Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di Boston Blue, il fortunato spin-off della celebre serie statunitense Blue Bloods con protagonista Donnie Wahlberg. L’episodio, intitolato Riti di passaggio (Rites of Passage), intreccia un caso di omicidio, una drammatica rapina con ostaggi e una commemorazione familiare destinata a riportare alla luce vecchie ferite. Di conseguenza, il pubblico ministero e le forze dell’ordine locali si trovano di fronte a un intricato enigma che scuote l’intera comunità del Massachusetts. La narrazione si sviluppa con un ritmo serrato tra le strade storiche e i quartieri periferici della metropoli americana, catturando l’attenzione degli spettatori italiani appassionati di polizieschi d’oltreoceano.

Regia, protagonisti e guest star di Boston Blue – Riti di passaggio

L’episodio conta sulla regia di Jackeline Tejada e sulla sceneggiatura firmata da Pam Veasey. Inoltre, la sapiente direzione valorizza al meglio le ambientazioni urbane e le dinamiche psicologiche dei personaggi. I ruoli principali appartengono a Donnie Wahlberg nel ruolo del detective Danny Reagan e a Sonequa Martin-Green in quello della detective Lena Silver, affiancati da Gloria Reuben (Mae Silver), Maggie Lawson (Sarah Silver), Marcus Scribner (Jonah Silver), Mika Amonsen (Sean Reagan) ed Ernie Hudson (Reverendo Edwin Peters). Di fatto, Donnie Wahlberg interpreta con intensità il carismatico Danny Reagan, un investigatore dal forte intuito che porta a Boston l’esperienza maturata a New York. Allo stesso modo, Sonequa Martin-Green conferisce una straordinaria determinazione alla detective Lena Silver, una professionista instancabile radicata nel territorio. Successivamente, si aggiungono al cast Stephen Tzaras, Jeff Teravainen e Rachel Sybblis, che arricchiscono la trama con interpretazioni incisive e misteriose.

Trama dell’episodio Riti di passaggio

La famiglia Silver si riunisce per commemorare Ben Silver nel primo anniversario della sua scomparsa. Alla cerimonia partecipano anche Danny Reagan e Sean, ormai sempre più legati alla famiglia. Pertanto, questo momento di condivisione intima fa emergere ricordi dolorosi e legami indissolubili. Nel frattempo Danny e Lena ricevono l’incarico di indagare sull’omicidio di un antiquario, trovato senza vita con in mano un raro esemplare di Scarpette di Venere, un’orchidea protetta la cui importazione è vietata dal governo federale. Contemporaneamente Sarah Silver interviene durante una rapina in banca degenerata in una presa di ostaggi, dimostrando una freddezza encomiabile in una situazione di estremo pericolo. Nello stesso momento Sean e Jonah accorrono sul luogo di un incidente stradale che coinvolge un eccentrico professore universitario, travolto da un pirata della strada in fuga. Quelli che sembrano tre casi completamente distinti finiscono gradualmente per intrecciarsi, guidando gli investigatori verso un’unica sorprendente soluzione.

Come finisce l’episodio? (Spoiler)

Nel corso delle indagini Danny e Lena scoprono che l’omicidio dell’antiquario, la rapina in banca e l’investimento del professore sono collegati da una fitta rete criminale che ruota attorno al traffico illecito di rare orchidee botaniche. Grazie alla collaborazione tra i diversi reparti della polizia di Boston, gli investigatori riescono a ricostruire il mosaico degli eventi, liberare l’ostaggio rimasto intrappolato nella filiale e arrestare i colpevoli. Sul piano personale, la commemorazione di Ben Silver rappresenta un importante momento di unione per la famiglia Silver e rafforza ulteriormente il legame professionale e affettivo tra Danny e i suoi nuovi colleghi della città.

Cast principale dell’episodio