Giovedì 9 aprile, su Sky Uno, è andata in onda una nuova puntata di Pechino Express 2026. La trasmissione, guidata da Costantino Della Gheradesca, ha raggiunto, questa settimana, la Cina.

Questo l’elenco delle coppie ai nastri di partenza nella puntata.

Biagio Izzo e Francesca Paolantoni: Gli Spassusi;

e Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

e I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

e Le DJ; Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

e Le Albiceleste; Dani Faiv e Toni 2Milli: I Rapper;

e I Rapper; Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci;

e I Veloci; Gaia De Laurentiis ed Agnese Catalani: Le Biondine.

Pechino Express 2026 puntata 9 aprile, la partenza da Shanghai

A Pechino Express del 9 aprile, le coppie rimaste in gioco hanno dovuto percorrere 519 km, da Shanghai a Hangzhou. Per l’occasione, Lillo ha passato il testimone a Giulia Salemi, che dunque ha esordito nel ruolo di inviata.

Dopo che Le DJ hanno assegnato un malus di 15 minuti a I Raccomandati, le coppie sono partite verso la prima tappa della giornata: l’88esimo piano del noto edificio a forma di siringa, uno dei simboli di Shanghai. Una volta qui, un concorrente per coppia ha dovuto indossare una imbracatura e camminare sospesi nel vuoto. Una volta completata la missione, le coppie hanno ricevuto da Salemi un bigliettino contenente la tappa successiva: Tian Zi Fang, raggiungibile solamente in traghetto.

Una volta giunti nel borgo, i concorrenti hanno dovuto cercare di dialogare con le persone del luogo e convincerli a mostrare loro una foto del matrimonio. Dopo, i protagonisti hanno ricevuto sul cellulare il nome del luogo da raggiungere per proseguire la corsa: Sanqiao, a Tongli.

Lo sconforto di Biagio Izzo

Pechino Express 2026 è proseguito con i concorrenti che hanno percorso i tre ponti portafortuna di Tongli. Durante tale momento, Biagio Izzo, nel giorno del suo compleanno, ha vissuto momenti di sconforto, dovuti anche alla stanchezza. Dopo aver passato la notte, all’alba del giorno dopo i viaggiatori hanno raggiunto il centro commerciale all’avanguardia Yowant E-commerce, in Baoquing Street, dove per due minuti si sono dovuti improvvisare influencer e promuovere la vendita di prodotti culinari e di cura personale. Per ogni oggetto non venduto, i concorrenti hanno ottenuto tre minuti di penalità: tutti, meno Gli Spassusi, hanno avuto sei minuti di penalizzazione.

La corsa dei concorrenti è proseguita a Children Palace Squadre e poi nelle colline di Shifeng, dove è posto il Libro Rosso. I primi a firmarlo sono I Veloci, che hanno ottenuto l’immunità e la possibilità di passare una notte in hotel. Prima, però, hanno dato dieci minuti di penalità a I Rapper.

Pechino Express 2026 puntata 9 aprile, Le Biondine eliminate

Dopo una seconda notte passata per strada, i concorrenti, a Pechino Express 2026, sono ripartiti verso Ruziniu Fair Price Market, nel villaggio di Yuliang. Qui hanno scoperto di dover lavorare come volontari ed effettuare commissioni per le persone anziane. Infine, la tappa si è concluso con il Tappeto Rosso posto a Yanggao Pavilion. Le DJ hanno vinto ancora una volta la tappa e, fra I Rapper e Le Biondine, hanno deciso di eliminare queste ultime, estromesse dal gioco dopo che la Busta Nera ha confermato la natura eliminatoria della puntata.