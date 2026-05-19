Il palinsesto televisivo italiano di metà settimana si preannuncia straordinariamente ricco per tutti i telespettatori da Nord a Sud. L’offerta propone infatti una vasta selezione che spazia dal grande cinema d’autore italiano alle serie TV più amate, passando per inchieste giornalistiche in tempo reale e intrattenimento musicale. Per non perdere la prima serata cinematografica in chiaro, gli utenti possono collegarsi direttamente alla diretta streaming di Rai 1. Contemporaneamente, i canali Mediaset, La7 e le principali piattaforme Pay TV completano l’offerta nazionale con show imperdibili e grandi cult della storia del cinema.

Stasera in TV mercoledì 20 maggio 2026, i programmi Rai

Le reti della televisione pubblica italiana offrono una programmazione di altissimo livello culturale e di grande intrattenimento per la serata di oggi.

Rai 1 (ore 21:30): Comandante (Film) – Il talentuoso attore Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro, il leggendario comandante del sommergibile Cappellini durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola racconta un’intensa storia italiana di coraggio, dignità e profonda umanità in mezzo all’oceano.

(ore 21:30): (Film) – Il talentuoso attore Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro, il leggendario comandante del sommergibile Cappellini durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola racconta un’intensa storia italiana di coraggio, dignità e profonda umanità in mezzo all’oceano. Rai 2 (ore 21:20): Mare fuori (Serie TV) – Proseguono le complesse vicende emotive e le difficili sfide personali dei ragazzi detenuti all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Napoli, un successo clamoroso che incolla allo schermo milioni di giovani italiani.

(ore 21:20): (Serie TV) – Proseguono le complesse vicende emotive e le difficili sfide personali dei ragazzi detenuti all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Napoli, un successo clamoroso che incolla allo schermo milioni di giovani italiani. Rai 3 (ore 21:15): Chi L’Ha Visto? (Attualità) – La giornalista Federica Sciarelli conduce lo storico programma di servizio pubblico della terza rete Rai. La trasmissione si dedica con costanza alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento dei più intricati misteri della cronaca nera italiana.

(ore 21:15): (Attualità) – La giornalista Federica Sciarelli conduce lo storico programma di servizio pubblico della terza rete Rai. La trasmissione si dedica con costanza alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento dei più intricati misteri della cronaca nera italiana. Rai 4 (ore 21:19): Delitti in Paradiso (Serie TV) – Un imperdibile e intricato caso di omicidio sulla soleggiata isola caraibica di Saint Marie mette a dura prova l’acume investigativo della squadra di polizia.

(ore 21:19): (Serie TV) – Un imperdibile e intricato caso di omicidio sulla soleggiata isola caraibica di Saint Marie mette a dura prova l’acume investigativo della squadra di polizia. Rai 5 (ore 21:15): Franco Battiato – Il tributo (Musica) – Un evento speciale interamente dedicato alla celebrazione e al ricordo della straordinaria eredità artistica e musicale del compianto maestro siciliano.

(ore 21:15): (Musica) – Un evento speciale interamente dedicato alla celebrazione e al ricordo della straordinaria eredità artistica e musicale del compianto maestro siciliano. Rai Movie (ore 21:17): I tre giorni del Condor (Film) – Il celebre attore Robert Redford interpreta un brillante analista della CIA che si ritrova improvvisamente in fuga per la propria sopravvivenza in questo leggendario thriller politico americano.

(ore 21:17): (Film) – Il celebre attore Robert Redford interpreta un brillante analista della CIA che si ritrova improvvisamente in fuga per la propria sopravvivenza in questo leggendario thriller politico americano. Rai Premium (ore 21:20): Belve Crime (Intrattenimento) – La graffiante conduttrice Francesca Fagnani propone uno speciale ciclo di interviste senza filtri a personaggi legati a storie intense del mondo della cronaca giudiziaria.

I programmi di stasera su Mediaset, La7, TV8 e Nove

Le emittenti private e i canali del digitale terrestre rispondono alla Rai con una proposta variegata che spazia dai grandi eventi musicali in piazza ai talk show di approfondimento geopolitico.

Canale 5 (ore 21:20): Tim Battiti Live Spring (Musica) – Grande appuntamento sul prestigioso palco della kermesse musicale primaverile italiana, che accoglie le esibizioni dal vivo dei cantanti più famosi e i tormentoni radiofonici del momento.

(ore 21:20): (Musica) – Grande appuntamento sul prestigioso palco della kermesse musicale primaverile italiana, che accoglie le esibizioni dal vivo dei cantanti più famosi e i tormentoni radiofonici del momento. Italia 1 (ore 21:28): La fredda luce del giorno (Film) – Gli attori Henry Cavill e Bruce Willis interpretano i protagonisti di un adrenalinico action thriller incentrato su un giovane uomo impegnato a salvare la propria famiglia, rapita misteriosamente durante una vacanza in Spagna.

(ore 21:28): (Film) – Gli attori Henry Cavill e Bruce Willis interpretano i protagonisti di un adrenalinico action thriller incentrato su un giovane uomo impegnato a salvare la propria famiglia, rapita misteriosamente durante una vacanza in Spagna. Rete 4 (ore 21:33): Realpolitik (Informazione) – Il programma offre ampio spazio agli approfondimenti di stretta attualità, ai dibattiti accesi in studio e alle inchieste giornalistiche focalizzate sui temi caldi dell’economia e della politica interna.

