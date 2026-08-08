Cosa vedere stasera in TV, domenica 9 agosto 2026? La prima serata propone divulgazione, serie crime, reportage, cinema d’autore, soap, film d’azione, commedie cult, talent show e teatro. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Elsbeth su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Il padrino su Rete 4, Battleship su Italia 1, Febbre da cavallo su La7, Italia’s Got Talent su TV8 e Anplagghed sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela conduce una nuova puntata del programma dedicato a scienza, natura, società e tecnologia.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Proseguono gli episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.
- Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth. Tre episodi della terza stagione della serie crime e dramedy con Carrie Preston.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui. Domenico Iannacone torna in Calabria con il racconto Ti vengo a cercare: Capitolo 1.
- Rete 4, ore 21:30 – Il padrino. Il capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando e Al Pacino torna in prima serata.
- Italia 1, ore 21:24 – Battleship. Film d’azione e fantascienza con Taylor Kitsch e Liam Neeson.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.
- Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Episodi Il ballo delle debuttanti, Diversamente impegnata e Il signore in giallo.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Puntata Ti vengo a cercare: Capitolo 1.
- Rai 4, ore 21:20 – Project Silence – Film azione, thriller, horror e fantascienza.
- Rai 5, ore 21:20 – Air – La storia del grande salto – Film drammatico e biografico con Matt Damon e Ben Affleck.
- Rai Movie, ore 21:10 – Il delinquente del rock’n’roll – Film musicale e drammatico con Elvis Presley.
- Rai Premium, ore 21:20 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo con Carlo Conti e Andrea Delogu.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Il padrino – Film drammatico e crime con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Diane Keaton.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Episodi 64, 65 e 66 della prima stagione.
- Italia 1, ore 21:24 – Battleship – Film d’azione, avventura e fantascienza.
- 20, ore 21:10 – La fuga dell’assassino – Film fantascienza, azione e thriller.
- Iris, ore 21:14 – L’ultima missione – Film crime, drammatico e thriller con Daniel Auteuil.
- Cine34 – Programmazione cinema italiano.
- Top Crime – Programmazione crime e poliziesca.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Febbre da cavallo – Commedia cult con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Catherine Spaak.
- TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.
- Nove, ore 21:30 – Anplagghed – Spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo.
I film di stasera in TV domenica 9 agosto 2026
- Il padrino – Rete 4, ore 21:30. Negli anni Quaranta, la famiglia Corleone gestisce potere, affari e vendette in una New York dominata dagli equilibri della criminalità organizzata.
- Battleship – Italia 1, ore 21:24. Una flotta navale internazionale si ritrova ad affrontare una minaccia aliena arrivata sulla Terra dopo un contatto dallo spazio.
- Febbre da cavallo – La7, ore 21:15. Mandrake, Er Pomata e Felice inseguono il sogno della vincita alle corse, tra scommesse, bugie e irresistibili disavventure romane.
- Project Silence – Rai 4, ore 21:20. Un incidente su un ponte avvolto dalla nebbia scatena il caos, mentre una minaccia nata da un progetto segreto mette in pericolo i sopravvissuti.
- Air – La storia del grande salto – Rai 5, ore 21:20. Il film racconta la nascita dello storico accordo tra Nike e Michael Jordan, destinato a cambiare per sempre il mondo dello sport e del marketing.
- Il delinquente del rock’n’roll – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane detenuto scopre il proprio talento musicale in carcere e prova a trasformare la sua vita attraverso il rock.
- La fuga dell’assassino – 20, ore 21:10. Uno scienziato ossessionato dagli esperimenti genetici si ritrova coinvolto in un intreccio di azione, fantascienza e pericolo.
- L’ultima missione – Iris, ore 21:14. Un poliziotto di Marsiglia, in crisi personale e professionale, viene trascinato dentro una scelta estrema e rischiosa.
I film su Sky Cinema domenica 9 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Fuochi d’artificio. Commedia italiana in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – I figli degli uomini. Il film di Alfonso Cuarón ambientato in un futuro distopico segnato dall’infertilità globale.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Episodio della quinta stagione della serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Cattivissimo me 2. Film d’animazione con Gru, Lucy e i Minions.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Pulp Fiction. Il cult di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – I peccatori. Film ad alta tensione in prima serata.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Jane Austen ha stravolto la mia vita. Commedia sentimentale tra letteratura, amore e rinascita personale.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – I racconti della domenica. Film drammatico italiano.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Insospettabili sospetti. Commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Assassinio a Venezia. Kenneth Branagh torna nel ruolo di Hercule Poirot in un mistero ambientato nella Venezia del dopoguerra.
Stasera in TV, domenica 9 agosto: la scelta migliore
Chi cerca divulgazione può scegliere Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre Canale 5 punta sulla serialità turca con Racconto di una notte. Rai 2 offre invece una serata crime leggera con tre episodi di Elsbeth.
Per il cinema in chiaro, le alternative più forti sono Il padrino su Rete 4, Battleship su Italia 1, Febbre da cavallo su La7, Project Silence su Rai 4, Air – La storia del grande salto su Rai 5 e L’ultima missione su Iris.
Su Sky Cinema spiccano Fuochi d’artificio su Sky Cinema Uno, I figli degli uomini su Sky Cinema Due, Pulp Fiction su Sky Cinema Action, Cattivissimo me 2 su Sky Cinema Family, Insospettabili sospetti su Sky Cinema Comedy e Assassinio a Venezia su Sky Cinema Uno +24.