Non sembra esserci pace per Le Grandi Domande di Freedom, al centro di un nuovo rinvio. Rispetto a quanto comunicato qualche giorno fa, infatti, il programma di Roberto Giacobbo slitta ancora.

Le Grandi Domande di Freedom nuovo rinvio, quella del 7 luglio è l’unica puntata fino a ora trasmessa

Le Grandi Domande di Freedom è la rivisitazione del format Freedom Oltre il confine e ha debuttato lo scorso 7 luglio, in prima serata su Rete 4. La puntata, in quella occasione, aveva tenuto compagnia a 418 mila spettatori, con una share del 3,3%. Un dato di sicuro non esaltante, ma sostanzialmente in linea con quello messo a segno nell’estate del 2025, quando l’appuntamento d’esordio aveva appassionato 450 mila persone con il 3,9%.

Dopo la messa in onda della prima puntata, però, il format è sparito dalla programmazione tv di Rete 4. Sulla rete vi sono state diverse variazioni di palinsesto, anche a causa della messa in onda sulla Rai delle partite di calcio dei Mondiali, tanto che erano circolate delle voci legate a una possibile cancellazione di Freedom. Una notizia che il format ha tenuto a smentire prontamente, comunicando sui social che l’edizione sarebbe ripresa regolarmente il 26 luglio.

Un fatto, questo, che però non si è verificato.

Le Grandi Domande di Freedom nuovo rinvio, il ritorno il 4 agosto

Nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, sul profilo Facebook di Freedom è arrivata una nuova comunicazione, questa volta decisamente più scarna rispetto alla precedente. Nel post si legge: “L’appuntamento con Le Grandi Domande di Freedom si rinnova, come previsto, da martedì 4 Agosto su Rete 4. Vi aspettiamo!”.

In seguito al nuovo rinvio è destinata a cambiare ancora la programmazione tv della trasmissione. L’esordio, infatti, è avvenuto il martedì, poi il format sarebbe dovuto proseguire alla domenica. Ora Mediaset ha deciso di tornare sui suoi passi, riconfermando il programma nella collocazione del martedì.

Carlo Verdone al posto di Roberto Giacobbo

In attesa di sapere se Le Grandi Domande di Freedom tornerà effettivamente in onda il 4 agosto, domenica 26 luglio Rete 4 ha deciso di puntare su un grande classico della cinematografia italiana. Stiamo parlando di Compagni di Scuola, un cult di Carlo Verdone proposto per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione. Oltre a Verdone, nella pellicola, uscita al cinema 40 anni fa, ci sono Christian De Sica, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Alessandro Benvenuti, Maurizio Ferrini, Athina Cenci, Angelo Bernabucci, Natasha Hovey e la compianta Eleonora Giorgi.