia italiana.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, dalle ore 20:35In Onda. Attualità, politica e approfondimento sui principali temi della giornata.
  • TV8, ore 21:40Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – Reality game condotto da Fabio Caressa.
  • Nove, ore 21:30Confusi e felici – Commedia con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta.

I film di stasera in TV martedì 14 luglio 2026

  • È andato tutto bene – Rai 3, ore 21:15. Dopo un grave problema di salute, un uomo anziano chiede alla figlia di aiutarlo a prendere una decisione delicata e dolorosa.
  • Mio figlio – Canale 5, ore 21:20. Un dramma familiare costruito intorno a rapporti complessi, segreti e scelte difficili.
  • Il pesce innamorato – Rete 4, ore 21:30. Uno scrittore di favole raggiunge improvvisamente il successo e incontra una donna destinata a cambiare la sua vita.
  • Mamma, ho preso il morbillo – Italia 1, ore 21:20. Un bambino rimasto solo in casa affronta un gruppo di criminali grazie a una serie di ingegnose trappole.
  • Confusi e felici – Nove, ore 21:30. Uno psicologo entra in crisi e viene aiutato dai propri pazienti a ritrovare entusiasmo e fiducia.
  • Shut In – Rai 4, ore 21:20. Una giovane madre resta intrappolata in casa e deve trovare il modo di proteggere i propri figli.
  • Una storia senza nome – Rai 5, ore 21:25. Una segretaria scrive nell’ombra le sceneggiature di un autore famoso e si ritrova coinvolta in un mistero legato a un quadro scomparso.
  • Mangia prega ama – Rai Movie, ore 21:10. Dopo una crisi personale, una donna parte per un lungo viaggio tra Italia, India e Indonesia.
  • Live! – Corsa contro il tempo – 20, ore 21:10. Un uomo scopre di avere una bomba collegata al proprio corpo e deve correre contro il tempo per salvarsi.

I film su Sky Cinema martedì 14 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15La vita è una cosa meravigliosa. Commedia corale diretta da Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15Dunkirk. Il film di Christopher Nolan ricostruisce la drammatica evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Shrek. Il celebre film d’animazione con l’orco verde e il suo inseparabile Ciuchino.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Way Down – Rapina alla Banca di Spagna. Un giovane ingegnere partecipa a un piano per violare uno dei caveau più sicuri al mondo.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Prendiamoci una pausa. Commedia italiana dedicata alle relazioni e alle difficoltà della vita di coppia.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Il principe cerca moglie. Eddie Murphy interpreta l’erede al trono di Zamunda alla ricerca del vero amore a New York.

Stasera in TV, martedì 14 luglio: la scelta migliore

Gli appassionati di sport possono seguire i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, mentre chi preferisce le storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2.

Tra i film in chiaro spiccano È andato tutto bene su Rai 3, Il pesce innamorato su Rete 4, Mamma, ho preso il morbillo su Italia 1, Mangia prega ama su Rai Movie e Confusi e felici sul Nove.

Su Sky Cinema le proposte principali sono La vita è una cosa meravigliosa, Dunkirk, Shrek, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna e Il principe cerca moglie.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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