Cosa guardare stasera in TV, mercoledì 23 settembre 2026? La prima serata segna il debutto di due importanti appuntamenti della nuova stagione televisiva. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show con Carlo Conti, mentre Canale 5 risponde con la prima puntata de La Ruota dei Campioni e delle Stelle, versione in prima serata del game condotto da Gerry Scotti.

Grande spazio anche allo sport con il quarto di finale degli Europei maschili di pallavolo Italia-Finlandia su Rai 2. Rai 3 inaugura la nuova stagione di Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 punta sul cinema con Shark – Il primo squalo. Su La7 Aldo Cazzullo racconta San Francesco, TV8 propone una nuova sfida di 4 Ristoranti e sul Nove continua Buy It Now – Mai più senza.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti inaugura la sedicesima edizione dello show delle imitazioni. Ospite della prima puntata è Fabio Fazio.

– . Carlo Conti inaugura la sedicesima edizione dello show delle imitazioni. Ospite della prima puntata è Fabio Fazio. Rai 2, ore 21:05 – Italia-Finlandia . Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano al PalaVela di Torino il quarto di finale degli Europei maschili di pallavolo 2026.

– . Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano al PalaVela di Torino il quarto di finale degli Europei maschili di pallavolo 2026. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Inizia la nuova stagione dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca.

– . Inizia la nuova stagione dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca. Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer approfondisce politica, cronaca, economia e società.

– . Bianca Berlinguer approfondisce politica, cronaca, economia e società. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota dei Campioni e delle Stelle . Gerry Scotti e Samira Lui portano La Ruota della Fortuna in prima serata con campioni, personaggi famosi e ospiti musicali.

– . Gerry Scotti e Samira Lui portano La Ruota della Fortuna in prima serata con campioni, personaggi famosi e ospiti musicali. Italia 1, ore 21:30 – Shark – Il primo squalo . Jason Statham affronta un gigantesco megalodonte nel film diretto da Jon Turteltaub.

– . Jason Statham affronta un gigantesco megalodonte nel film diretto da Jon Turteltaub. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – San Francesco . Aldo Cazzullo dedica la puntata a Francesco d’Assisi.

– . Aldo Cazzullo dedica la puntata a Francesco d’Assisi. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Prima visione free della sfida ambientata a Pisa.

– . Prima visione free della sfida ambientata a Pisa. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza. Terzo appuntamento del programma condotto da Gabriele Corsi con Mara Maionchi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:35 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 – Carlo Conti inaugura la sedicesima edizione del programma dedicato alle imitazioni musicali.

– – Carlo Conti inaugura la sedicesima edizione del programma dedicato alle imitazioni musicali. Rai 1, ore 00:00 – Porta a Porta – Bruno Vespa approfondisce i principali avvenimenti politici e di attualità.

– – Bruno Vespa approfondisce i principali avvenimenti politici e di attualità. Rai 2, ore 21:05 – Europei di pallavolo maschile 2026: Italia-Finlandia – Quarto di finale in diretta dal PalaVela di Torino.

– – Quarto di finale in diretta dal PalaVela di Torino. Rai 2, ore 23:00 circa – 80 Years Old – FIPAV Anniversary – Appuntamento dedicato agli ottant’anni della Federazione Italiana Pallavolo.

– – Appuntamento dedicato agli ottant’anni della Federazione Italiana Pallavolo. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? – Parte la nuova stagione dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca.

– – Parte la nuova stagione dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca. Rai 4, ore 21:20 – Firestarter – Thriller soprannaturale tratto dal romanzo di Stephen King.

– – Thriller soprannaturale tratto dal romanzo di Stephen King. Rai Movie, ore 21:10 – The Mauritanian – Tahar Rahim, Jodie Foster e Benedict Cumberbatch protagonisti del film tratto da una storia vera.

– – Tahar Rahim, Jodie Foster e Benedict Cumberbatch protagonisti del film tratto da una storia vera. Rai Premium, ore 21:20 – Il metodo Fenoglio – L’estate fredda – Terzo e quarto episodio della fiction con Alessio Boni.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato all’attualità politica e sociale.

– – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato all’attualità politica e sociale. Rete 4, ore 00:55 – Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie – Prima TV del film che riporta Tony Shalhoub nel ruolo dell’investigatore Adrian Monk.

– – Prima TV del film che riporta Tony Shalhoub nel ruolo dell’investigatore Adrian Monk. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota dei Campioni e delle Stelle – Gerry Scotti e Samira Lui conducono il nuovo appuntamento in prima serata.

– – Gerry Scotti e Samira Lui conducono il nuovo appuntamento in prima serata. Italia 1, ore 20:30 – NCIS – Unità anticrimine .

