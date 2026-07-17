Cosa vedere stasera in TV, sabato 18 luglio 2026? La prima serata è dominata dalla finale dei Mondiali di calcio 2026, con la sfida Spagna-Argentina in onda su Rai 1. Canale 5 propone invece nuovi episodi di Racconto di una notte, mentre Rai 3 punta sul racconto di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui.

Tra le altre proposte spiccano il film romantico Amore e passione a Sylt su Rai 2, Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Italia’s Got Talent su TV8 e lo spettacolo teatrale Tel chi el telùn con Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina . La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, seguita da Notti Mondiali .

– . La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, seguita da . Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Nuovi episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

– . Nuovi episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Ricordati di me: Capitolo II . Domenico Iannacone racconta storie di fragilità, memoria e possibilità.

– . Domenico Iannacone racconta storie di fragilità, memoria e possibilità. Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black . Il film con Brad Pitt e Anthony Hopkins torna in prima serata.

– . Il film con Brad Pitt e Anthony Hopkins torna in prima serata. Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione . Commedia romantica ambientata sulle spiagge romagnole.

– . Commedia romantica ambientata sulle spiagge romagnole. TV8, ore 21:50 – Italia’s Got Talent. Nuova puntata del talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Spagna-Argentina – Finale.

– – Finale. Rai 2, ore 21:00 – Amore e passione a Sylt – Film romantico e drammatico.

– – Film romantico e drammatico. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Ricordati di me: Capitolo II – Reportage con Domenico Iannacone.

– – Reportage con Domenico Iannacone. Rai 4, ore 21:20 – Super 8 – Film thriller e fantascienza diretto da J.J. Abrams.

– – Film thriller e fantascienza diretto da J.J. Abrams. Rai 5, ore 21:26 – Eumenidi. Oreste è salvo – Teatro dal Festival dei Due Mondi di Spoleto.

– – Teatro dal Festival dei Due Mondi di Spoleto. Rai Movie, ore 21:10 – La grande fuga – Film di guerra e avventura con Steve McQueen.

– – Film di guerra e avventura con Steve McQueen. Rai Premium, ore 21:20 – Amore criminale – Storie vere e approfondimento.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Vi presento Joe Black – Film fantasy, drammatico e romantico con Brad Pitt e Anthony Hopkins.

– – Film fantasy, drammatico e romantico con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Serie turca, episodi 56, 57 e 58.

– – Serie turca, episodi 56, 57 e 58. Italia 1, ore 21:21 – Sotto il sole di Riccione – Commedia romantica.

– – Commedia romantica. 20, ore 21:10 – King Kong – Film d’avventura diretto da Peter Jackson.

– – Film d’avventura diretto da Peter Jackson. Iris, ore 21:12 – Dr. Knock – Commedia con Omar Sy.

– – Commedia con Omar Sy. Twentyseven, ore 21:10 – Hannibal Lecter – Le origini del male – Thriller crime.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – La furia e il frastuono – Documentario dedicato agli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

– – Documentario dedicato agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. TV8, ore 21:50 – Italia’s Got Talent – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.

– – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini. Nove, ore 21:30 – Tel chi el telùn – Lo storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

– – Lo storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo. Cielo – Programmazione cinema e intrattenimento.

I film di stasera in TV sabato 18 luglio 2026

Amore e passione a Sylt – Rai 2, ore 21:00. Una poliziotta provata e disillusa arriva sull’isola di Sylt in cerca di pace, ma un nuovo incontro riapre emozioni e ferite.

– Rai 2, ore 21:00. Una poliziotta provata e disillusa arriva sull’isola di Sylt in cerca di pace, ma un nuovo incontro riapre emozioni e ferite. Vi presento Joe Black – Rete 4, ore 21:32. Un ricco uomo d’affari riceve una visita inattesa dalla Morte, arrivata con il volto di un giovane affascinante.

– Rete 4, ore 21:32. Un ricco uomo d’affari riceve una visita inattesa dalla Morte, arrivata con il volto di un giovane affascinante. Sotto il sole di Riccione – Italia 1, ore 21:21. Un gruppo di ragazzi vive amori, amicizie e nuove scoperte durante una vacanza estiva sulla riviera romagnola.

– Italia 1, ore 21:21. Un gruppo di ragazzi vive amori, amicizie e nuove scoperte durante una vacanza estiva sulla riviera romagnola. Super 8 – Rai 4, ore 21:20. Nell’estate del 1979, alcuni ragazzi assistono a un incidente ferroviario e scoprono un mistero molto più grande di loro.

– Rai 4, ore 21:20. Nell’estate del 1979, alcuni ragazzi assistono a un incidente ferroviario e scoprono un mistero molto più grande di loro. La grande fuga – Rai Movie, ore 21:10. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di prigionieri alleati organizza una spettacolare evasione da un campo tedesco.

– Rai Movie, ore 21:10. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di prigionieri alleati organizza una spettacolare evasione da un campo tedesco. King Kong – 20, ore 21:10. Una troupe cinematografica raggiunge un’isola misteriosa e scopre l’esistenza di una creatura gigantesca.

– 20, ore 21:10. Una troupe cinematografica raggiunge un’isola misteriosa e scopre l’esistenza di una creatura gigantesca. Dr. Knock – Iris, ore 21:12. Un ex truffatore diventato medico arriva in un tranquillo villaggio e prova a trasformare tutti gli abitanti in pazienti.

– Iris, ore 21:12. Un ex truffatore diventato medico arriva in un tranquillo villaggio e prova a trasformare tutti gli abitanti in pazienti. Il collezionista di carte – Iris, ore 21:14. Un ex militare vive come giocatore d’azzardo professionista, ma il passato torna a trascinarlo in una spirale di vendetta.

I film su Sky Cinema sabato 18 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Tre uomini e una gamba . La commedia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo.

– . La commedia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Divergent Series: Allegiant . Terzo capitolo della saga distopica con Shailene Woodley.

– . Terzo capitolo della saga distopica con Shailene Woodley. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio . Animazione per tutta la famiglia.

– . Animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Julieta . Film drammatico diretto da Pedro Almodóvar.

– . Film drammatico diretto da Pedro Almodóvar. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il ciclone . La commedia di Leonardo Pieraccioni.

– . La commedia di Leonardo Pieraccioni. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Un giorno come tanti . Film drammatico e sentimentale.

– . Film drammatico e sentimentale. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Contract . Thriller con Morgan Freeman e John Cusack.

– . Thriller con Morgan Freeman e John Cusack. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Assassinio sul Nilo . Giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh.

– . Giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’ombra delle spie. Spy drama con Benedict Cumberbatch.

Stasera in TV, sabato 18 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, in onda su Rai 1. Chi preferisce le serie può seguire Racconto di una notte su Canale 5, mentre Rai 3 propone il racconto intenso di Che ci faccio qui.

Per una serata di cinema in chiaro, le alternative più forti sono Vi presento Joe Black su Rete 4, Sotto il sole di Riccione su Italia 1, Super 8 su Rai 4 e La grande fuga su Rai Movie. Sul fronte Sky Cinema spiccano Tre uomini e una gamba, Assassinio sul Nilo, Il ciclone e Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio.