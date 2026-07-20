Cosa vedere stasera in TV, martedì 21 luglio 2026? La prima serata propone musica, talk, documentari, cinema, reality e dating show. Su Rai 1 torna Tim Summer Hits, con Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma, mentre Canale 5 punta sul film romantico turco Delibal – Dolce veleno.
Tra le altre proposte spiccano Storie al bivio su Rai 2, il documentario L’Italia che guarda su Rai 3, la commedia Poveri ma ricchi su Rete 4, il thriller Safe House su Italia 1, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo su TV8 e Save the dating: Amori in corso sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu conducono una nuova serata musicale da Piazza del Popolo a Roma.
- Canale 5, ore 21:20 – Delibal – Dolce veleno. Film romantico e drammatico con Çağatay Ulusoy e Leyla Lydia Tuğutlu.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio. Monica Setta intervista personaggi della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo.
- Rai 3, ore 21:15 – L’Italia che guarda. Documentario dedicato al fenomeno del gossip e alla curiosità per le vite degli altri.
- Rete 4, ore 21:34 – Poveri ma ricchi. La commedia con Christian De Sica ed Enrico Brignano.
- Italia 1, ore 21:29 – Safe House. Thriller d’azione con Lucien Laviscount e Hannah John-Kamen.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits – Concerto e musica con Carlo Conti e Andrea Delogu.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio – Talk show e interviste con Monica Setta.
- Rai 3, ore 21:15 – L’Italia che guarda – Documentario storico e di costume.
- Rai 4, ore 21:18 – La casa del padre – Film thriller, crime e mistero con Daisy Ridley e Ben Mendelsohn.
- Rai 5, ore 21:22 – Io sto bene – Film drammatico con Renato Carpentieri e Alessio Lapice.
- Rai Movie, ore 21:10 – Robin Hood – L’origine della leggenda – Film d’avventura con Taron Egerton e Jamie Foxx.
- Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco – Episodio “Gli occhi di Luca”.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – Poveri ma ricchi – Commedia con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello.
- Canale 5, ore 21:20 – Delibal – Dolce veleno – Film romantico e drammatico.
- Italia 1, ore 21:29 – Safe House – Film action e thriller.
- 20, ore 21:11 – Mortal Kombat – Film d’azione e fantasy.
- Iris, ore 21:16 – La conquista del West – Western del 1962 con Debbie Reynolds e George Peppard.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.
- TV8, ore 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – Reality show d’avventura condotto da Fabio Caressa.
- Nove, ore 21:30 – Save the dating: Amori in corso – Dating show con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.
I film di stasera in TV martedì 21 luglio 2026
- Delibal – Dolce veleno – Canale 5, ore 21:20. Baris, studente di architettura e musicista, incontra Fusun, una giovane concentrata sul futuro e sulla carriera: tra loro nasce una storia intensa e complicata.
- Poveri ma ricchi – Rete 4, ore 21:34. La famiglia Tucci vive in un piccolo paese vicino a Zagarolo e vede cambiare la propria vita dopo una vincita milionaria.
- Safe House – Italia 1, ore 21:29. Sei agenti governativi restano intrappolati in un rifugio di massima sicurezza dopo un attacco terroristico.
- Mortal Kombat – 20, ore 21:11. Un torneo interdimensionale di arti marziali mette in gioco il destino della Terra.
- La casa del padre – Rai 4, ore 21:18. Dopo anni segnati da un passato traumatico, Helena deve affrontare il ritorno dell’uomo che ha distrutto la sua infanzia.
- Io sto bene – Rai 5, ore 21:22. La storia di Antonio, emigrato in Lussemburgo negli anni Sessanta, si intreccia con quella di una giovane donna in cerca di futuro.
- Robin Hood – L’origine della leggenda – Rai Movie, ore 21:10. Robin di Loxley torna dalle Crociate e sceglie di ribellarsi alla corruzione di Nottingham.
- La conquista del West – Iris, ore 21:16. Attraverso le vicende di una famiglia di pionieri, il film racconta l’epopea del West americano.
I film su Sky Cinema martedì 21 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Hangman – Il gioco dell’impiccato. Thriller con Al Pacino e Karl Urban.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il gatto con gli stivali. Film d’animazione per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Collection – Film e cicli speciali del catalogo Sky Cinema.
- Sky Cinema Action – Cinema d’azione e titoli ad alta tensione.
- Sky Cinema Suspense – Thriller e film crime in prima serata.
- Sky Cinema Romance – Film romantici e storie sentimentali.
- Sky Cinema Comedy – Commedie italiane e internazionali.
Stasera in TV, martedì 21 luglio: la scelta migliore
Chi cerca una serata musicale può scegliere Tim Summer Hits su Rai 1, mentre Canale 5 propone il film romantico turco Delibal – Dolce veleno. Per l’intrattenimento, le alternative più forti sono Money Road su TV8 e Save the dating: Amori in corso sul Nove.
Tra i film in chiaro spiccano Poveri ma ricchi su Rete 4, Safe House su Italia 1, Robin Hood – L’origine della leggenda su Rai Movie, La casa del padre su Rai 4 e La conquista del West su Iris.