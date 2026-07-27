Stasera in tv martedì 28 luglio 2026
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Stasera in TV martedì 28 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
28 Luglio 2026 4 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, martedì 28 luglio 2026? La prima serata propone fiction, serie crime, reality, documentari musicali, cinema d’azione e grandi classici. Su Rai 1 torna Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Ritorno in Paradiso su Rai 2, il documentario Lucio per amico. Ricordando Battisti su Rai 3, la commedia Lo chiamavano Bulldozer su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, I mercenari – The Expendables su TV8 e Segnali dal futuro sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Il giovane Montalbano. Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano, alle prese con nuovi casi e con le proprie inquietudini sentimentali.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island. Le coppie continuano il viaggio nei sentimenti tra falò, video e confronti decisivi.
  • Rai 2, ore 21:20Ritorno in Paradiso. Due episodi della serie crime: Festival mortale e Doppio omicidio.
  • Rai 3, ore 21:20Lucio per amico. Ricordando Battisti. Un documentario dedicato alla figura umana e artistica di Lucio Battisti.
  • Rete 4, ore 21:30Lo chiamavano Bulldozer. Bud Spencer è protagonista della commedia sportiva diretta da Michele Lupo.
  • Italia 1, ore 21:24Chicago P.D.. Tre episodi della tredicesima stagione della serie crime ambientata nel Distretto 21.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Il giovane Montalbano – Fiction con Michele Riondino.
  • Rai 2, ore 21:20Ritorno in Paradiso – Episodi Festival mortale e Doppio omicidio.
  • Rai 3, ore 21:20Lucio per amico. Ricordando Battisti – Documentario musicale.
  • Rai 4, ore 21:20Ultima notte a Soho – Film horror e mystery diretto da Edgar Wright.
  • Rai 5, ore 21:21Sapiens – Un solo pianeta – Divulgazione con Mario Tozzi.
  • Rai Movie, ore 21:10Un altro ferragosto – Film corale diretto da Paolo Virzì.
  • Rai Premium, ore 21:20Cuori – Due episodi della terza stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:30Lo chiamavano Bulldozer – Commedia con Bud Spencer.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island – Reality show condotto da Filippo Bisciglia.
  • Italia 1, ore 21:24Chicago P.D. – Episodi 4, 5 e 6 della tredicesima stagione.
  • 20, ore 21:10The Forger – Il falsario – Film crime e thriller con John Travolta.
  • Iris, ore 21:17A History of Violence – Thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen.
  • TwentysevenProgrammazione cinema e intrattenimento.
  • La5Programmazione soap, film e intrattenimento.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 20:35In Onda – Talk di attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.
  • TV8, ore 21:40I mercenari – The Expendables – Film d’azione con Sylvester Stallone, Jason Statham e Jet Li.
  • Nove, ore 21:50Segnali dal futuro – Film di fantascienza e mistero con Nicolas Cage.
  • CieloProgrammazione cinema e intrattenimento.

I film di stasera in TV martedì 28 luglio 2026

  • Lo chiamavano Bulldozer – Rete 4, ore 21:30. Un ex campione di football americano, ritiratosi dopo aver scoperto la corruzione nel mondo dello sport, torna in campo per aiutare alcuni ragazzi.
  • I mercenari – The Expendables – TV8, ore 21:40. Un gruppo di soldati professionisti viene ingaggiato per una missione ad alto rischio contro un dittatore sudamericano.
  • Segnali dal futuro – Nove, ore 21:50. Un professore scopre una serie di numeri che sembrano prevedere catastrofi avvenute e tragedie ancora da compiersi.
  • The Forger – Il falsario – 20, ore 21:10. Un ladro d’arte ottiene la libertà per realizzare un ultimo colpo, ma il piano coinvolge anche la sua famiglia.
  • Ultima notte a Soho – Rai 4, ore 21:20. Una giovane appassionata di moda si ritrova misteriosamente catapultata nella Londra degli anni Sessanta.
  • A History of Violence – Iris, ore 21:17. Un tranquillo padre di famiglia diventa un eroe dopo aver fermato una rapina, ma il suo passato rischia di tornare a galla.
  • Un altro ferragosto – Rai Movie, ore 21:10. Due famiglie si ritrovano a Ventotene molti anni dopo, tra vecchie ferite, nuove tensioni e memoria collettiva.
  • Ben – Rabbia animale – Sky Cinema Uno, ore 21:15. Film thriller e horror incentrato su una minaccia animale capace di trasformare la quotidianità in incubo.

I film su Sky Cinema martedì 28 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Ben – Rabbia animale. Thriller e horror in prima serata.
  • Sky Cinema Uno, ore 22:50E poi si vede. Commedia italiana.
  • Sky Cinema Uno, ore 19:15Il mostro. Film in preserale.
  • Sky Cinema Uno, ore 17:00Jurassic World – La rinascita. Avventura e fantascienza.

Stasera in TV, martedì 28 luglio: la scelta migliore

La proposta più forte della serata generalista è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 punta sulla fiction con Il giovane Montalbano. Rai 2 offre invece una serata crime internazionale con Ritorno in Paradiso.

Per chi cerca il cinema in chiaro, le alternative principali sono Lo chiamavano Bulldozer su Rete 4, I mercenari – The Expendables su TV8, Segnali dal futuro sul Nove, A History of Violence su Iris e Un altro ferragosto su Rai Movie.

Chi preferisce documentari e approfondimento può scegliere Lucio per amico. Ricordando Battisti su Rai 3 oppure Sapiens – Un solo pianeta su Rai 5.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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