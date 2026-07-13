Cosa vedere stasera in TV, martedì 14 luglio 2026? La prima serata propone sport, cinema, intrattenimento, storie personali e commedie per tutta la famiglia. Su Rai 1 proseguono i Mondiali di calcio 2026, mentre Rai 2 propone una nuova puntata di Storie al bivio di sera.

Canale 5 punta sul film drammatico Mio figlio, Rete 4 trasmette la commedia Il pesce innamorato con Leonardo Pieraccioni e Italia 1 propone Mamma, ho preso il morbillo. Tra le altre alternative ci sono Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo su TV8 e Confusi e felici sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 . Una nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA, seguita dall’approfondimento di Notti Mondiali .

– . Una nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA, seguita dall’approfondimento di . Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera . Monica Setta raccoglie confessioni e racconti legati alle scelte che hanno cambiato la vita degli ospiti.

– . Monica Setta raccoglie confessioni e racconti legati alle scelte che hanno cambiato la vita degli ospiti. Rai 3, ore 21:15 – È andato tutto bene . Film drammatico diretto da François Ozon con Sophie Marceau e André Dussollier.

– . Film drammatico diretto da François Ozon con Sophie Marceau e André Dussollier. Canale 5, ore 21:20 – Mio figlio . Film drammatico incentrato su una famiglia costretta ad affrontare una situazione difficile.

– . Film drammatico incentrato su una famiglia costretta ad affrontare una situazione difficile. Rete 4, ore 21:30 – Il pesce innamorato . Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.

– . Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. TV8, ore 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. I concorrenti affrontano nuove prove e tentazioni nel reality condotto da Fabio Caressa.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 – Sport.

– – Sport. Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera – Intrattenimento con Monica Setta.

– – Intrattenimento con Monica Setta. Rai 3, ore 21:15 – È andato tutto bene – Film drammatico in prima visione.

– – Film drammatico in prima visione. Rai 4, ore 21:20 – Shut In – Film thriller.

– – Film thriller. Rai 5, ore 21:25 – Una storia senza nome – Film con Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri.

– – Film con Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri. Rai Movie, ore 21:10 – Mangia prega ama – Film con Julia Roberts.

– – Film con Julia Roberts. Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Fiction con Luisa Ranieri.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Il pesce innamorato – Commedia con Leonardo Pieraccioni e Yamila Diaz.

– – Commedia con Leonardo Pieraccioni e Yamila Diaz. Canale 5, ore 21:20 – Mio figlio – Film drammatico.

– – Film drammatico. Italia 1, ore 21:20 – Mamma, ho preso il morbillo – Commedia per tutta la famiglia.

– – Commedia per tutta la famiglia. 20, ore 21:10 – Live! – Corsa contro il tempo – Film thriller e d’azione.

– – Film thriller e d’azione. Iris, ore 21:15 – I dannati e gli eroi – Film western.

– – Film western. Twentyseven, ore 21:10 – A-X-L – Un’amicizia extraordinaria – Film d’avventura e fantascienza.

– – Film d’avventura e fantascienza. Cine34, ore 21:00 – Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista – Commedia italiana.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, dalle ore 20:35 – In Onda . Attualità, politica e approfondimento sui principali temi della giornata.

– . Attualità, politica e approfondimento sui principali temi della giornata. TV8, ore 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – Reality game condotto da Fabio Caressa.

– – Reality game condotto da Fabio Caressa. Nove, ore 21:30 – Confusi e felici – Commedia con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta.

I film di stasera in TV martedì 14 luglio 2026

È andato tutto bene – Rai 3, ore 21:15. Dopo un grave problema di salute, un uomo anziano chiede alla figlia di aiutarlo a prendere una decisione delicata e dolorosa.

– Rai 3, ore 21:15. Dopo un grave problema di salute, un uomo anziano chiede alla figlia di aiutarlo a prendere una decisione delicata e dolorosa. Mio figlio – Canale 5, ore 21:20. Un dramma familiare costruito intorno a rapporti complessi, segreti e scelte difficili.

