Cosa guardare stasera in TV, mercoledì 2 settembre 2026? La prima serata propone musica, fiction, serie crime, cronaca, attualità, cinema e sport. Rai 1 dedica la serata a Cesare Cremonini con il grande concerto Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, mentre Canale 5 punta sulla novità Erica – Una detective per caso.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Boston Blue su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, È sempre Cartabianca su Rete 4 e due episodi in prima visione di Chicago P.D. su Italia 1. La7 propone Francesco, Cronache di un papato, TV8 trasmette il Gran Galà del Calcio 2026, mentre il Nove sceglie la commedia Mai Stati Uniti.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo . Cesare Cremonini porta in prima serata il grande concerto-evento registrato nella suggestiva cornice del Circo Massimo di Roma.

– . Cesare Cremonini porta in prima serata il grande concerto-evento registrato nella suggestiva cornice del Circo Massimo di Roma. Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue . Triplo appuntamento in prima visione con gli episodi 13, 14 e 15 della prima stagione della serie crime.

– . Triplo appuntamento in prima visione con gli episodi 13, 14 e 15 della prima stagione della serie crime. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Un bambino senza nome . Il programma torna ad analizzare un caso giudiziario attraverso testimonianze, atti processuali e ricostruzioni.

– . Il programma torna ad analizzare un caso giudiziario attraverso testimonianze, atti processuali e ricostruzioni. Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer torna con il programma dedicato alla politica, all’attualità e ai principali temi sociali.

– . Bianca Berlinguer torna con il programma dedicato alla politica, all’attualità e ai principali temi sociali. Canale 5, ore 21:40 – Erica – Una detective per caso . Debutta in prima visione la nuova fiction con Vanessa Incontrada, ambientata a Piombino.

– . Debutta in prima visione la nuova fiction con Vanessa Incontrada, ambientata a Piombino. Italia 1, ore 21:25 – Chicago P.D.. Due nuovi episodi della tredicesima stagione in prima visione.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo – Il concerto-evento di Cesare Cremonini.

– – Il concerto-evento di Cesare Cremonini. Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Episodi 13, 14 e 15 della prima stagione in prima visione.

– – Episodi 13, 14 e 15 della prima stagione in prima visione. Rai 2, ore 23:40 – Ammore e malavita – Il musical dei Manetti Bros. ambientato a Napoli.

– – Il musical dei Manetti Bros. ambientato a Napoli. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Un bambino senza nome – Cronaca giudiziaria e ricostruzione processuale.

– – Cronaca giudiziaria e ricostruzione processuale. Rai 4, ore 21:20 – Overlord – Horror bellico ambientato alla vigilia dello sbarco in Normandia.

– – Horror bellico ambientato alla vigilia dello sbarco in Normandia. Rai 5, ore 21:20 – Noos Esplorazioni – Nuovo viaggio tra scienza, natura e conoscenza.

– – Nuovo viaggio tra scienza, natura e conoscenza. Rai Movie, ore 21:10 – Comandante – Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro nel film diretto da Edoardo De Angelis.

– – Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro nel film diretto da Edoardo De Angelis. Rai Premium, ore 21:20 – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio – Film TV dedicato alla figura dell’avvocato Giorgio Ambrosoli.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato all’attualità, alla politica e ai temi che animano il dibattito pubblico.

– – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato all’attualità, alla politica e ai temi che animano il dibattito pubblico. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti apre la serata con il game show.

– – Gerry Scotti apre la serata con il game show. Canale 5, ore 21:40 – Erica – Una detective per caso – Primo episodio della nuova fiction in prima visione.

– – Primo episodio della nuova fiction in prima visione. Italia 1, ore 18:30 – Udinese-Venezia – Calcio in diretta.

– – Calcio in diretta. Italia 1, ore 20:38 – NCIS – Unità anticrimine – Episodio Punto e a capo.

– – Episodio Punto e a capo. Italia 1, ore 21:25 – Chicago P.D. – Partners – Episodio 17 della tredicesima stagione in prima visione.

– – Episodio 17 della tredicesima stagione in prima visione. Italia 1, ore 22:17 – Chicago P.D. – Il fiume maledetto – Episodio 18 in prima visione.

– – Episodio 18 in prima visione. Italia 1, ore 23:08 – Law & Order – I due volti della giustizia .

– . 20, ore 21:10 – The Next Three Days – Thriller con Russell Crowe.

– – Thriller con Russell Crowe. Iris, ore 21:15 – Joker – Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Phillips.

– – Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Phillips. La5, ore 21:10 – Paura d’amare – Commedia sentimentale con Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e approfondimento politico.

– – Attualità e approfondimento politico. La7, ore 21:15 – Francesco, Cronache di un papato – Ezio Mauro ripercorre il pontificato di Papa Francesco e gli eventi che ne hanno segnato la storia.

