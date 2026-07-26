Cosa vedere stasera in TV, lunedì 27 luglio 2026? La prima serata propone fiction, serie crime, reality, approfondimento, documentari, cinema e intrattenimento. Su Rai 1 torna Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Ritorno in Paradiso su Rai 2, Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, il film action I predoni su Italia 1, Lenin – Cronaca di un mistero su La7, The Karate Kid – Per vincere domani su TV8 e Little Big Italy sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano . In onda l’episodio Capodanno , secondo capitolo della prima stagione con Michele Riondino.

– . In onda l’episodio , secondo capitolo della prima stagione con Michele Riondino. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island . Le coppie proseguono il loro viaggio nei sentimenti tra falò, confronti e nuove rivelazioni.

– . Le coppie proseguono il loro viaggio nei sentimenti tra falò, confronti e nuove rivelazioni. Rai 2, ore 21:20 – Ritorno in Paradiso . Doppio episodio della seconda stagione, con un nuovo caso da risolvere.

– . Doppio episodio della seconda stagione, con un nuovo caso da risolvere. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Manuela Moreno conduce il programma di approfondimento dedicato ai temi sociali, economici e politici dell’estate.

– . Manuela Moreno conduce il programma di approfondimento dedicato ai temi sociali, economici e politici dell’estate. Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca . Giuseppe Brindisi guida una nuova puntata tra attualità, inchieste e reportage.

– . Giuseppe Brindisi guida una nuova puntata tra attualità, inchieste e reportage. TV8, ore 21:40 – The Karate Kid – Per vincere domani. Il cult anni Ottanta con Ralph Macchio e Pat Morita.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Episodio “Capodanno”.

– – Episodio “Capodanno”. Rai 2, ore 21:20 – Ritorno in Paradiso – Episodi “Team Building” e “La rimpatriata”.

– – Episodi “Team Building” e “La rimpatriata”. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità con Manuela Moreno.

– – Attualità con Manuela Moreno. Rai 4, ore 21:20 – Fire Country – Tre episodi della quarta stagione.

– – Tre episodi della quarta stagione. Rai 5, ore 21:20 – Paradise Is Burning – Film drammatico.

– – Film drammatico. Rai Movie, ore 21:10 – L’uomo che uccise Liberty Valance – Western con John Wayne e James Stewart.

– – Western con John Wayne e James Stewart. Rai Premium, ore 21:20 – Il velo nuziale – Ritorno a Venezia – Film romantico.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca – Attualità, politica e inchieste con Giuseppe Brindisi.

– – Attualità, politica e inchieste con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality show condotto da Filippo Bisciglia.

– – Reality show condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, ore 21:25 – I predoni – Film action e crime con Bruce Willis e Dave Bautista.

– – Film action e crime con Bruce Willis e Dave Bautista. 20, ore 21:09 – The Equalizer – Due episodi della quarta stagione della serie crime con Queen Latifah.

– – Due episodi della quarta stagione della serie crime con Queen Latifah. Iris, ore 21:15 – Una donna promettente – Thriller con Carey Mulligan.

– – Thriller con Carey Mulligan. Twentyseven, ore 21:10 – Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween – Film fantasy e avventura.

– – Film fantasy e avventura. La5, ore 21:10 – Una vita rubata – Film drammatico.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Lenin – Cronaca di un mistero – Documentario storico con Ezio Mauro.

– – Documentario storico con Ezio Mauro. TV8, ore 21:40 – The Karate Kid – Per vincere domani – Film cult con Ralph Macchio e Pat Morita.

– – Film cult con Ralph Macchio e Pat Morita. Nove, ore 21:50 – Little Big Italy – Francesco Panella vola a Bangkok per una nuova sfida gastronomica.

– – Francesco Panella vola a Bangkok per una nuova sfida gastronomica. Cielo, ore 21:20 – Zona ostile – Film di guerra.

– – Film di guerra. La7 Cinema, ore 21:15 – The Sentinel – Thriller con Michael Douglas e Kiefer Sutherland.

I film di stasera in TV lunedì 27 luglio 2026

I predoni – Italia 1, ore 21:25. Dopo una violenta rapina in banca, le prove sembrano puntare verso il proprietario dell’istituto e i suoi potenti clienti.