– Canale 5, ore 21:20. Un dramma familiare costruito intorno a rapporti complessi, segreti e scelte difficili. Il pesce innamorato – Rete 4, ore 21:30. Uno scrittore di favole raggiunge improvvisamente il successo e incontra una donna destinata a cambiare la sua vita.

– Rete 4, ore 21:30. Uno scrittore di favole raggiunge improvvisamente il successo e incontra una donna destinata a cambiare la sua vita. Mamma, ho preso il morbillo – Italia 1, ore 21:20. Un bambino rimasto solo in casa affronta un gruppo di criminali grazie a una serie di ingegnose trappole.

– Italia 1, ore 21:20. Un bambino rimasto solo in casa affronta un gruppo di criminali grazie a una serie di ingegnose trappole. Confusi e felici – Nove, ore 21:30. Uno psicologo entra in crisi e viene aiutato dai propri pazienti a ritrovare entusiasmo e fiducia.

– Nove, ore 21:30. Uno psicologo entra in crisi e viene aiutato dai propri pazienti a ritrovare entusiasmo e fiducia. Shut In – Rai 4, ore 21:20. Una giovane madre resta intrappolata in casa e deve trovare il modo di proteggere i propri figli.

– Rai 4, ore 21:20. Una giovane madre resta intrappolata in casa e deve trovare il modo di proteggere i propri figli. Una storia senza nome – Rai 5, ore 21:25. Una segretaria scrive nell’ombra le sceneggiature di un autore famoso e si ritrova coinvolta in un mistero legato a un quadro scomparso.

– Rai 5, ore 21:25. Una segretaria scrive nell’ombra le sceneggiature di un autore famoso e si ritrova coinvolta in un mistero legato a un quadro scomparso. Mangia prega ama – Rai Movie, ore 21:10. Dopo una crisi personale, una donna parte per un lungo viaggio tra Italia, India e Indonesia.

– Rai Movie, ore 21:10. Dopo una crisi personale, una donna parte per un lungo viaggio tra Italia, India e Indonesia. Live! – Corsa contro il tempo – 20, ore 21:10. Un uomo scopre di avere una bomba collegata al proprio corpo e deve correre contro il tempo per salvarsi.

I film su Sky Cinema martedì 14 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – La vita è una cosa meravigliosa . Commedia corale diretta da Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.

– . Commedia corale diretta da Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Dunkirk . Il film di Christopher Nolan ricostruisce la drammatica evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi.

– . Il film di Christopher Nolan ricostruisce la drammatica evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Shrek . Il celebre film d’animazione con l’orco verde e il suo inseparabile Ciuchino.

– . Il celebre film d’animazione con l’orco verde e il suo inseparabile Ciuchino. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Way Down – Rapina alla Banca di Spagna . Un giovane ingegnere partecipa a un piano per violare uno dei caveau più sicuri al mondo.

– . Un giovane ingegnere partecipa a un piano per violare uno dei caveau più sicuri al mondo. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Prendiamoci una pausa . Commedia italiana dedicata alle relazioni e alle difficoltà della vita di coppia.

– . Commedia italiana dedicata alle relazioni e alle difficoltà della vita di coppia. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il principe cerca moglie. Eddie Murphy interpreta l’erede al trono di Zamunda alla ricerca del vero amore a New York.

Stasera in TV, martedì 14 luglio: la scelta migliore

Gli appassionati di sport possono seguire i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, mentre chi preferisce le storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2.

Tra i film in chiaro spiccano È andato tutto bene su Rai 3, Il pesce innamorato su Rete 4, Mamma, ho preso il morbillo su Italia 1, Mangia prega ama su Rai Movie e Confusi e felici sul Nove.

Su Sky Cinema le proposte principali sono La vita è una cosa meravigliosa, Dunkirk, Shrek, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna e Il principe cerca moglie.