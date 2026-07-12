La serie turca Racconto di una notte torna in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata in onda domenica 12 luglio 2026. L’episodio è ricco di emozioni e colpi di scena: tra dichiarazioni d’amore, tradimenti, un infarto improvviso e un grave incidente, gli equilibri della famiglia Yilmaz vengono nuovamente sconvolti.

La storia d’amore tra Mahir e Canfeza sembra vivere finalmente un momento di serenità, ma il destino è pronto a mettere ancora una volta alla prova i due protagonisti.

La trama della puntata del 12 luglio 2026 di Racconto di una notte

Durante la festa di Capodanno organizzata da Ferman, l’atmosfera inizialmente appare piuttosto fredda. Saranno proprio Ferman e Mahir a convincere il gestore del locale a cambiare musica e a rendere la serata più vivace con qualche drink speciale, trasformando completamente la festa.

Nel frattempo Sare e Salih si concedono una romantica passeggiata durante la quale la ragazza racconta il dolore della propria infanzia trascorsa da orfana. Mahir, invece, sorprende Canfeza portandola nell’appartamento affittato per la notte: qui le chiede perdono per gli errori commessi, le dichiara tutto il suo amore e le regala un prezioso anello di diamanti.

La felicità dura però pochissimo. Sureya trova una lettera apparentemente scritta dal defunto Mehmet, ma in realtà falsificata da Afet per manipolarla. Le accuse contenute nella missiva provocano nella donna un grave malore che si trasforma in un infarto.

Le novità nella vita dei protagonisti

Mentre Sureya viene ricoverata d’urgenza in ospedale, Mahir corre al suo capezzale. Una volta ripresa conoscenza, la donna confessa al figlio di non riuscire ad accettare la relazione con Canfeza, arrivando a dichiarare che preferirebbe morire piuttosto che vedere accanto a lui la figlia dell’uomo ritenuto responsabile della morte del marito.

Anche Kursat vive momenti drammatici. Dopo una telefonata con Canfeza rimane coinvolto in un grave incidente stradale. Sarà proprio Mahir a salvargli la vita donandogli il proprio sangue. L’uomo scoprirà inoltre che Kursat aveva nascosto la misteriosa “merce” per proteggerlo dai pedinamenti di Rashit, mentre cresce il sospetto che dietro tutto ci sia ancora una volta la manipolazione di Afet.

Nel frattempo Ferman inizia a sospettare di essere il padre del bambino che aspetta Efsane, mentre Sevde entra in crisi dopo aver scoperto un acquisto milionario effettuato con la carta di credito di Ferman.

Il cast della puntata del 12 luglio 2026 di Racconto di una notte

Nel cast della serie troviamo:

Burak Deniz – Mahir Yilmaz

– Mahir Yilmaz Su Burcu Yazgı Coşkun – Canfeza Kilimci

– Canfeza Kilimci Gürkan Uygun – Kürşat Kilimci

– Kürşat Kilimci Mesut Akusta – Asaf Yilmaz

– Asaf Yilmaz Eren Vurdem – Selim Allame

– Selim Allame Özlem Türkad – Süreyya Yilmaz

– Süreyya Yilmaz Nazan Kesal – Afet Yilmaz

– Afet Yilmaz Rojda Demirer – Sare

– Sare Kenan Acar – Ferman

Dove è girata Racconto di una notte

La serie è stata girata principalmente tra le città turche di Istanbul e Pamukkale, oltre ad alcune suggestive location della provincia di Denizli.

Le spettacolari ambientazioni, tra residenze storiche, paesaggi naturali e scorci urbani, contribuiscono a creare l’atmosfera romantica e drammatica che caratterizza la serie.

Spoiler finale della puntata

Nel finale Mahir salva la vita a Kursat con una trasfusione di sangue e comprende che qualcuno sta cercando di manipolare gli eventi per allontanarlo definitivamente da Canfeza. Allo stesso tempo, le condizioni di Sureya e le macchinazioni di Afet rischiano di compromettere definitivamente il futuro della coppia, preparando il terreno ai prossimi sviluppi della serie.