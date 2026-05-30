Sabato 30 maggio si svolge la finale di Champions League, che nasconde un dettaglio che farà storcere il naso a molti per quel che concerne la programmazione tv. L’incontro più importante della competizione europea, infatti, sarà visibile, in diretta, solamente a pagamento.

Champions League finale programmazione tv, gli orari

La UEFA, a partire dall’edizione odierna della Champions League, ha deciso di apportare un’importante modifica al calendario. La finale del torneo, infatti, non si svolge più dalle ore 21:00, orario in cui da sempre era previsto il fischio di inizio, bensì dalle 18:00.

Sky, che detiene i diritti tv per mandare in onda tutte le partite della competizione, ha deciso di garantire la visione della partita in diretta solamente ai propri abbonati, sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per la prima volta dopo decenni, dunque, una finale di Champions League non sarà trasmessa in tempo reale in chiaro.

Tutti gli appassionati possono seguire il faccia a faccia su TV8 solamente in differita dalle ore 21:00, quando, salvo colpi di scena, sarà già terminata la diretta della partita su Sky e si conoscerà già il risultato finale.

Il PSG per il bis, l’Arsenal per una storica prima volta

A contendersi la finale di Champions League, che si gioca alla Puskas Arena di Budapest, ci sono il Paris Saint Germain e l’Arsenal. Le due compagini si sono affrontate già cinque volte nella loro storia: in due occasioni hanno vinto i francesi, mentre gli inglesi hanno trionfato una sola volta. Gli altri due incontri sono terminati in parità.

Il PSG gioca per fare la storia. I francesi, infatti, vincerebbero il titolo per la seconda stagione consecutiva e chiuderebbero un anno ricco di soddisfazione. In dodici mesi, il PSG ha portato a casa il Mondiale per Club e una Supercoppa Europea.

L’Arsenal, a sua volta, scende in campo per cercare di vincere la prima Champions League della propria storia. I Gunners, vincitori del campionato inglese, hanno nella propria bacheca solamente una Coppa delle Coppe (datata 1993-1994) e una Coppa delle Fiere (vinta nel lontano 1970).

Champions League finale programmazione tv, i telecronisti

Sia su TV8 che sulle reti Sky, la telecronaca della finale di Champions League è affidata alle voci di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli inviati a bordocampo sono Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni. Sulla pay tv, il prepartita inizia alle 16:30, mentre il postpartita parte dalle ore 20:00. Su TV8, invece, l’approfondimento pre-partita inizia alle 20:30 e riparte dopo il triplice fischio.

In entrambe le reti, gli spazi che precedono e seguono l’incontro sono condotti da Federica Masolin. Gli ospiti sono Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Paolo Condò. In collegamento da Budapest, dove si svolge la finale, ci sono Fabio Capello e Alessandro Del Piero.