– Italia 1, ore 21:25. Dopo una violenta rapina in banca, le prove sembrano puntare verso il proprietario dell’istituto e i suoi potenti clienti. The Karate Kid – Per vincere domani – TV8, ore 21:40. Daniel, appena arrivato a Los Angeles, trova nel signor Miyagi una guida capace di insegnargli disciplina, coraggio e karate.

– TV8, ore 21:40. Daniel, appena arrivato a Los Angeles, trova nel signor Miyagi una guida capace di insegnargli disciplina, coraggio e karate. Una donna promettente – Iris, ore 21:15. Cassie conduce una doppia vita, segnata da una ferita del passato e dal desiderio di vendetta.

– Iris, ore 21:15. Cassie conduce una doppia vita, segnata da una ferita del passato e dal desiderio di vendetta. Paradise Is Burning – Rai 5, ore 21:20. Tre sorelle, lasciate sole da una madre assente, cercano di difendere il proprio fragile equilibrio familiare.

– Rai 5, ore 21:20. Tre sorelle, lasciate sole da una madre assente, cercano di difendere il proprio fragile equilibrio familiare. L’uomo che uccise Liberty Valance – Rai Movie, ore 21:10. Un avvocato idealista arriva nel West e si scontra con il fuorilegge Liberty Valance.

– Rai Movie, ore 21:10. Un avvocato idealista arriva nel West e si scontra con il fuorilegge Liberty Valance. Il velo nuziale – Ritorno a Venezia – Rai Premium, ore 21:20. Paolo ed Emma tornano in Italia quando la famiglia di lui deve affrontare un momento delicato.

– Rai Premium, ore 21:20. Paolo ed Emma tornano in Italia quando la famiglia di lui deve affrontare un momento delicato. Zona ostile – Cielo, ore 21:20. Durante una missione militare, un gruppo di soldati resta isolato in territorio nemico.

– Cielo, ore 21:20. Durante una missione militare, un gruppo di soldati resta isolato in territorio nemico. The Sentinel – La7 Cinema, ore 21:15. Un agente dei servizi segreti viene accusato di tradimento e deve scoprire chi sta complottando contro il presidente.

I film su Sky Cinema lunedì 27 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’ultima regina: Firebrand . Alicia Vikander e Jude Law nel film ambientato alla corte dei Tudor.

– . Alicia Vikander e Jude Law nel film ambientato alla corte dei Tudor. Sky Cinema Due, ore 21:15 – House of the Dragon . Sesto episodio della terza stagione della serie HBO.

– . Sesto episodio della terza stagione della serie HBO. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Django Unchained . Il western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio.

– . Il western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il giorno più bello del mondo . Commedia per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani.

– . Commedia per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Rampage – Furia animale . Action catastrofico con Dwayne Johnson.

– . Action catastrofico con Dwayne Johnson. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il castello . Dramma carcerario con Robert Redford e James Gandolfini.

– . Dramma carcerario con Robert Redford e James Gandolfini. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Acqua e sapone . La commedia di Carlo Verdone con Natasha Hovey e Sora Lella.

– . La commedia di Carlo Verdone con Natasha Hovey e Sora Lella. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Hitch – Lui sì che capisce le donne . Commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes.

– . Commedia romantica con Will Smith ed Eva Mendes. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – A proposito di Schmidt. Film con Jack Nicholson e Kathy Bates.

Stasera in TV, lunedì 27 luglio: la scelta migliore

La proposta più forte della serata generalista è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 punta sulla fiction con Il giovane Montalbano. Rai 2 offre invece una serata crime internazionale con Ritorno in Paradiso.

Per chi cerca l’approfondimento ci sono Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4 e il documentario Lenin – Cronaca di un mistero su La7. Tra i film in chiaro spiccano I predoni su Italia 1, The Karate Kid – Per vincere domani su TV8, Una donna promettente su Iris e L’uomo che uccise Liberty Valance su Rai Movie.

Su Sky Cinema le proposte più interessanti sono L’ultima regina: Firebrand su Sky Cinema Uno, Django Unchained su Sky Cinema Collection, Rampage – Furia animale su Sky Cinema Action e Acqua e sapone su Sky Cinema Comedy.