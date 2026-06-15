Lunedì 15 giugno, su Rai 3 manda in onda la prima puntata di Filorosso 2026. Il talk show, che informerà il pubblico per tutta la durata della stagione, sarà condotto da Antonino Monteleone, chiamato al riscatto.

Filorosso 2026, nuova opportunità per Antonino Monteleone

Al centro di Filorosso 2026 c’è il racconto dell’attualità, della cronaca e dei temi che animano il debutto pubblico del nostro paese. Il format, oltre che in tv, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Quella al via oggi è la quinta edizione di Filorosso. Per la prima volta, il format è guidato dal giornalista Antonino Monteleone, ex inviato de Le Iene. Per lui si tratta dell’ennesimo impegno televisivo sulla TV di Stato, dopo i flop delle passate stagioni. Nel 2024 ha debuttato su Rai 2 con L’altra Italia, chiuso dopo appena cinque puntate con una media Auditel di appena l’1,3% di share. Poi è toccato a Linea di confine, le cui ultime puntate su Rai 2, in onda il 29 aprile e il 6 maggio, hanno ottenuto rispettivamente il 2,6% e l’1,2% di share.

Al suo fianco, Antonino Monteleone può contare sul sostegno di Adele Grossi, anchorwoman di RaiNews24.

La rubrica denominata Spazio Podcast

Filorosso, per tutta la durata della bella stagione, accompagna il pubblico alla scoperta dei principali fatti di attualità. Le dichiarazioni degli ospiti e degli esperti si alternano a collegamenti in diretta, ai servizi e alle inchieste, con uno spazio destinato anche ad argomenti più leggeri legati alla bella stagione.

La principale novità di Filorosso è l’introduzione della rubrica intitolata Spazio Podcast. Esso è articolato come un vero e proprio ring delle idee, nel quale si confrontano, ogni settimana, due opinionisti con visioni opposte, che si confrontano sui temi di stretta attualità.

Filorosso 2026, gli ospiti della prima puntata

Al centro della prima puntata di Filorosso 2026 c’è l’intervista allo scrittore Erri De Luca. Si tratta della prima partecipazione in televisione dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese. A seguire, nel talk show si discute dei temi al centro delle cronache con l’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno.

Previsto, durante il debutto di Filorosso 2026, un ampio dibattito legato agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio, per parlarne, ci sono Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Angela Taccia, legale di Andrea Sempio. Inoltre, ci sono la giornalista Ilenia Petracalvina e la criminologa Flaminia Bolzan.