– – Ezio Mauro ripercorre il pontificato di Papa Francesco e gli eventi che ne hanno segnato la storia. La7, ore 23:25 – Francesco – Il Papa rivoluzionario – La serata dedicata a Papa Francesco prosegue in seconda serata.

– – La serata dedicata a Papa Francesco prosegue in seconda serata. TV8, ore 21:15 – Gran Galà del Calcio 2026 – Una serata dedicata ai protagonisti della stagione calcistica.

– – Una serata dedicata ai protagonisti della stagione calcistica. TV8, ore 23:00 – Karate Kid – La leggenda continua – Film con Jackie Chan e Jaden Smith.

– – Film con Jackie Chan e Jaden Smith. Nove, ore 20:30 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Nuovo appuntamento in prima TV.

– – Nuovo appuntamento in prima TV. Nove, ore 21:30 – Mai Stati Uniti – Commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta e Giovanni Vernia.

– – Commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta e Giovanni Vernia. Nove, ore 23:40 – Mechanic: Resurrection – Action con Jason Statham.

I film di stasera in TV mercoledì 2 settembre 2026

Mai Stati Uniti – Nove, ore 21:30. Cinque persone che non si conoscono scoprono di avere lo stesso padre. Per ottenere l’eredità devono partire insieme per gli Stati Uniti e portare le sue ceneri in Arizona. Il viaggio si trasforma in una successione di imprevisti e situazioni comiche.

– Nove, ore 21:30. Cinque persone che non si conoscono scoprono di avere lo stesso padre. Per ottenere l’eredità devono partire insieme per gli Stati Uniti e portare le sue ceneri in Arizona. Il viaggio si trasforma in una successione di imprevisti e situazioni comiche. The Next Three Days – 20, ore 21:10. John Brennan conduce un’esistenza tranquilla insieme alla moglie Lara e al figlio. Quando Lara viene arrestata e condannata per omicidio, John decide di organizzare un piano estremamente rischioso per farla evadere.

– 20, ore 21:10. John Brennan conduce un’esistenza tranquilla insieme alla moglie Lara e al figlio. Quando Lara viene arrestata e condannata per omicidio, John decide di organizzare un piano estremamente rischioso per farla evadere. Overlord – Rai 4, ore 21:20. Alla vigilia del D-Day un gruppo di paracadutisti americani viene inviato in Francia per distruggere una torre radio tedesca. Sotto l’edificio scopre però un laboratorio nel quale i nazisti stanno conducendo esperimenti terrificanti.

– Rai 4, ore 21:20. Alla vigilia del D-Day un gruppo di paracadutisti americani viene inviato in Francia per distruggere una torre radio tedesca. Sotto l’edificio scopre però un laboratorio nel quale i nazisti stanno conducendo esperimenti terrificanti. Joker – Iris, ore 21:15. Arthur Fleck vive ai margini di Gotham City e sogna di diventare un comico. Umiliazioni, isolamento e violenza contribuiscono progressivamente alla nascita della sua inquietante nuova identità.

– Iris, ore 21:15. Arthur Fleck vive ai margini di Gotham City e sogna di diventare un comico. Umiliazioni, isolamento e violenza contribuiscono progressivamente alla nascita della sua inquietante nuova identità. Comandante – Rai Movie, ore 21:10. Durante la Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro guida il sommergibile Cappellini. Dopo aver affondato una nave mercantile nemica, prende una decisione che mette a rischio la propria missione pur di salvare i naufraghi.

– Rai Movie, ore 21:10. Durante la Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro guida il sommergibile Cappellini. Dopo aver affondato una nave mercantile nemica, prende una decisione che mette a rischio la propria missione pur di salvare i naufraghi. The Reef – Intrappolate – Cielo, ore 21:20. Una gita in kayak al largo di un’isola del Pacifico si trasforma in un incubo quando tre donne diventano il bersaglio di un grande squalo bianco.

– Cielo, ore 21:20. Una gita in kayak al largo di un’isola del Pacifico si trasforma in un incubo quando tre donne diventano il bersaglio di un grande squalo bianco. Fermati o mamma spara – TwentySeven, ore 21:20. Sylvester Stallone interpreta un poliziotto di Los Angeles la cui vita viene sconvolta dall’arrivo dell’invadente madre.

– TwentySeven, ore 21:20. Sylvester Stallone interpreta un poliziotto di Los Angeles la cui vita viene sconvolta dall’arrivo dell’invadente madre. Monuments Men – La7 Cinema, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale un gruppo di esperti d’arte riceve il compito di recuperare le opere trafugate dai nazisti prima che vengano distrutte.

– La7 Cinema, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale un gruppo di esperti d’arte riceve il compito di recuperare le opere trafugate dai nazisti prima che vengano distrutte. Paura d’amare – La5, ore 21:10. Johnny e Frankie lavorano nello stesso ristorante e portano entrambi sulle spalle le conseguenze di relazioni sentimentali difficili. Tra i due nasce un sentimento che li costringe a superare le proprie paure.

