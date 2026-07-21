Lunedì 20 luglio, su Canale 5, va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2026. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che è accaduto.

Temptation Island 2026 quinta puntata, Sabrina continua a rifiutare il falò di confronto

La quinta puntata di Temptation Island 2026 ha preso il via con la coppia formata da Giovanni e Sabrina. Lui, infatti, ha richiesto per l’ennesima volta un falò di confronto alla fidanzata, manifestando la volontà di chiarire una volta per tutte la situazione. Lei, che continua ad essere molto vicina al single Lory, ha rifiutato ancora il falò, sostenendo di non avere le risposte che cercava sul suo rapporto. Giovanni, non appena ha appreso della scelta della ragazza, ha avuto una crisi, nella quale ha affermato di non sapere se sia ancora innamorato della fidanzata, giudicata “egoista”.

Francesca approfondisce la conoscenza di Marco

La quinta puntata del programma è proseguita con la coppia formata da Francesca e Danilo. Dopo aver visto un filmato che mostra le interazioni amichevoli fra lui e la single Giulia, la fidanzata ha iniziato, con timidezza, a conoscere il tentatore Marco. Alla fine, Francesca è arrivata ad ammettere di non essere più sicura di ciò che prova.

A seguire si è parlato della coppia formata da Soraya e Cristian. La ragazza, infatti, continua a passare del tempo insieme al single Dimitri, per il quale spende parole di grande stima: “Mi fa sentire bella, Cristian non mi guardava così neanche all’inizio“. La fidanzata, dopo aver ammesso di non essere più innamorata di Cristian, è scoppiata a piangere e nel falò delle fidanzate ha confessato: “Speravo che il mio avvicinamento a Dimitri potesse risvegliare qualcosa in Cristian”.

Temptation Island 2026 quinta puntata, la fuga di Francesca

La puntata di Temptation Island è tornata a prendere in considerazione la coppia Francesca e Danilo. Lei, pentita per essersi lasciata un po’ andare con Marco, ha tentato di fuggire dal villaggio delle fidanzate e raggiungere il compagno.

Infine, l’appuntamento ha preso in considerazione la coppia Andrea e Iris. In un filmato, lui si mostra molto vicino alla single Sary, al punto da chiederle anche un bacio, che la tentatrice, però, si rifiuta di dare. A un certo punto, durante la notte, avviene un colpo di scena: Andrea, infatti, si è reso conto di amare profondamente Iris e, per raggiungerla, ha tentato una fuga dal villaggio. In seguito, ha deciso di chiedere un falò di confronto per uscire insieme alla fidanzata.

Dal punto di vista degli ascolti, Temptation Island continua a ottenere dati da record. L’appuntamento, infatti, ha convinto oltre 3 milioni e 800 mila spettatori, con una share del 31,1%.