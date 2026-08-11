Cosa vedere stasera in TV, martedì 11 agosto 2026? La prima serata propone film in prima visione, sport, musica, divulgazione, talk, cinema d’azione, dating show e grandi titoli internazionali. Su Rai 1 va in onda Upgraded – Amore, arte e bugie, mentre Canale 5 punta sul thriller Fino all’ultimo indizio.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di atletica su Rai 2, seguiti da Storie al bivio di sera, il documentario musicale Jannacciami! su Rai 3, Le grandi domande di Freedom su Rete 4, Yoga Radio Estate su Italia 1, In Onda Prima Serata su La7, Skyfall su TV8 e Save the Dating: Amori in corso sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Upgraded – Amore, arte e bugie . Commedia romantica in prima visione, ambientata tra mondo dell’arte, equivoci sentimentali e occasioni impreviste.

– . Commedia romantica in prima visione, ambientata tra mondo dell’arte, equivoci sentimentali e occasioni impreviste. Canale 5, ore 21:20 – Fino all’ultimo indizio . Thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, costruito attorno a un’indagine complessa e a un serial killer da fermare.

– . Thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, costruito attorno a un’indagine complessa e a un serial killer da fermare. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica . La sessione serale dei Campionati Europei, con le gare più attese della giornata.

– . La sessione serale dei Campionati Europei, con le gare più attese della giornata. Rai 3, ore 21:20 – Jannacciami! . Documentario dedicato a Enzo Jannacci, alla sua musica e al suo sguardo poetico sulla realtà.

– . Documentario dedicato a Enzo Jannacci, alla sua musica e al suo sguardo poetico sulla realtà. Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia, scienza e cultura.

– . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia, scienza e cultura. Italia 1, ore 21:20 – Yoga Radio Estate. Nuova serata musicale con i protagonisti dell’estate.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Upgraded – Amore, arte e bugie – Film commedia romantica in prima visione.

– – Film commedia romantica in prima visione. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica – Sport, sessione serale.

– – Sport, sessione serale. Rai 2, seconda parte della serata – Storie al bivio di sera – Racconti, interviste e snodi decisivi della vita dei protagonisti.

– – Racconti, interviste e snodi decisivi della vita dei protagonisti. Rai 3, ore 21:20 – Jannacciami! – Documentario musicale dedicato a Enzo Jannacci.

– – Documentario musicale dedicato a Enzo Jannacci. Rai 4 – Hood Witch – Roqya – Thriller contemporaneo tra magia, social e tensione urbana.

– – Thriller contemporaneo tra magia, social e tensione urbana. Rai 5 – Programmazione culturale e documentari .

– . Rai Movie, ore 21:10 – Khartoum – Film storico e d’avventura con Charlton Heston e Laurence Olivier.

– – Film storico e d’avventura con Charlton Heston e Laurence Olivier. Rai Premium – Le indagini di Lolita Lobosco – Fiction crime con Luisa Ranieri.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.

– – Divulgazione con Roberto Giacobbo. Canale 5, ore 21:20 – Fino all’ultimo indizio – Thriller crime con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

– – Thriller crime con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Italia 1, ore 21:20 – Yoga Radio Estate – Musica e concerto estivo.

– – Musica e concerto estivo. 20, ore 21:10 – The Equalizer – Serie action crime con Queen Latifah.

– – Serie action crime con Queen Latifah. Iris, ore 21:14 – L’indiana bianca – Western con Guy Madison e Frank Lovejoy.

– – Western con Guy Madison e Frank Lovejoy. Twentyseven, ore 21:10 – Cattivi vicini 2 – Commedia con Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne.

– – Commedia con Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne. La5, ore 21:10 – 40 sono i nuovi 20 – Commedia romantica con Reese Witherspoon.

– – Commedia romantica con Reese Witherspoon. Cine34, ore 21:00 – SMS – Sotto mentite spoglie – Commedia italiana con Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – In Onda Prima Serata – Approfondimento politico e attualità.

– – Approfondimento politico e attualità. TV8, ore 21:40 – Skyfall – Film di James Bond con Daniel Craig, Judi Dench e Javier Bardem.

– – Film di James Bond con Daniel Craig, Judi Dench e Javier Bardem. Nove, ore 21:30 – Save the Dating: Amori in corso – Dating show tra incontri, sentimenti e relazioni da mettere alla prova.

– – Dating show tra incontri, sentimenti e relazioni da mettere alla prova. La7 Cinema, ore 21:15 – La lettera scarlatta – Film drammatico e sentimentale.

– – Film drammatico e sentimentale. Cielo – Programmazione cinema e intrattenimento.