– . Italia 1, ore 21:30 – Shark – Il primo squalo – Action con Jason Statham diretto da Jon Turteltaub.

– – Action con Jason Statham diretto da Jon Turteltaub. Italia 1, ore 23:50 – Come ti leggo – Page à Vous – Sonia Bruganelli conduce il programma con ospiti Paolo Ruffini e Giulia Salemi.

– – Sonia Bruganelli conduce il programma con ospiti Paolo Ruffini e Giulia Salemi. 20, ore 21:10 – Kingsman – Secret Service – Action con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson e Mark Strong.

– – Action con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson e Mark Strong. Iris, ore 21:15 – Shutter Island – Leonardo DiCaprio protagonista del thriller diretto da Martin Scorsese.

– – Leonardo DiCaprio protagonista del thriller diretto da Martin Scorsese. TwentySeven, ore 21:20 – Mamma, ho preso il morbillo – Terzo capitolo della saga iniziata con Mamma, ho perso l’aereo.

– – Terzo capitolo della saga iniziata con Mamma, ho perso l’aereo. La5, ore 21:10 – P.S. I Love You – Film sentimentale con Hilary Swank e Gerard Butler.

– – Film sentimentale con Hilary Swank e Gerard Butler. Cine34, ore 21:00 – Anche gli angeli mangiano fagioli – Commedia con Bud Spencer e Giuliano Gemma.

– – Commedia con Bud Spencer e Giuliano Gemma. Italia 2, ore 21:15 – Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca – Settimo capitolo della celebre saga comica.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – San Francesco – Aldo Cazzullo ricostruisce uno dei momenti decisivi della vita di Francesco d’Assisi.

– – Aldo Cazzullo ricostruisce uno dei momenti decisivi della vita di Francesco d’Assisi. La7, ore 23:30 – Barbero Risponde – Alessandro Barbero affronta interrogativi e curiosità legati alla storia.

– – Alessandro Barbero affronta interrogativi e curiosità legati alla storia. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Pisa – Prima visione free dell’episodio ambientato nella città toscana.

– – Prima visione free dell’episodio ambientato nella città toscana. TV8, a seguire – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Etna – Secondo episodio della serata.

– – Secondo episodio della serata. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza – Terzo appuntamento del programma condotto da Gabriele Corsi con Mara Maionchi.

– – Terzo appuntamento del programma condotto da Gabriele Corsi con Mara Maionchi. Real Time, ore 21:40 – Matrimonio a prima vista Italia – Prosegue l’esperimento sociale dedicato alle coppie che si incontrano per la prima volta il giorno delle nozze.

I film di stasera in TV mercoledì 23 settembre 2026

Shark – Il primo squalo – Italia 1, ore 21:30. Jonas Taylor è un esperto di salvataggi subacquei segnato da una missione finita tragicamente. Quando un sommergibile viene attaccato da un gigantesco megalodonte, l’uomo deve tornare nelle profondità oceaniche.

– Italia 1, ore 21:30. Jonas Taylor è un esperto di salvataggi subacquei segnato da una missione finita tragicamente. Quando un sommergibile viene attaccato da un gigantesco megalodonte, l’uomo deve tornare nelle profondità oceaniche. Firestarter – Rai 4, ore 21:20. Charlie possiede la capacità di generare il fuoco con la mente. Una misteriosa organizzazione governativa vuole catturarla per trasformare il suo potere in un’arma.

– Rai 4, ore 21:20. Charlie possiede la capacità di generare il fuoco con la mente. Una misteriosa organizzazione governativa vuole catturarla per trasformare il suo potere in un’arma. Shutter Island – Iris, ore 21:15. Nel 1954 l’agente federale Teddy Daniels raggiunge un ospedale psichiatrico situato su un’isola per indagare sulla misteriosa scomparsa di una paziente.

– Iris, ore 21:15. Nel 1954 l’agente federale Teddy Daniels raggiunge un ospedale psichiatrico situato su un’isola per indagare sulla misteriosa scomparsa di una paziente. The Mauritanian – Rai Movie, ore 21:10. Mohamedou Ould Slahi è detenuto per anni nella prigione di Guantanamo senza essere sottoposto a un regolare processo. L’avvocata Nancy Hollander decide di occuparsi del suo caso.

– Rai Movie, ore 21:10. Mohamedou Ould Slahi è detenuto per anni nella prigione di Guantanamo senza essere sottoposto a un regolare processo. L’avvocata Nancy Hollander decide di occuparsi del suo caso. Kingsman – Secret Service – 20, ore 21:10. Eggsy è un ragazzo brillante ma senza una direzione precisa. L’agente Harry Hart lo introduce in una sofisticata organizzazione segreta britannica.

