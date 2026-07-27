Cosa vedere stasera in TV, martedì 28 luglio 2026? La prima serata propone fiction, serie crime, reality, documentari musicali, cinema d’azione e grandi classici. Su Rai 1 torna Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Ritorno in Paradiso su Rai 2, il documentario Lucio per amico. Ricordando Battisti su Rai 3, la commedia Lo chiamavano Bulldozer su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, I mercenari – The Expendables su TV8 e Segnali dal futuro sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano. Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano, alle prese con nuovi casi e con le proprie inquietudini sentimentali.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island. Le coppie continuano il viaggio nei sentimenti tra falò, video e confronti decisivi.
- Rai 2, ore 21:20 – Ritorno in Paradiso. Due episodi della serie crime: Festival mortale e Doppio omicidio.
- Rai 3, ore 21:20 – Lucio per amico. Ricordando Battisti. Un documentario dedicato alla figura umana e artistica di Lucio Battisti.
- Rete 4, ore 21:30 – Lo chiamavano Bulldozer. Bud Spencer è protagonista della commedia sportiva diretta da Michele Lupo.
- Italia 1, ore 21:24 – Chicago P.D.. Tre episodi della tredicesima stagione della serie crime ambientata nel Distretto 21.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Fiction con Michele Riondino.
- Rai 2, ore 21:20 – Ritorno in Paradiso – Episodi Festival mortale e Doppio omicidio.
- Rai 3, ore 21:20 – Lucio per amico. Ricordando Battisti – Documentario musicale.
- Rai 4, ore 21:20 – Ultima notte a Soho – Film horror e mystery diretto da Edgar Wright.
- Rai 5, ore 21:21 – Sapiens – Un solo pianeta – Divulgazione con Mario Tozzi.
- Rai Movie, ore 21:10 – Un altro ferragosto – Film corale diretto da Paolo Virzì.
- Rai Premium, ore 21:20 – Cuori – Due episodi della terza stagione.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Lo chiamavano Bulldozer – Commedia con Bud Spencer.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality show condotto da Filippo Bisciglia.
- Italia 1, ore 21:24 – Chicago P.D. – Episodi 4, 5 e 6 della tredicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – The Forger – Il falsario – Film crime e thriller con John Travolta.
- Iris, ore 21:17 – A History of Violence – Thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen.
- Twentyseven – Programmazione cinema e intrattenimento.
- La5 – Programmazione soap, film e intrattenimento.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 20:35 – In Onda – Talk di attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.
- TV8, ore 21:40 – I mercenari – The Expendables – Film d’azione con Sylvester Stallone, Jason Statham e Jet Li.
- Nove, ore 21:50 – Segnali dal futuro – Film di fantascienza e mistero con Nicolas Cage.
- Cielo – Programmazione cinema e intrattenimento.
I film di stasera in TV martedì 28 luglio 2026
- Lo chiamavano Bulldozer – Rete 4, ore 21:30. Un ex campione di football americano, ritiratosi dopo aver scoperto la corruzione nel mondo dello sport, torna in campo per aiutare alcuni ragazzi.
- I mercenari – The Expendables – TV8, ore 21:40. Un gruppo di soldati professionisti viene ingaggiato per una missione ad alto rischio contro un dittatore sudamericano.
- Segnali dal futuro – Nove, ore 21:50. Un professore scopre una serie di numeri che sembrano prevedere catastrofi avvenute e tragedie ancora da compiersi.
- The Forger – Il falsario – 20, ore 21:10. Un ladro d’arte ottiene la libertà per realizzare un ultimo colpo, ma il piano coinvolge anche la sua famiglia.
- Ultima notte a Soho – Rai 4, ore 21:20. Una giovane appassionata di moda si ritrova misteriosamente catapultata nella Londra degli anni Sessanta.
- A History of Violence – Iris, ore 21:17. Un tranquillo padre di famiglia diventa un eroe dopo aver fermato una rapina, ma il suo passato rischia di tornare a galla.
- Un altro ferragosto – Rai Movie, ore 21:10. Due famiglie si ritrovano a Ventotene molti anni dopo, tra vecchie ferite, nuove tensioni e memoria collettiva.
- Ben – Rabbia animale – Sky Cinema Uno, ore 21:15. Film thriller e horror incentrato su una minaccia animale capace di trasformare la quotidianità in incubo.
I film su Sky Cinema martedì 28 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ben – Rabbia animale. Thriller e horror in prima serata.
- Sky Cinema Uno, ore 22:50 – E poi si vede. Commedia italiana.
- Sky Cinema Uno, ore 19:15 – Il mostro. Film in preserale.
- Sky Cinema Uno, ore 17:00 – Jurassic World – La rinascita. Avventura e fantascienza.
Stasera in TV, martedì 28 luglio: la scelta migliore
La proposta più forte della serata generalista è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 punta sulla fiction con Il giovane Montalbano. Rai 2 offre invece una serata crime internazionale con Ritorno in Paradiso.
Per chi cerca il cinema in chiaro, le alternative principali sono Lo chiamavano Bulldozer su Rete 4, I mercenari – The Expendables su TV8, Segnali dal futuro sul Nove, A History of Violence su Iris e Un altro ferragosto su Rai Movie.
Chi preferisce documentari e approfondimento può scegliere Lucio per amico. Ricordando Battisti su Rai 3 oppure Sapiens – Un solo pianeta su Rai 5.