Nella stagione televisiva 2026-2027 quello del mercoledì sarà uno dei prime time più ricchi di proposte. Dall’informazione all’intrattenimento, lo scontro fra le reti promette di essere senza esclusioni di colpi.

Prime time mercoledì stagione 2026-2027, le proposte dell’ammiraglia

Da giornata sulla carta più semplice a quella con la maggiore concorrenza in assoluto. Nel prime time del mercoledì, nella stagione 2026-2027 sono protagoniste in primis le reti ammiraglia, che hanno deciso di puntare su due programmi storici. Su Rai 1 il conduttore Carlo Conti è al timone della nuova edizione di Tale e Quale Show, che dal 23 settembre abbandona così la consueta collocazione del venerdì.

La diretta concorrente Canale 5, invece, trasmette le puntate speciali di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Già nella scorsa stagione sono andati in onda degli appuntamenti in prime time del game show e sono stati capaci di ottenere ottimi ascolti.

L’inedita sfida dell’informazione

Nella stagione 2026-2027 sarà molto ricca l’offerta in prime time del genere legato all’informazione. Su Rai 2, in primis, dal 7 ottobre il giornalista Roberto Inciocchi debutta con il nuovo Patù, talk che nasce con l’obiettivo di approfondire i principali temi legati alla politica, società ed economia.

Il diretto competitor sarà Rete 4. Qui sbarca, per la prima volta nella collocazione del mercoledì, la trasmissione È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer e la partecipazione come ospite fisso dello scrittore Mauro Corona. Dopo tre edizioni di fila, il programma abbandona la serata del martedì per lasciare spazio al nuovo progetto televisivo di Milo Infante.

Sempre legato all’informazione, ma con una predilezione per la cronaca nera, è Chi l’ha visto?. Il nuovo ciclo del programma, che dopo Federica Sciarelli torna in programmazione con la conduzione di Raffaella Griggi, occupa il prime time del mercoledì di Rai 3, a partire dal 16 settembre.

Prime time mercoledì stagione 2026-2027, la cultura e lo sport

Nella stagione 2026-2027, il mercoledì ospita una novità molto attesa sul NOVE. In prima serata, infatti, debutta Il Tavolo di Che tempo che fa, guidato da Fabio Fazio e arricchito ogni settimana da numerosi ospiti. Anche La7 ha una proposta che sulla carta è molto appetibile per il pubblico, con Aldo Cazzullo che torna al timone di Una Giornata Particolare, che nell’ultima edizione, proposta fra ottobre 2025 e gennaio 2026, ha chiuso con un’ottima media share del 6,5%.

Infine, anche l’anno prossimo il mercoledì sarà una delle giornate occupate dalla Champions League. Fra settembre e gennaio sono ben otto le settimane nelle quali va in onda anche in chiaro su TV8 quello che è il torneo calcistico più importante del Vecchio Continente.