– 20, ore 21:10. Eggsy è un ragazzo brillante ma senza una direzione precisa. L’agente Harry Hart lo introduce in una sofisticata organizzazione segreta britannica. Il gioiello del Nilo – La7 Cinema, ore 21:15. Joan Wilder e Jack Colton vengono coinvolti in una nuova avventura che li conduce sulle tracce di un misterioso tesoro.

– La7 Cinema, ore 21:15. Joan Wilder e Jack Colton vengono coinvolti in una nuova avventura che li conduce sulle tracce di un misterioso tesoro. P.S. I Love You – La5, ore 21:10. Dopo la morte del marito Gerry, Holly comincia a ricevere una serie di lettere che l’uomo aveva preparato per aiutarla ad affrontare il dolore e ricominciare a vivere.

– La5, ore 21:10. Dopo la morte del marito Gerry, Holly comincia a ricevere una serie di lettere che l’uomo aveva preparato per aiutarla ad affrontare il dolore e ricominciare a vivere. Anche gli angeli mangiano fagioli – Cine34, ore 21:00. Nella New York della Grande Depressione, Sonny e Charlie finiscono al servizio di un boss della malavita, ma il loro carattere rende decisamente complicata la carriera criminale.

– Cine34, ore 21:00. Nella New York della Grande Depressione, Sonny e Charlie finiscono al servizio di un boss della malavita, ma il loro carattere rende decisamente complicata la carriera criminale. Colpa delle stelle – TV2000, ore 21:05. Hazel e Gus si incontrano in un gruppo di sostegno e costruiscono un rapporto intenso, condividendo paure, speranze e il desiderio di vivere pienamente il tempo a disposizione.

Stasera su Rai 1: debutta Tale e Quale Show 2026

Rai 1 inaugura alle 21:30 la sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Alla conduzione torna Carlo Conti, ma il programma introduce una novità importante nella collocazione: lascia il tradizionale venerdì sera e passa al mercoledì.

Nel cast dei concorrenti figurano, tra gli altri, Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi e Stefano Meloccaro. Settimana dopo settimana devono trasformarsi in celebri protagonisti della musica italiana e internazionale, riproducendone voce, movimenti e caratteristiche sceniche.

Cambia anche la giuria. A valutare le esibizioni ci sono Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. La prima puntata accoglie inoltre un quarto giudice d’eccezione: Fabio Fazio, che torna così su Rai 1 come ospite.

Stasera su Rai 2: Italia-Finlandia agli Europei di pallavolo

La programmazione di Rai 2 cambia per lasciare spazio a Italia-Finlandia, quarto di finale degli Europei maschili di pallavolo 2026. La partita comincia alle 21:05 ed è trasmessa in diretta dal PalaVela di Torino.

Gli Azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi arrivano all’appuntamento dopo aver superato la Danimarca negli ottavi di finale. L’Italia aveva precedentemente concluso al primo posto il proprio girone grazie alle vittorie contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.

La Finlandia ha invece conquistato l’accesso ai quarti superando la Grecia al tie-break. La vincente della sfida ottiene il pass per la semifinale degli Europei in programma il 25 settembre a Milano.

Stasera su Rai 3: torna Chi l’ha visto?

Rai 3 propone dalle 21:15 la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto?. L’edizione 2026 segna un cambiamento importante per uno dei programmi più longevi del servizio pubblico.

Alla conduzione arriva la giornalista Raffaella Griggi, chiamata a raccogliere il testimone dello storico appuntamento dedicato alle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca.

Restano centrali gli appelli in diretta, le testimonianze, le ricostruzioni e il rapporto con gli spettatori, che negli anni ha permesso alla trasmissione di contribuire concretamente alla ricerca di persone scomparse.

Stasera su Canale 5: La Ruota dei Campioni e delle Stelle

Canale 5 trasforma La Ruota della Fortuna in un grande evento di prima serata. Dalle 20:40 debutta La Ruota dei Campioni e delle Stelle, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

La nuova formula riporta in studio alcuni dei migliori campioni della stagione e aggiunge la partecipazione di personaggi famosi. Il meccanismo mantiene al centro parole, definizioni e la celebre ruota, ma amplia la durata e la componente di spettacolo.

Ospiti musicali della prima puntata sono Il Volo. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble accompagna così il debutto della versione evento del game show.

Stasera su Italia 1: Shark – Il primo squalo

Italia 1 propone alle 21:30 Shark – Il primo squalo, action del 2018 diretto da Jon Turteltaub e interpretato da Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose e Cliff Curtis.

Jonas Taylor è un esperto sommozzatore che anni prima ha dovuto abbandonare una missione nelle profondità oceaniche dopo l’attacco di una creatura gigantesca. Il suo racconto non era stato creduto e l’uomo aveva abbandonato le operazioni di soccorso.

