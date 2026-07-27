La Rai ha annunciato l’inizio delle riprese di Nemo Chi ha ucciso Sofia. Si tratta di una fiction appartenente al genere thriller.

Nemo Chi ha ucciso Sofia riprese, i set in Friuli Venezia Giulia e in Trentino

Le riprese di Nemo Chi ha ucciso Sofia avranno una durata complessiva di circa dieci settimane. I set sono montati in diversi territori del Friuli Venezia Giulia e interesseranno anche il Trentino Alto Adige. Ad oggi non si conosce la data di messa in onda. Quel che è certo è che la prima stagione sarà proposta su Rai 1 e sarà articolata in sei episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno.

La regia è curata da Carmine Elia, che in passato ha diretto numerosi titoli seriali di grande successo, da Don Matteo a Mare Fuori, passando per La Porta Rossa e Belcanto. La fiction è co-prodotta da Rai Fiction e Filmmaster ed è realizzata con il contributo della Friuli-Venezia Giulia Film Commission–PromoTurismoFVG.

La trama

Nemo Chi ha ucciso Sofia ha come obiettivo quello di accompagnare gli spettatori in una riflessione sulla fragilità dell’adolescenza e sul potere manipolatorio che i social sono in grado di esercitare soprattutto sui più giovani.

La trama, scritta da Maurizio Careddu, Vittorio Testa, Adil Bellafqih, Jenny Bertoldo e Francesco Tosco, ha come protagonista Flavio. Ex criminale, la sua vita è stata sconvolta dalla morte della sorella Sofia, che per tutti si è suicidata. L’unico che sembra non credere all’ipotesi del gesto volontario è proprio Flavio, convinto invece che la sorella sia rimasta vittima di un omicidio.

Per scoprire la verità decide di infiltrarsi nel prestigioso liceo frequentato dalla ragazza fingendosi un insegnante. Ben presto, la sua ricerca lo costringe a confrontarsi con una misteriosa figura che si cela dietro il nome di Nemo.

Nemo Chi ha ucciso Sofia riprese, il cast

Il cast attualmente impegnato nelle riprese di Nemo Chi ha ucciso Sofia è ricco di volti molto noti, a partire da quello di Giacomo Giorgio, che deve la sua fama al ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori. Al suo fianco è protagonista Alessandra Mastronardi, che fa il suo ritorno in una produzione seriale della Rai a sette anni di distanza dalla fiction I Medici, nella quale interpretava Lucrezia Donati. Il cast di Nemo Chi ha ucciso Sofia è completato da Federica Sabatini, ovvero colei che dà il volto a Giulia Mezzanotte di Don Matteo.