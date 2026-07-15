Cosa vedere stasera in TV, giovedì 16 luglio 2026? La prima serata propone calcio, cinema, inchieste, commedie e film per tutta la famiglia. Su Rai 1 spazio ai Mondiali di calcio 2026 con la partita Inghilterra-Argentina, seguita da Notti Mondiali. Canale 5 punta invece sul film Ricomincio da me.

Tra le altre proposte ci sono Un oggi alla volta su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, L’amore è eterno finché dura su Rete 4, Billy Elliot su Italia 1, Mia moglie per finta su TV8 e Brave ragazze sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Inghilterra-Argentina . Grande sfida internazionale in prima serata, seguita dall’approfondimento di Notti Mondiali .

– . Grande sfida internazionale in prima serata, seguita dall’approfondimento di . Canale 5, ore 21:20 – Ricomincio da me . Commedia con Jennifer Lopez, incentrata su una donna che prova a reinventare la propria vita professionale.

– . Commedia con Jennifer Lopez, incentrata su una donna che prova a reinventare la propria vita professionale. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura . Nuovo appuntamento con il programma dedicato ai grandi casi giudiziari.

– . Nuovo appuntamento con il programma dedicato ai grandi casi giudiziari. Rete 4, ore 21:33 – L’amore è eterno finché dura . Commedia di Carlo Verdone con Laura Morante e Stefania Rocca.

– . Commedia di Carlo Verdone con Laura Morante e Stefania Rocca. Italia 1, ore 21:28 – Billy Elliot . Il film cult su un ragazzo che sogna di diventare ballerino contro ogni pregiudizio.

– . Il film cult su un ragazzo che sogna di diventare ballerino contro ogni pregiudizio. TV8, ore 21:40 – Mia moglie per finta. Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Inghilterra-Argentina – Sport.

– – Sport. Rai 2, ore 21:20 – Un oggi alla volta – Film in prima TV.

– – Film in prima TV. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Attualità e casi giudiziari.

– – Attualità e casi giudiziari. Rai 4, ore 21:19 – Presencias – Film thriller e horror.

– – Film thriller e horror. Rai 5, ore 21:22 – Sapiens – Un solo pianeta – Documentario e divulgazione.

– – Documentario e divulgazione. Rai Movie, ore 21:15 – The Magic of Belle Isle – Film con Morgan Freeman.

– – Film con Morgan Freeman. Rai Premium, ore 21:20 – Cuori – Due episodi della terza stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – L’amore è eterno finché dura – Commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone.

– – Commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone. Canale 5, ore 21:20 – Ricomincio da me – Commedia con Jennifer Lopez.

– – Commedia con Jennifer Lopez. Italia 1, ore 21:28 – Billy Elliot – Film drammatico e musicale.

– – Film drammatico e musicale. 20, ore 21:08 – Limitless – Thriller con Bradley Cooper e Robert De Niro.

– – Thriller con Bradley Cooper e Robert De Niro. Iris, ore 21:10 – Asteroid City – Film diretto da Wes Anderson.

– – Film diretto da Wes Anderson. Twentyseven, ore 21:10 – Assassinio allo specchio – Film giallo tratto da Agatha Christie.

– – Film giallo tratto da Agatha Christie. La5, ore 21:10 – Beauty and the Billionaire – Film romantico.

– – Film romantico. Cine34, ore 21:22 – Tiramisù – Commedia italiana con Fabio De Luigi.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Approfondimento politico e di attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.

– – Approfondimento politico e di attualità con Marianna Aprile e Luca Telese. La7, ore 21:15 – Un giorno come tanti – Film drammatico con Kate Winslet e Josh Brolin.

– – Film drammatico con Kate Winslet e Josh Brolin. TV8, ore 21:40 – Mia moglie per finta – Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston.

– – Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Nove, ore 21:30 – Brave ragazze – Commedia italiana con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico.

– – Commedia italiana con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico. Cielo, ore 21:15 – Monster Shark Attack – Film action e thriller.

I film di stasera in TV giovedì 16 luglio 2026

Ricomincio da me – Canale 5, ore 21:20. Una donna brillante, ma senza titoli prestigiosi, ottiene una seconda occasione nel mondo del lavoro e prova a dimostrare il proprio valore.

– Canale 5, ore 21:20. Una donna brillante, ma senza titoli prestigiosi, ottiene una seconda occasione nel mondo del lavoro e prova a dimostrare il proprio valore. Un oggi alla volta – Rai 2, ore 21:20. Film in prima TV dedicato a un incontro capace di cambiare il modo di guardare al presente.

