Cosa guardare stasera in TV, lunedì 31 agosto 2026? L’ultima serata del mese propone fiction, thriller, attualità, intrattenimento, cinema d’azione, cultura, cucina e numerosi film. Su Rai 1 torna Il giovane Montalbano con Michele Riondino, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento di Scherzi a parte con Max Giusti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Inferno su Rai 2, Filorosso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, la prima TV The Killer’s Game su Italia 1, La Torre di Babele su La7, la terza stagione di Dinner Club su TV8 e Little Big Italy sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – La stanza numero due . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano con il secondo episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano con il secondo episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 21:20 – Inferno . Tom Hanks interpreta nuovamente Robert Langdon nel thriller diretto da Ron Howard e tratto dal romanzo di Dan Brown.

– . Tom Hanks interpreta nuovamente Robert Langdon nel thriller diretto da Ron Howard e tratto dal romanzo di Dan Brown. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Attualità e approfondimento sui principali temi politici, economici e sociali italiani e internazionali con Antonino Monteleone e Adele Grossi.

– . Attualità e approfondimento sui principali temi politici, economici e sociali italiani e internazionali con Antonino Monteleone e Adele Grossi. Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte . Max Giusti conduce lo storico programma di Canale 5 tra candid camera, personaggi famosi e scherzi organizzati nei minimi dettagli.

– . Max Giusti conduce lo storico programma di Canale 5 tra candid camera, personaggi famosi e scherzi organizzati nei minimi dettagli. Italia 1, ore 21:28 – The Killer’s Game . Prima TV per l’action con Dave Bautista e Sofia Boutella.

– . Prima TV per l’action con Dave Bautista e Sofia Boutella. TV8, ore 21:40 – Dinner Club. Parte la terza stagione del viaggio gastronomico guidato da Carlo Cracco.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – La stanza numero due – Secondo episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino.

– – Secondo episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino. Rai 2, ore 21:20 – Inferno – Thriller diretto da Ron Howard con Tom Hanks e Felicity Jones.

– – Thriller diretto da Ron Howard con Tom Hanks e Felicity Jones. Rai 2, ore 23:30 – Il Processo del Lunedì – Approfondimento dedicato al calcio e alla giornata di campionato.

– – Approfondimento dedicato al calcio e alla giornata di campionato. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità, politica, economia e temi sociali.

– – Attualità, politica, economia e temi sociali. Rai 4, ore 21:19 – La rapina perfetta – Thriller crime con Jason Statham e Saffron Burrows.

– – Thriller crime con Jason Statham e Saffron Burrows. Rai 5, ore 21:22 – L’uomo di argilla – Film drammatico del 2024 con Emmanuelle Devos e Raphaël Thiéry.

– – Film drammatico del 2024 con Emmanuelle Devos e Raphaël Thiéry. Rai Movie, ore 21:10 – Il mondo che verrà – Dramma sentimentale con Katherine Waterston e Casey Affleck.

– – Dramma sentimentale con Katherine Waterston e Casey Affleck. Rai Premium, ore 21:20 – Il faro dei ricordi – Film TV romantico con Sam Page e Sarah Drew.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca – Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità e approfondimento dedicato ai principali temi politici e di cronaca.

– – Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità e approfondimento dedicato ai principali temi politici e di cronaca. Canale 5, ore 21:20 – Scherzi a parte – Max Giusti guida una nuova serata dello storico show di Canale 5.

– – Max Giusti guida una nuova serata dello storico show di Canale 5. Italia 1, ore 21:28 – The Killer’s Game – Film d’azione in prima TV con Dave Bautista e Sofia Boutella.

– – Film d’azione in prima TV con Dave Bautista e Sofia Boutella. 20, ore 21:05 – The Equalizer – Tre episodi della quinta stagione della serie crime con Queen Latifah.

– – Tre episodi della quinta stagione della serie crime con Queen Latifah. Iris, ore 21:13 – L’ultima eclissi – Thriller drammatico tratto da Stephen King con Kathy Bates e Jennifer Jason Leigh.

– – Thriller drammatico tratto da Stephen King con Kathy Bates e Jennifer Jason Leigh. La5, ore 21:10 – Ghost – Fantasma – Il celebre film romantico con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

– – Il celebre film romantico con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Cine34, ore 21:00 – Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile – Commedia italiana con Enrico Brignano e Giorgio Panariello.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – Finimondo: la scuola serve ancora? – Corrado Augias affronta il tema dell’istruzione e del ruolo della scuola nella società contemporanea.

