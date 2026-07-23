La sesta puntata di Temptation Island 2026 è andata in onda su Canale 5 mercoledì 22 luglio, alle ore 21:25 circa. Il format, come sempre, è condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2026 sesta puntata, il falò di confronto fra Andrea e Iris

La sesta puntata di Temptation Island ha preso il via con il falò di confronto fra Andrea e Iris. Nonostante sia stato molto vicino alla single Sary, lui ha deciso di chiedere alla compagna un falò perché ha compreso di amarla.

Iris, in un primo momento, ha mostrato un po’ di diffidenza, convinta che lui, con il suo comportamento, le abbia mancato di rispetto. Andrea, dal canto suo, si è difeso sostenendo di aver sempre pensato alla fidanzata, scusandosi con lei per le mancanze che ha avuto.

Alla fine, anche grazie all’intervento del conduttore, i due sono usciti insieme dal programma.

Sabrina e Giovanni sempre più distanti

La serata è proseguita con la coppia Sabrina e Giovanni. Dopo aver chiesto due falò, entrambi rifiutati dalla compagna, il fidanzato ha iniziato ad approfondire la conoscenza con la single Elisa, scatenando la reazione furente della ragazza. Sabrina, tornata nel villaggio, continua ad avere al suo fianco il tentatore Lory, a cui lei chiede persino un bacio. Un gesto d’affetto, questo, che il single si rifiuta di concedere.

A seguire è proposto un focus su Francesca e Danilo. Lei, nel Capanno, vede delle immagini del fidanzato con la single Giulia. La compagna, a sua volta, si sfoga con il tentatore Marco. Un fatto, questo, che turba non poco Danilo, che inaspettatamente mostra fastidio, al punto da pensare di chiedere un falò di confronto anticipato.

Temptation Island 2026 sesta puntata, Diamante e Bernadette

Infine, nella sesta puntata di Temptation Island, si parla della coppia composta da Diamante e Bernadette. Lui ha ammesso di avere dei dubbi sulle nozze con la compagna, considerando che stanno insieme da tanto e sostiene di non aver mai fatto molte esperienze.

Diamante passa del tempo insieme alla single Martina, con la quale compie anche un aperitivo. Mentre Bernadette lo viene a sapere e va su tutte le furie, lui, nel villaggio, prende una decisione per certi versi inaspettata: chiedere il falò di confronto e fare la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Continuano a essere eccezionali gli ascolti del programma. La puntata del 22 luglio ha tenuto compagnia a meno di 3 milioni e 800 mila spettatori, con una share del 31,6%.