La Rai lavora a una nuova soap opera. La TV di Stato ha deciso di allargare ulteriormente la proposta in tale genere, attualmente formata da Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Rai nuova soap opera, un progetto sul solco de Il Paradiso delle Signore

Al momento non è ancora noto il titolo della nuova soap opera della Rai. Quel che è certo, tuttavia, è che il progetto avrà una distribuzione che ricorderà molto quella de Il Paradiso delle Signore.

Nelle intenzioni della Rai, la nuova soap opera dovrebbe debuttare a gennaio del 2027 e, inizialmente, andrà in onda con cadenza settimanale, in prima serata. Successivamente, dopo un iniziale ciclo di appuntamenti, la serie proseguirà nel daytime. Ad oggi non è stata specificata né la fascia oraria né la rete nella quale sarà possibile seguire la produzione.

La trama ambientata ai giorni nostri

Al momento non vi sono informazioni specifiche legate alla trama della nuova soap opera della Rai. A differenza della già citata Il Paradiso delle Signore, la produzione curata dalla TV di Stato non sarà in costume. Al contrario, la storia sarà ambientata nei giorni nostri, permettendo agli sceneggiatori di esplorare tematiche legate all’attualità.

Incerta anche la location che accoglierà la futura troupe. Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, ha tenuto a chiarire che la trama non si svolgerà a Napoli. Una scelta, questa, che è stata presa dai vertici dell’azienda per evitare ogni possibile associazione con un’altra soap della Rai, ovvero Un Posto al Sole, che ha debuttato nel lontano 1996 sulla terza rete.

Rai nuova soap opera, la sfida con Mediaset

La scelta della Rai di dar vita a una nuova soap opera mostra la volontà della TV di Stato di investire su quello che è uno dei generi maggiormente sfruttati dall’azienda concorrente Mediaset. D’altronde, gran parte del palinsesto del daytime (e non solo) di Canale 5 e di Rete 4 è formato da produzioni seriali, nessuna delle quali italiana.

La Rai, inoltre, potrebbe aver deciso di puntare sulle soap spinta anche dagli ottimi ascolti ottenuti sia da Il Paradiso delle Signore che da Un Posto al Sole. La prima è da diverse stagioni in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Rai 1. Inizialmente, i dati Auditel non erano esaltanti, ma con il tempo gli ascolti sono cresciuti, toccando picchi superiori al 20% di share. Un Posto al Sole, a sua volta, continua a essere una garanzia, anche in questi giorni di piena estate. L’appuntamento del 7 agosto, l’ultimo prima della pausa estiva, ha appassionato poco meno di un milione di spettatori, con una share del 7%.