Stasera su Rai 1: Cesare Cremonini al Circo Massimo

Rai 1 dedica la prima serata alla musica con Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, in onda dalle 21:30. Il concerto porta sul piccolo schermo lo spettacolo di Cesare Cremonini nella monumentale cornice del Circo Massimo.

Una serata costruita intorno alle canzoni che hanno segnato la carriera dell’artista bolognese, dai primi successi fino ai brani più recenti. Musica, scenografie e immagini dello show trasformano il concerto in uno degli appuntamenti principali della prima serata di Rai 1.

Stasera su Canale 5: debutta Erica – Una detective per caso

Canale 5 inaugura una nuova fiction con Erica – Una detective per caso, in onda dalle 21:40. Protagonista è Vanessa Incontrada nel ruolo di Erica Magliani, una celebre scrittrice di romanzi gialli alle prese con una fase particolarmente complicata della propria esistenza.

In crisi sia sul piano professionale sia su quello sentimentale, Erica torna nella sua città d’origine, Piombino, per occuparsi insieme alla sorella Lucia dell’eredità lasciata dai genitori. Il ritorno a casa la mette però davanti a un vero caso da risolvere e all’incontro con un investigatore dal carattere difficile ma affascinante.

Stasera su Italia 1: Chicago P.D. in prima visione

Italia 1 dedica la prima serata alla tredicesima stagione di Chicago P.D.. Alle 21:25 va in onda l’episodio 17, Partners, seguito alle 22:17 dall’episodio 18, Il fiume maledetto.

Nel primo episodio Voight assiste al furto a un bancomat e l’inseguimento dei sospettati lo conduce fino alla casa di Rabbit, un suo vecchio informatore. Da quel momento prende il via un’indagine che coinvolge direttamente il sergente e la sua squadra.

I film su Sky Cinema mercoledì 2 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – I colori del tempo . Film di Cédric Klapisch nel quale alcuni sconosciuti, accomunati dalla stessa antenata, ereditano una vecchia casa e scoprono una storia capace di collegare il presente alla Parigi della Belle Époque.

– . Film di Cédric Klapisch nel quale alcuni sconosciuti, accomunati dalla stessa antenata, ereditano una vecchia casa e scoprono una storia capace di collegare il presente alla Parigi della Belle Époque. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Barry Seal – Una storia americana . Tom Cruise interpreta il pilota coinvolto in una spericolata vicenda tra CIA, narcotraffico e operazioni clandestine.

– . Tom Cruise interpreta il pilota coinvolto in una spericolata vicenda tra CIA, narcotraffico e operazioni clandestine. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ghostbusters II . Seconda avventura cinematografica degli Acchiappafantasmi.

– . Seconda avventura cinematografica degli Acchiappafantasmi. Sky Cinema Family, ore 21:00 – The Portable Door . Avventura fantasy ambientata in una misteriosa società londinese.

– . Avventura fantasy ambientata in una misteriosa società londinese. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Hypnotic . Ben Affleck interpreta un detective coinvolto in un’indagine che mette in discussione la percezione stessa della realtà.

– . Ben Affleck interpreta un detective coinvolto in un’indagine che mette in discussione la percezione stessa della realtà. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Caddo Lake . Thriller misterioso nel quale una scomparsa porta alla luce collegamenti inquietanti tra passato e presente.

– . Thriller misterioso nel quale una scomparsa porta alla luce collegamenti inquietanti tra passato e presente. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il sesso degli angeli . Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.

– . Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Lasciarsi un giorno a Roma . Commedia sentimentale diretta e interpretata da Edoardo Leo.

– . Commedia sentimentale diretta e interpretata da Edoardo Leo. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il capitale umano. Il dramma diretto da Paolo Virzì con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Fabrizio Gifuni.

Stasera in TV, mercoledì 2 settembre: cosa scegliere

La musica è protagonista su Rai 1 con Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo. Canale 5 punta invece sulla fiction italiana e sul debutto di Erica – Una detective per caso, mentre gli appassionati di serie americane possono scegliere Boston Blue su Rai 2 oppure Chicago P.D. su Italia 1.

L’attualità occupa la prima serata di Rete 4 con È sempre Cartabianca, mentre Rai 3 propone la cronaca giudiziaria di Un giorno in pretura. La7 dedica invece la serata al pontificato di Papa Francesco con Francesco, Cronache di un papato.

Per gli appassionati di calcio TV8 trasmette il Gran Galà del Calcio 2026. Chi preferisce una commedia può scegliere Mai Stati Uniti sul Nove, mentre tra i film dei canali tematici spiccano Joker su Iris, Comandante su Rai Movie e Overlord su Rai 4.

Su Sky Cinema Uno la proposta principale è I colori del tempo. Completano una serata cinematografica particolarmente varia titoli come Barry Seal – Una storia americana, Hypnotic, Ghostbusters II, Il sesso degli angeli e Il capitale umano.