– – Corrado Augias affronta il tema dell’istruzione e del ruolo della scuola nella società contemporanea. TV8, ore 21:40 – Dinner Club – Prima puntata della terza stagione. Carlo Cracco parte con Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo lungo la Via Appia, da Roma a Brindisi.

– – Prima puntata della terza stagione. Carlo Cracco parte con Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo lungo la Via Appia, da Roma a Brindisi. TV8, ore 22:25 – Dinner Club – Secondo episodio della terza stagione in prima TV.

– – Secondo episodio della terza stagione in prima TV. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Lione – Francesco Panella arriva in Francia alla ricerca dei migliori sapori italiani all’estero.

I film di stasera in TV lunedì 31 agosto 2026

Inferno – Rai 2, ore 21:20. Robert Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze senza ricordare quanto accaduto nei giorni precedenti. Con l’aiuto della dottoressa Sienna Brooks deve ricostruire gli eventi e impedire che un pericoloso piano possa mettere a rischio milioni di persone.

– Rai 2, ore 21:20. Robert Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze senza ricordare quanto accaduto nei giorni precedenti. Con l’aiuto della dottoressa Sienna Brooks deve ricostruire gli eventi e impedire che un pericoloso piano possa mettere a rischio milioni di persone. The Killer’s Game – Italia 1, ore 21:28. Il sicario professionista Joe Flood scopre di avere una malattia terminale e decide di commissionare la propria uccisione. Quando scopre che la diagnosi era sbagliata, però, fermare i killer ormai sulle sue tracce diventa un’impresa molto complicata.

– Italia 1, ore 21:28. Il sicario professionista Joe Flood scopre di avere una malattia terminale e decide di commissionare la propria uccisione. Quando scopre che la diagnosi era sbagliata, però, fermare i killer ormai sulle sue tracce diventa un’impresa molto complicata. La rapina perfetta – Rai 4, ore 21:19. Terry è un ex criminale che cerca di condurre un’esistenza tranquilla. Una vecchia conoscenza gli propone però di partecipare alla rapina di una banca londinese, trascinandolo in un’operazione molto più pericolosa del previsto.

– Rai 4, ore 21:19. Terry è un ex criminale che cerca di condurre un’esistenza tranquilla. Una vecchia conoscenza gli propone però di partecipare alla rapina di una banca londinese, trascinandolo in un’operazione molto più pericolosa del previsto. L’ultima eclissi – Iris, ore 21:13. Dolores Claiborne viene accusata dell’omicidio dell’anziana donna per la quale lavorava. Il ritorno della figlia riporta alla luce segreti e traumi che affondano le radici nel passato della famiglia.

– Iris, ore 21:13. Dolores Claiborne viene accusata dell’omicidio dell’anziana donna per la quale lavorava. Il ritorno della figlia riporta alla luce segreti e traumi che affondano le radici nel passato della famiglia. L’uomo di argilla – Rai 5, ore 21:22. Raphaël vive come custode di una grande tenuta e conduce un’esistenza solitaria. L’arrivo dell’artista Garance modifica profondamente la sua quotidianità e il modo in cui percepisce se stesso.

– Rai 5, ore 21:22. Raphaël vive come custode di una grande tenuta e conduce un’esistenza solitaria. L’arrivo dell’artista Garance modifica profondamente la sua quotidianità e il modo in cui percepisce se stesso. Il mondo che verrà – Rai Movie, ore 21:10. Nell’America dell’Ottocento, Abigail vive isolata insieme al marito in una fattoria. L’incontro con Tallie, una nuova vicina, dà origine a un legame sempre più intenso.

– Rai Movie, ore 21:10. Nell’America dell’Ottocento, Abigail vive isolata insieme al marito in una fattoria. L’incontro con Tallie, una nuova vicina, dà origine a un legame sempre più intenso. Ghost – Fantasma – La5, ore 21:10. Dopo essere stato assassinato, Sam rimane sulla Terra sotto forma di fantasma e cerca di proteggere Molly. Per comunicare con lei si affida all’esuberante medium Oda Mae Brown.

Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano

Rai 1 dedica la prima serata a Il giovane Montalbano. Alle 21:30 va in onda La stanza numero due, secondo episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino.

Una nuova indagine porta Salvo Montalbano a entrare in contatto con Saverio Custonaci, un mediatore immobiliare. Il commissario si trova così davanti a un caso nel quale indizi apparentemente secondari assumono progressivamente un peso decisivo.

Stasera su Italia 1: The Killer’s Game in prima TV

Italia 1 punta sul cinema d’azione con The Killer’s Game, in onda alle 21:28 in prima TV. Protagonista è Dave Bautista, affiancato da Sofia Boutella.

Joe Flood è un sicario professionista che, dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, decide di affidare a un gruppo di assassini il compito di eliminarlo. La situazione cambia completamente quando scopre che i medici hanno commesso un errore. Il contratto, però, è già stato affidato e i killer non hanno alcuna intenzione di rinunciare al bersaglio.

Stasera su TV8: parte Dinner Club 3

TV8 propone dalle 21:40 la terza stagione di Dinner Club. Carlo Cracco torna in viaggio alla scoperta delle tradizioni gastronomiche italiane accompagnato da alcuni protagonisti del cinema e dello spettacolo.

Nel primo episodio Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo salgono a bordo di un camper degli anni Settanta per percorrere la storica Via Appia, da Roma fino a Brindisi. Alle 22:25 la serata continua con il secondo episodio in prima TV.

I film su Sky Cinema lunedì 31 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Notte prima degli esami 3.0 . Nuovo capitolo della commedia generazionale, ambientato vent’anni dopo il successo del film originale. Nel cast Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa.

– . Nuovo capitolo della commedia generazionale, ambientato vent’anni dopo il successo del film originale. Nel cast Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Diana – La storia segreta di Lady D . Naomi Watts interpreta Diana Spencer nel film dedicato agli ultimi anni della principessa.

– . Naomi Watts interpreta Diana Spencer nel film dedicato agli ultimi anni della principessa. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – La carta più alta . Nuovo mistero da risolvere nella cittadina toscana di Pineta.

– . Nuovo mistero da risolvere nella cittadina toscana di Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Minions . Il film d’animazione racconta le origini dei celebri aiutanti gialli alla ricerca di un nuovo cattivo da servire.

– . Il film d’animazione racconta le origini dei celebri aiutanti gialli alla ricerca di un nuovo cattivo da servire. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Robin Hood – Principe dei ladri . Avventura con Kevin Costner, Alan Rickman e Morgan Freeman.

– . Avventura con Kevin Costner, Alan Rickman e Morgan Freeman. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Night Hunter . Thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario.

– . Thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. Sky Cinema Comedy, ore 20:00 – Ma cosa ci dice il cervello . Commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi.

– . Commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il paziente inglese . Il pluripremiato dramma sentimentale con Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

– . Il pluripremiato dramma sentimentale con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Gran Torino . Clint Eastwood dirige e interpreta il celebre dramma del 2008.

– . Clint Eastwood dirige e interpreta il celebre dramma del 2008. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Song Sung Blue – Una melodia d’amore. Hugh Jackman e Kate Hudson protagonisti della storia ispirata alla vera vicenda di due musicisti che formano una tribute band di Neil Diamond.

Stasera in TV, lunedì 31 agosto: cosa scegliere

Per gli appassionati di fiction italiana, Rai 1 propone Il giovane Montalbano. Chi cerca un thriller può scegliere Inferno su Rai 2, mentre Italia 1 offre una novità assoluta in chiaro con The Killer’s Game.

L’attualità occupa Rai 3 con Filorosso e Rete 4 con Zona Bianca. La7 punta invece sull’approfondimento culturale di Corrado Augias con La Torre di Babele. Canale 5 sceglie l’intrattenimento con Scherzi a parte.

Per una serata più leggera ci sono il viaggio gastronomico di Dinner Club su TV8 e Little Big Italy sul Nove. Tra i film dei canali tematici spiccano La rapina perfetta su Rai 4, L’ultima eclissi su Iris e il classico romantico Ghost – Fantasma su La5.

Particolarmente ricca anche l’offerta Sky Cinema. La novità principale è Notte prima degli esami 3.0 su Sky Cinema Uno, mentre gli altri canali propongono titoli come Gran Torino, Il paziente inglese, Night Hunter e Robin Hood – Principe dei ladri.