La nuova settimana, quella dal 14 al 20 settembre, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di scandali, alleanze impreviste e nuove vendette. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire gli intrighi di Yildiz, Ender, Sahika, Caner, Cagatay e Feride.

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’aiuto inatteso del tassista Hayati, la registrazione rubata da Sahika, lo scandalo durante l’anniversario dell’azienda di Hasan Ali, il piano di Yildiz per far ingelosire Cagatay e la nuova offensiva di Feride contro la nuora.

Forbidden Fruit 14-20 settembre 2026 – lunedì 14 settembre 2026

La settimana si apre con Sahika, Ender e Caner in una situazione complicata. A dare loro una mano arriva Hayati, un tassista gentile e disponibile che si affeziona al gruppo e decide di aiutarlo senza chiedere nulla in cambio.

Il suo intervento porta un momento di respiro, ma non cancella la tensione. Ender e Sahika restano due donne abituate a giocare d’anticipo e anche quando sembrano alleate continuano a guardarsi con sospetto, pronte a sfruttare ogni occasione.

Forbidden Fruit, trama martedì 15 settembre 2026

Nel nuovo episodio, Feride segue il consiglio di Ender e inizia a osservare con maggiore diffidenza i movimenti di Yildiz. La donna è sempre più convinta che la giovane non sia adatta a stare accanto a Cagatay e cerca elementi per metterla in difficoltà.

Intanto Sahika registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman. Crede che le due stiano tramando qualcosa alle sue spalle e decide di procurarsi una prova da usare al momento opportuno. La sua mossa prepara un nuovo scandalo.

Forbidden Fruit 14-20 settembre 2026 – mercoledì 16 settembre 2026

Durante la cerimonia organizzata per i venticinque anni dell’azienda di Hasan Ali, la registrazione rubata da Sahika viene trasmessa pubblicamente. Il momento, nato per celebrare un successo, si trasforma in un’umiliazione davanti a tutti gli invitati.

Yildiz resta sconvolta e capisce di essere finita ancora una volta al centro di un gioco sporco. Anche Asuman viene travolta dalle conseguenze della registrazione, mentre Hasan Ali deve fronteggiare il caos in un evento che avrebbe dovuto rafforzare la sua immagine.

Forbidden Fruit, trama giovedì 17 settembre 2026

Dopo lo scandalo, Yildiz non vuole restare passiva. Insieme al fedele Emir organizza un piano per far ingelosire Cagatay, assumendo un attore affascinante per una finta cena studiata nei minimi dettagli.

La protagonista spera di suscitare una reazione nel giovane e di riprendere il controllo della situazione. Il gioco, però, è rischioso: quando i sentimenti vengono usati come arma, basta un dettaglio fuori posto perché la messinscena si trasformi in un problema reale.

Forbidden Fruit 14-20 settembre 2026 – venerdì 18 settembre 2026

Feride non arretra e arriva a una decisione drastica. La donna si rifiuta di lasciare la casa finché Yildiz non andrà via, trasformando la convivenza in un braccio di ferro sempre più pesante.

Per Yildiz la situazione diventa insostenibile. Da una parte deve difendersi dalle accuse, dall’altra deve capire come proteggere il rapporto con Cagatay senza perdere la dignità. Ogni dialogo in casa rischia ormai di esplodere.

Forbidden Fruit, trama sabato 19 settembre 2026

Nel nuovo appuntamento, Zehra chiede perdono a Yildiz. Il suo gesto apre uno spiraglio di riconciliazione, ma la giovane sa che le scuse non bastano a cancellare sospetti, bugie e manipolazioni.

Zehra propone anche un piano per convincere Feride dell’innocenza di Yildiz. L’idea può aiutare la protagonista, ma comporta nuovi rischi: se qualcosa dovesse andare storto, Feride avrebbe un motivo in più per accusarla.

Forbidden Fruit 14-20 settembre 2026 – domenica 20 settembre 2026

La settimana si chiude con Yildiz ancora sotto pressione. Lo scandalo della registrazione e l’ostilità di Feride hanno lasciato il segno, mentre Sahika osserva le conseguenze della sua mossa pronta a sfruttare ogni frattura.

Il rapporto con Cagatay resta sospeso tra attrazione, orgoglio e diffidenza. Yildiz vuole dimostrare la propria innocenza, ma sa che intorno a lei ci sono troppe persone interessate a vederla cadere.

Dove vedere Forbidden Fruit

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.