(ore 21:33): (Informazione) – Il programma offre ampio spazio agli approfondimenti di stretta attualità, ai dibattiti accesi in studio e alle inchieste giornalistiche focalizzate sui temi caldi dell’economia e della politica interna. La7 (ore 21:15): Una giornata particolare – Il Genio Italiano (Documentari) – Il noto saggista Aldo Cazzullo guida il pubblico in un emozionante viaggio storico per esplorare i momenti di svolta nelle vite dei più grandi geni culturali del nostro Paese.

(ore 21:15): (Documentari) – Il noto saggista Aldo Cazzullo guida il pubblico in un emozionante viaggio storico per esplorare i momenti di svolta nelle vite dei più grandi geni culturali del nostro Paese. TV8 (ore 21:40): The Idea of You (Film) – Una romantica commedia con l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway, incentrata sulla travolgente storia d’amore tra una madre single e il giovanissimo cantante di una famosa boy band mondiale.

(ore 21:40): (Film) – Una romantica commedia con l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway, incentrata sulla travolgente storia d’amore tra una madre single e il giovanissimo cantante di una famosa boy band mondiale. Nove (ore 21:30): Enrico Brignano (Spettacolo) – La trascinante e verace comicità dell’attore romano conquista la scena della prima serata con una serie di monologhi esilaranti dedicati alle bizzarrie della vita quotidiana.

I film di questa sera in TV mercoledì 20 maggio 2026 sui canali minori

Le reti tematiche del digitale terrestre offrono un’alternativa eccellente per gli amanti del cinema, coprendo ogni genere cinematografico possibile, dall’azione pura alla commedia all’italiana.

The Legend of Tarzan (Canale 20, ore 21:11) – L’attore svedese Alexander Skarsgård interpreta il leggendario re della giungla. La trama si sviluppa attorno al suo ritorno in Congo, avvenuto anni dopo la sua civilizzazione in Inghilterra, per sventare un pericoloso complotto coloniale.

(Canale 20, ore 21:11) – L’attore svedese Alexander Skarsgård interpreta il leggendario re della giungla. La trama si sviluppa attorno al suo ritorno in Congo, avvenuto anni dopo la sua civilizzazione in Inghilterra, per sventare un pericoloso complotto coloniale. Automata (Twentyseven, ore 21:10) – Il divo internazionale Antonio Banderas interpreta un meticoloso assicuratore di una grande compagnia robotica. Durante una serie di indagini di routine, l’uomo scopre una bizzarra anomalia evolutiva nei droidi artificiali che minaccia il futuro dell’umanità.

(Twentyseven, ore 21:10) – Il divo internazionale Antonio Banderas interpreta un meticoloso assicuratore di una grande compagnia robotica. Durante una serie di indagini di routine, l’uomo scopre una bizzarra anomalia evolutiva nei droidi artificiali che minaccia il futuro dell’umanità. Maximum Conviction (Cielo, ore 21:20) – Le star dell’azione Steven Seagal e Stone Cold Steve Austin uniscono le proprie forze in un film di azione pura per difendere un vecchio penitenziario segreto da un violento assalto militare.

(Cielo, ore 21:20) – Le star dell’azione Steven Seagal e Stone Cold Steve Austin uniscono le proprie forze in un film di azione pura per difendere un vecchio penitenziario segreto da un violento assalto militare. Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York (Twentyseven, ore 21:12) – Il giovanissimo Kevin McCallister si ritrova completamente da solo nella splendida cornice invernale della Grande Mela, incrociando nuovamente i passi dei maldestri ladri Marv e Harry.

(Twentyseven, ore 21:12) – Il giovanissimo Kevin McCallister si ritrova completamente da solo nella splendida cornice invernale della Grande Mela, incrociando nuovamente i passi dei maldestri ladri Marv e Harry. Piume di struzzo (Iris, ore 21:15) – I formidabili attori Robin Williams e Nathan Lane regalano al pubblico una brillante commedia degli equivoci, incentrata sulle peripezie di una stravagante coppia costretta a fingersi una famiglia tradizionale per motivi di convenienza.

(Iris, ore 21:15) – I formidabili attori Robin Williams e Nathan Lane regalano al pubblico una brillante commedia degli equivoci, incentrata sulle peripezie di una stravagante coppia costretta a fingersi una famiglia tradizionale per motivi di convenienza. Tutto puo’ succedere (La5, 21:15) – Una splendida commedia sentimentale trasmessa in prima visione TV. I mostri sacri del cinema Jack Nicholson e Diane Keaton affrontano con ironia le incredibili sorprese dell’amore in età matura.

(La5, 21:15) – Una splendida commedia sentimentale trasmessa in prima visione TV. I mostri sacri del cinema Jack Nicholson e Diane Keaton affrontano con ironia le incredibili sorprese dell’amore in età matura. Simpatici e antipatici (Cine34, ore 21:00) – Il regista Christian De Sica dirige una spassosa commedia corale, anche questa in prima visione TV, che mette a nudo i vizi grotteschi e le ipocrisie della borghesia romana all’interno di un esclusivo circolo sportivo.

I grandi film su Sky mercoledì 20 maggio 2026