– Rai 2, ore 21:20. Film in prima TV dedicato a un incontro capace di cambiare il modo di guardare al presente. L’amore è eterno finché dura – Rete 4, ore 21:33. Un uomo sposato viene scoperto in un gioco di incontri online e vede crollare le proprie certezze sentimentali.

– Rete 4, ore 21:33. Un uomo sposato viene scoperto in un gioco di incontri online e vede crollare le proprie certezze sentimentali. Billy Elliot – Italia 1, ore 21:28. In una cittadina mineraria inglese, un ragazzo scopre la passione per la danza classica e decide di inseguire il proprio talento.

– Italia 1, ore 21:28. In una cittadina mineraria inglese, un ragazzo scopre la passione per la danza classica e decide di inseguire il proprio talento. Un giorno come tanti – La7, ore 21:15. Una madre e suo figlio incontrano un uomo in fuga, destinato a cambiare il loro equilibrio familiare.

– La7, ore 21:15. Una madre e suo figlio incontrano un uomo in fuga, destinato a cambiare il loro equilibrio familiare. Mia moglie per finta – TV8, ore 21:40. Un chirurgo plastico convince la sua assistente a fingersi sua moglie, dando vita a una serie di equivoci sentimentali.

– TV8, ore 21:40. Un chirurgo plastico convince la sua assistente a fingersi sua moglie, dando vita a una serie di equivoci sentimentali. Brave ragazze – Nove, ore 21:30. Quattro donne decidono di rapinare una banca per cambiare vita, ma il colpo si rivela più complicato del previsto.

– Nove, ore 21:30. Quattro donne decidono di rapinare una banca per cambiare vita, ma il colpo si rivela più complicato del previsto. Limitless – 20, ore 21:08. Uno scrittore in crisi assume una sostanza capace di potenziare al massimo le sue capacità mentali.

– 20, ore 21:08. Uno scrittore in crisi assume una sostanza capace di potenziare al massimo le sue capacità mentali. Asteroid City – Iris, ore 21:10. Wes Anderson racconta un raduno scientifico in una cittadina nel deserto, tra incontri bizzarri e atmosfere sospese.

– Iris, ore 21:10. Wes Anderson racconta un raduno scientifico in una cittadina nel deserto, tra incontri bizzarri e atmosfere sospese. The Magic of Belle Isle – Rai Movie, ore 21:15. Uno scrittore disilluso ritrova ispirazione e fiducia grazie all’incontro con una famiglia speciale.

I film su Sky Cinema giovedì 16 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Page Eight . Thriller di spionaggio con Bill Nighy e Rachel Weisz.

– . Thriller di spionaggio con Bill Nighy e Rachel Weisz. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Rumba Therapy . Commedia francese incentrata su un padre che prova a riavvicinarsi alla figlia attraverso la danza.

– . Commedia francese incentrata su un padre che prova a riavvicinarsi alla figlia attraverso la danza. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Il cavaliere oscuro . Secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman.

– . Secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Shrek 2 . Nuova avventura animata dell’orco verde e della principessa Fiona.

– . Nuova avventura animata dell’orco verde e della principessa Fiona. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Pitch Black . Film di fantascienza e azione con Vin Diesel.

– . Film di fantascienza e azione con Vin Diesel. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Detective Marlowe . Liam Neeson interpreta il celebre investigatore privato.

– . Liam Neeson interpreta il celebre investigatore privato. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Come fratelli . Film sentimentale e familiare.

– . Film sentimentale e familiare. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Revolutionary Road . Dramma con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

– . Dramma con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Da grande . Commedia italiana con Renato Pozzetto.

– . Commedia italiana con Renato Pozzetto. Sky Cinema, ore 21:15 – La vita è una cosa meravigliosa. Commedia corale diretta da Carlo Vanzina.

Stasera in TV, giovedì 16 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è la sfida Inghilterra-Argentina dei Mondiali di calcio 2026, in onda su Rai 1. Chi preferisce il cinema leggero può scegliere Ricomincio da me su Canale 5, L’amore è eterno finché dura su Rete 4 o Mia moglie per finta su TV8.

Per una serata di cinema più emozionante, le alternative migliori sono Billy Elliot su Italia 1, Un giorno come tanti su La7, Asteroid City su Iris e Il cavaliere oscuro su Sky Cinema Collection.