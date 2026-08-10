Con l’arrivo di agosto torna la consueta pausa estiva di Un Posto al Sole. A differenza di quel che è avvenuto in passato, però, su Rai 3 non andranno in onda degli speciali dedicati alla soap.

Un Posto al Sole pausa estiva, cosa andrà in onda al posto della soap

La Rai, come nel 2025, ha deciso che la pausa estiva di Un Posto al Sole sarà totale. Fino al 2024, con la cessazione degli appuntamenti inediti partivano dei best off, nei quali i numerosi appassionati del titolo avevano la possibilità di rivedere alcuni dei momenti più importanti della stagione che si era appena conclusa.

Quest’anno, invece, Palazzo Palladini chiude i battenti e al suo posto, dal 10 agosto, parte L’Appartamento Sold Out. Si tratta di una serie tv già distribuita in streaming su RaiPlay ma ancora inedita in televisione e che racconta la difficile convivenza fra tre famiglie nel medesimo appartamento di Centocelle, nella periferia di Roma. Diretta da Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni, ha come protagonista l’attore Giorgio Pasotti.

La nuova stagione della soap al via il 24 agosto

La pausa estiva di Un Posto al Sole è destinata a durare molto poco. Gli otto appuntamenti de L’Appartamento Sold Out, infatti, andranno in onda per due settimane su Rai 3, dal lunedì al venerdì.

A partire da lunedì 24 agosto, intorno alle 20:45, partiranno i nuovi appuntamenti inediti di Un Posto al Sole. La prossima sarà la trentunesima stagione, con la soap che si conferma la più longeva della televisione italiana, avendo debuttato nel lontano 1996.

Un Posto al Sole pausa estiva, le anticipazioni sulla trama

La trentunesima stagione di Un Posto al Sole sarà formata, come le ultime quattro, da un totale di 250 episodi inediti, ognuno dei quali avrà una durata di mezz’ora. Coproduzione di Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione TV Rai di Napoli, la trama ripartirà esattamente da dove si è interrotta nel finale di stagione del 7 agosto scorso.

Marina e Roberto devono cercare di capire come portare avanti la relazione, in pericolo per la gelosia di lei e per il crescente interesse dell’uomo verso l’ex Greta. Intanto, Donna Bice continua ad essere al centro dell’interesse di Cotugno e Massaro. Infine, dopo quel che è avvenuto con Anna, il rapporto fra Alberto e Gianluca sembra essere compromesso in modo irrimediabile.

Nella prossima stagione di Un Posto al Sole vi sarà un anniversario molto speciale. Il 21 ottobre, infatti, si festeggeranno i 30 anni dalla messa in onda della prima puntata.