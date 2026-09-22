Sono attualmente in corso le riprese de Il Medico di Tutti. Si tratta della nuova fiction della Rai con protagonista un volto noto della comicità italiana.

Il Medico di Tutti riprese, la Basilicata fa da sfondo alla serie

Al centro de Il Medico di Tutti è la Basilicata, nella quale si svolgono le riprese. La regione, dunque, torna a ospitare una produzione della TV di Stato dopo l’enorme successo ottenuto nelle cinque stagioni di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, con la protagonista interpretata da Vanessa Scalera. La città nella quale è ambientata Il Medico di Tutti è Maratea, mentre gli interni sono girati a Roma.

Il protagonista della produzione è Rocco Papaleo. Nato e cresciuto in Basilicata, l’attore torna a recitare per una produzione Rai dopo aver partecipato nella quinta e ultima stagione della già citata Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Le società che hanno lavorato alla serie sono Rai Fiction e Clemart, che lavorano al fianco della Lucana Film Commission. La regia è curata da Giacomo Martelli, mentre la sceneggiatura è di Walter Lupo e Pietro Calderoni.

La trama

La trama di Il Medico di Tutti verte intorno alla figura di un medico di medicina generale, interpretato da Rocco Papaleo. Il personaggio principale ha alle spalle una lunghissima carriera professionale e ha deciso di cambiare la sua vita, lasciare le grandi metropoli e fare ritorno in Basilicata, ovvero la sua terra di origine. Per il protagonista si tratta di una svolta non solo professionale, ma personale. D’altronde, nella regione ritrova alcune delle sue vecchie conoscenze, fra cui l’ex moglie.

Il medico affronta non poche difficoltà ad ambientarsi nella nuova realtà, che tende a considerare il medico non solo come un professionista, bensì come una vera e propria istituzione cittadina e, in quanto tale, si ritrova coinvolto nelle dinamiche della comunità.

Il Medico di Tutti riprese, il cast

Al fianco del già citato protagonista Rocco Papaleo nella fiction Il Medico di Tutti è presente Tosca D’Aquino, anch’essa al ritorno in una produzione della Rai dopo i ruoli ricoperti prima ne I Bastardi di Pizzofalcone, poi in Don Matteo. Altro volto noto al pubblico della TV di Stato e presente nella fiction è Bianca Nappi, che negli scorsi ha recitato in Per Elisa Il caso Claps, Il Metodo Fenoglio-L’estate fredda e Noi del Rione Sanità. Nel cast ci sono anche Dino Abbrescia (Distretto di Polizia e Cops Una banda di poliziotti) e Clotilde Sabatino (Balene Amiche per sempre).