I film di stasera in TV martedì 11 agosto 2026

Upgraded – Amore, arte e bugie – Rai 1, ore 21:30. Una giovane stagista del mondo dell’arte viene promossa per errore in prima classe e si ritrova coinvolta in una storia fatta di bugie, fascino e occasioni inattese.

– Rai 1, ore 21:30. Una giovane stagista del mondo dell’arte viene promossa per errore in prima classe e si ritrova coinvolta in una storia fatta di bugie, fascino e occasioni inattese. Fino all’ultimo indizio – Canale 5, ore 21:20. Due investigatori inseguono un assassino seriale, mentre vecchi fantasmi e ossessioni personali rendono l’indagine sempre più ambigua.

– Canale 5, ore 21:20. Due investigatori inseguono un assassino seriale, mentre vecchi fantasmi e ossessioni personali rendono l’indagine sempre più ambigua. Skyfall – TV8, ore 21:40. James Bond deve affrontare una minaccia che colpisce direttamente l’MI6 e il passato di M, in uno dei capitoli più intensi della saga.

– TV8, ore 21:40. James Bond deve affrontare una minaccia che colpisce direttamente l’MI6 e il passato di M, in uno dei capitoli più intensi della saga. Khartoum – Rai Movie, ore 21:10. Nel Sudan del 1883, il generale Gordon viene inviato a difendere Khartoum dall’avanzata delle forze del Mahdi.

– Rai Movie, ore 21:10. Nel Sudan del 1883, il generale Gordon viene inviato a difendere Khartoum dall’avanzata delle forze del Mahdi. Hood Witch – Roqya – Rai 4. Una contrabbandiera di animali esotici viene travolta da accuse, superstizioni e violenza in un thriller urbano ad alta tensione.

– Rai 4. Una contrabbandiera di animali esotici viene travolta da accuse, superstizioni e violenza in un thriller urbano ad alta tensione. L’indiana bianca – Iris, ore 21:14. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata.

– Iris, ore 21:14. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata. Cattivi vicini 2 – Twentyseven, ore 21:10. Una coppia alle prese con una nuova fase della vita deve affrontare l’arrivo di una confraternita femminile nel quartiere.

– Twentyseven, ore 21:10. Una coppia alle prese con una nuova fase della vita deve affrontare l’arrivo di una confraternita femminile nel quartiere. 40 sono i nuovi 20 – La5, ore 21:10. Una donna appena separata torna a Los Angeles con le figlie e si ritrova a ricominciare tra nuovi incontri e scelte sentimentali.

– La5, ore 21:10. Una donna appena separata torna a Los Angeles con le figlie e si ritrova a ricominciare tra nuovi incontri e scelte sentimentali. SMS – Sotto mentite spoglie – Cine34, ore 21:00. Un messaggio inviato alla persona sbagliata scatena una catena di equivoci, gelosie e sospetti.

– Cine34, ore 21:00. Un messaggio inviato alla persona sbagliata scatena una catena di equivoci, gelosie e sospetti. La lettera scarlatta – La7 Cinema, ore 21:15. Una donna sfida le regole morali e sociali della propria comunità, pagando un prezzo altissimo per la sua libertà.

I film su Sky Cinema martedì 11 agosto 2026

Sky Cinema Uno – Programmazione cinema in prima serata .

– . Sky Cinema Due – Film d’autore e titoli internazionali .

– . Sky Cinema Collection – Cicli cinematografici e grandi titoli del catalogo Sky .

– . Sky Cinema Family – Film per tutta la famiglia e animazione .

– . Sky Cinema Action – Cinema d’azione, avventura e thriller .

– . Sky Cinema Suspense – Thriller, horror e film ad alta tensione .

– . Sky Cinema Romance – Storie sentimentali e commedie romantiche .

– . Sky Cinema Drama – Drammi, biografie e film d’autore .

– . Sky Cinema Comedy – Commedie italiane e internazionali.

Stasera in TV, martedì 11 agosto: la scelta migliore

Chi cerca un film leggero può scegliere Upgraded – Amore, arte e bugie su Rai 1, mentre Canale 5 propone una serata più cupa con il thriller Fino all’ultimo indizio. Rai 2 punta sullo sport con gli Europei di atletica, seguiti dall’appuntamento con Storie al bivio di sera.

Per chi preferisce musica e intrattenimento ci sono Jannacciami! su Rai 3, dedicato a Enzo Jannacci, e Yoga Radio Estate su Italia 1. Rete 4 sceglie invece la divulgazione con Le grandi domande di Freedom.

Tra i film in chiaro spiccano Skyfall su TV8, Khartoum su Rai Movie, Hood Witch – Roqya su Rai 4, L’indiana bianca su Iris, Cattivi vicini 2 su Twentyseven e SMS – Sotto mentite spoglie su Cine34.

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