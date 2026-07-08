Mercoledì 8 luglio, dalle ore 11:00, si svolge la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2026-2027 di La7 che seguiremo in diretta. Durante l’incontro, Urbano Cairo comunica l’offerta dell’emittente per la prossima stagione, fra novità e conferme.

La7 palinsesti 2026-2027 diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

L’incontro inizia con le parole di Urbano Cairo: “Siamo reduci da una stagione straordinaria, siamo oramai sistematicamente la terza rete nella fascia del prime time. Per La7 Cinema, il mese di giugno è stato speciale e il prime time sta facendo oltre l’1%, cioè dei numeri importanti”. Su Ignoto X di Pino Rinaldi, Cairo aggiunge: “L’anno scorso non ne avevamo parlato, è nato da un’idea di Enrico Mentana e la trasmissione ha avuto dei buoni risultati, tanto che verrà riconfermata“.

Il patron aggiunge: “La7 sta facendo benissimo sul target laureati e sulla fascia alta, categorie quali siamo la seconda rete per ascolti. Nella fascia medio-alta, invece, siamo la terza rete. Abbiamo fatto benissimo ovunque, ad esempio con DìMartedì che ha chiuso con una share media del 9,1%, Torre di Babele al 4,5%, Piazzapulita al 6,6%, Propaganda Live al 6,5%. Anche nel daytime tutto sta andando molto bene, da Omnibus a Tagadà, passando per Coffee Break e L’Aria che Tira. Su La7 Cinema vogliamo continuare a investire acquistando pacchetti di film dalle major americane e italiane, per consolidare gli ascolti in crescita“.

Sul futuro, Urbano Cairo afferma: “Squadra che vince non si cambia e con dei risultati così è difficile modificare qualcosa“.