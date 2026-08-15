Rai 2 o Rai Sport? La domanda è legittima considerando l’ingente programmazione tv sportiva che sta interessando, in queste settimane, Rai 2. Una scelta premiata dagli ascolti, che sono positivi, ma che potrebbe penalizzare Rai Sport, rete tematica che nemmeno in un periodo così ricco di competizioni riesce ad avere una centralità.

Rai 2 programmazione sportiva, il 15 agosto oltre dodici ore di diretta

Analizzando la programmazione tv di Rai 2 di sabato 15 e domenica 16 agosto la sensazione è quella di trovarsi di fronte a delle giornate che ricordano quelle delle Olimpiadi. Sulla seconda rete della TV di Stato, infatti, sono visibili esclusivamente competizioni sportive, eccezion fatta per l’informazione.

Il 15 agosto, ad esempio, la mattina dalle 08:25 alle 13:00 è seguita in diretta la sessione mattutina degli Europei di Atletica. Dopo il TG2 delle 13:00 e la rubrica TG2 Week End, dalle 14:00 lo sport torna protagonista con i Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica, in diretta fino alle 17:00. A quest’ora la linea passa agli Europei di Ginnastica Artistica fino alle 18:25, quando è seguita dalle finali degli Europei di Nuoto, in onda fino alle 20:30. In prima serata, infine, ci sono le finali degli Europei di Atletica.

In totale, ci sono più di dodici ore complessive di diretta televisiva dedicata allo sport e lo stesso accade anche nella giornata di domenica.

Il paradosso delle repliche di Rai Sport

Se Rai 2 ha la propria programmazione tv interamente occupata dagli eventi sportivi, lo stesso non si può dire di Rai Sport. Sembra un paradosso, ma mentre la rete generalista non fa che passare da una disciplina sportiva a un’altra, il canale tematico si deve accontentare delle repliche.

L’intero pomeriggio del 15 agosto, ad esempio, è composto dalla riproposizione di gare già svolte, fra il Mondiale Femminile di Biliardo (al via alle 14:30) e le finali degli Europei di Nuoto Artistico e Tuffi. Anche la prima serata offre repliche: dalle 21:05 alle 23:00 sono trasmesse di nuovo le finali europee del Tecnico a squadre di Nuoto Artistico e dei Sincro 3mt donne dei Tuffi.

Rai 2 programmazione sportiva, una strategia che rischia di far cadere nell’oblio Rai Sport

La scelta della TV di Stato è chiara: riempire il palinsesto di Rai 2 con competizioni sportive, che rendono bene negli ascolti ed evitano le sempre spiacevoli repliche di fiction o show.

Quello che non si tiene in considerazione, però, è l’effetto che tale strategia ha su Rai Sport. D’altronde, se non viene sfruttata neanche in un periodo così denso di competizioni, è lecito domandarsi se abbia ancora senso tenere accesa una rete tematica interamente dedicata allo sport. Già in crisi di ascolti da tempo, la Rai avrebbe potuto sfruttare l’occasione per tentare di riaccendere l’interesse sul canale, che invece rischia di rimanere nel disinteresse più o meno generale.