Carlo Conti ha ufficializzato sul suo profilo Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. Il format esordirà in prima serata su Rai 1 il 23 settembre prossimo.

Tale e Quale Show 2026 cast, Paola Perego e Maddalena Corvaglia fra le concorrenti

Nel corso di Tale e Quale Show 2026 partecipa, in gara, Paola Perego. Per la conduttrice, negli scorsi mesi in onda con i format Citofonare Rai 2 e The Floor, si tratta del primo impegno annunciato nella prossima stagione.

Altra partecipante al format è Maddalena Corvaglia. Nota al grande pubblico a partire dal 1999, anno nel quale ha esordito come Velina di Striscia la Notizia, negli anni ha partecipato a numerosi show televisivi. Fra le esperienze più recenti ci sono quelle a Pechino Express e Nudi per la vita.

A Tale e Quale Show 2026 c’è poi Roberta Morise. Per la conduttrice si tratta di un ritorno in Rai dopo aver presentato, due anni fa, Linea verde Discovery-Tutte le strade portano a Roma.

Torna la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Durante la prossima edizione di Tale e Quale Show è prevista la partecipazione del comico Andrea Perroni, che pochi giorni fa ha commentato, sull’ammiraglia della TV di Stato, la Partita del Cuore.

Il cast del programma è arricchito da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e da Stefano Meloccaro, tra le firme più prestigiose di Sky Sport. Qui, infatti, conduce Sky Tennis Club, il primo talk-show dedicato al tennis in onda sui canali dell’emittente satellitare.

Altri concorrenti sono l’artista Selma Ezzine e il comico e cantante Max Paiella. Spazio anche all’attore Vladimir Randazzo, protagonista, fra le altre, nelle pellicole A Mano Disarmata e Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa. Tornano, come lo scorso anno, le performance realizzate dalla coppia composta da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.

Tale e Quale Show 2026 cast, Anna Pettinelli e la giuria

Il cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2026 è completato da Anna Pettinelli. La conferma del suo approdo nel programma di prima serata di Rai 1 rende ufficiale, di fatto, il suo addio ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent ha fatto la professoressa di canto per sei anni, dal 2019 al 2022 e poi di nuovo dal 2023 fino alla passata stagione.

Oltre ai concorrenti è stata annunciata la giuria di Tale e Quale Show 2026. Al confermato Cristiano Malgioglio si aggiungono le novità Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. A loro si aggiunge un quarto giudice a rotazione, diverso in ogni puntata.