Quando un gruppo di ricercatori rimane intrappolato sul fondo dell’oceano, Jonas viene richiamato in azione. Scopre così che la creatura responsabile dell’attacco era realmente un megalodonte, enorme squalo preistorico che si riteneva estinto da milioni di anni.

Stasera su La7: Una giornata particolare – San Francesco

La7 propone alle 21:15 Una giornata particolare – San Francesco. Aldo Cazzullo ricostruisce la figura di Francesco d’Assisi attraverso uno dei momenti decisivi della sua esistenza.

Il racconto intreccia storia, luoghi e testimonianze per ricostruire il percorso dell’uomo che abbandonò ricchezza e privilegi scegliendo una vita fondata sulla povertà, sulla fraternità e sull’attenzione verso gli ultimi.

Alle 23:30 la serata prosegue con Barbero Risponde, appuntamento nel quale Alessandro Barbero affronta domande e curiosità sulla storia.

Stasera su TV8: 4 Ristoranti arriva a Pisa

TV8 propone alle 21:40 una nuova puntata in prima visione free di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La sfida questa settimana si svolge a Pisa.

Quattro ristoratori della zona si ospitano a turno nei rispettivi locali e assegnano voti a location, menu, servizio e conto. Alle valutazioni dei concorrenti si aggiungono quelle di Alessandro Borghese, decisive per stabilire il vincitore.

La serata continua con la replica dell’episodio ambientato sull’Etna, alla scoperta della cucina e delle produzioni gastronomiche del territorio siciliano.

Stasera sul Nove: Buy It Now – Mai più senza

Il Nove propone alle 21:30 il terzo appuntamento con Buy It Now – Mai più senza. Alla conduzione c’è Gabriele Corsi, affiancato da Mara Maionchi.

Inventori, creativi e piccoli imprenditori hanno pochi minuti per presentare le proprie idee e convincere il pubblico dell’utilità dei prodotti proposti. Il gradimento ottenuto permette ai concorrenti di accedere alla fase successiva.

Le invenzioni vengono quindi sottoposte al giudizio di esperti e possibili acquirenti, trasformando ogni presentazione in una prova nella quale contano originalità, utilità e capacità di comunicare il valore dell’idea.

I film su Sky Cinema mercoledì 23 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Antartica – Quasi una fiaba . Prima serata con il film diretto da Lucia Calamaro e interpretato da Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. In una remota base scientifica dell’Antartide, un gruppo di ricercatori vive isolato dal resto del mondo mentre una scoperta inattesa apre nuovi interrogativi scientifici ed etici.

– . Prima serata con il film diretto da Lucia Calamaro e interpretato da Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. In una remota base scientifica dell’Antartide, un gruppo di ricercatori vive isolato dal resto del mondo mentre una scoperta inattesa apre nuovi interrogativi scientifici ed etici. Sky Cinema Uno, ore 22:55 – The Next Three Days . Russell Crowe interpreta un professore deciso a liberare la moglie, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

– . Russell Crowe interpreta un professore deciso a liberare la moglie, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. Sky Cinema Uno, ore 19:05 – Hamnet – Nel nome del figlio . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell.

– . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell. Sky Cinema Uno, ore 14:55 – Jack Reacher – Punto di non ritorno. Tom Cruise torna nel ruolo dell’ex maggiore della polizia militare.

Stasera in TV, mercoledì 23 settembre: cosa scegliere

La serata segna l’inizio di una nuova sfida del mercoledì. Rai 1 inaugura Tale e Quale Show 2026 con Carlo Conti e Fabio Fazio ospite della prima puntata, mentre Canale 5 risponde con il debutto de La Ruota dei Campioni e delle Stelle con Gerry Scotti, Samira Lui e Il Volo.

Rai 2 offre invece una serata decisiva per lo sport italiano con Italia-Finlandia, quarto di finale degli Europei maschili di pallavolo. Rai 3 inaugura la nuova stagione di Chi l’ha visto?, mentre Rete 4 conferma l’approfondimento di È sempre Cartabianca.

Chi preferisce il cinema può scegliere Shark – Il primo squalo su Italia 1, Shutter Island su Iris, Kingsman – Secret Service su 20, Firestarter su Rai 4 e The Mauritanian su Rai Movie. Sky Cinema Uno propone alle 21:15 Antartica – Quasi una fiaba.

La7 punta sulla storia con Una giornata particolare – San Francesco, TV8 sulla cucina con 4 Ristoranti ambientato a Pisa e il Nove sull’intrattenimento con il terzo appuntamento di Buy It Now – Mai più senza.