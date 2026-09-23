Cosa guardare stasera in TV, giovedì 24 settembre 2026? La prima serata offre cinema, cronaca, inchieste, soap e intrattenimento. Rai 1 propone in prima visione in chiaro FolleMente, commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, mentre Rai 2 inaugura Ore 14 Sera con Salvo Sottile.

Canale 5 dedica la serata a Racconto di una notte, seguito in seconda serata da Tutto per la mia famiglia. Italia 1 inaugura invece la nuova stagione de Le Iene con Veronica Gentili. Rete 4 propone Dritto e Rovescio, La7 Piazzapulita, mentre sul Nove continua Buy It Now – Mai più senza. Su TV8 spazio allo sport con Olanda-Germania.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:35 – FolleMente . Prima visione in chiaro della commedia diretta da Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati.

– . Prima visione in chiaro della commedia diretta da Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Salvo Sottile inaugura il nuovo appuntamento serale dedicato alla cronaca e all’attualità.

– . Salvo Sottile inaugura il nuovo appuntamento serale dedicato alla cronaca e all’attualità. Rai 3, ore 21:20 – Le cose che non sai . Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento della terza rete.

– . Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento della terza rete. Rete 4, ore 21:30 – Dritto e Rovescio . Politica, economia, cronaca e società al centro del talk del giovedì sera.

– . Politica, economia, cronaca e società al centro del talk del giovedì sera. Canale 5, ore 21:50 – Racconto di una notte . Nuovo appuntamento con la serie turca che racconta la tormentata storia di Mahir e Canfeza.

– . Nuovo appuntamento con la serie turca che racconta la tormentata storia di Mahir e Canfeza. Italia 1, ore 21:30 – Le Iene . Veronica Gentili inaugura la nuova stagione dello storico programma ideato da Davide Parenti.

– . Veronica Gentili inaugura la nuova stagione dello storico programma ideato da Davide Parenti. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli conduce il talk dedicato ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale.

– . Corrado Formigli conduce il talk dedicato ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale. TV8, ore 20:45 – Olanda-Germania . Grande calcio internazionale in prima serata.

– . Grande calcio internazionale in prima serata. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza. Gabriele Corsi conduce il programma dedicato a inventori e idee innovative, con Mara Maionchi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:35 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:35 – FolleMente – Prima visione in chiaro del film di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Marco Giallini.

– – Prima visione in chiaro del film di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Marco Giallini. Rai 1, ore 23:25 – Porta a Porta – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici e di attualità.

– – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici e di attualità. Rai 2, ore 21:00 – TG2 Post .

– . Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera – Salvo Sottile porta in prima serata l’approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca.

– – Salvo Sottile porta in prima serata l’approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca. Rai 3, ore 20:50 – Un posto al sole – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli.

– – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli. Rai 3, ore 21:20 – Le cose che non sai – Approfondimento e racconto della realtà contemporanea.

– – Approfondimento e racconto della realtà contemporanea. Rai 3, ore 23:30 – Cronache dalla storia .

– . Rai 4, ore 21:20 – S.W.A.T. – Gli episodi 21 e 22 dell’ottava stagione.

– – Gli episodi 21 e 22 dell’ottava stagione. Rai 5, ore 21:20 – Nessun dorma – Appuntamento dedicato alla musica e ai suoi protagonisti.

– – Appuntamento dedicato alla musica e ai suoi protagonisti. Rai Movie, ore 21:10 – Il nemico alle porte – Jude Law ed Ed Harris protagonisti del film di Jean-Jacques Annaud ambientato durante la battaglia di Stalingrado.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Dritto e Rovescio – Politica, economia, cronaca e società al centro del programma di approfondimento.

– – Politica, economia, cronaca e società al centro del programma di approfondimento. Canale 5, ore 20:35 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show con Samira Lui.

– – Gerry Scotti conduce il game show con Samira Lui. Canale 5, ore 21:50 – Racconto di una notte – Nuovo appuntamento con la serie turca dedicata alla storia di Mahir e Canfeza.

– – Nuovo appuntamento con la serie turca dedicata alla storia di Mahir e Canfeza. Canale 5, ore 23:30 – Tutto per la mia famiglia – La serata dedicata alle produzioni turche continua con la serie che racconta le vicende dei fratelli Eren.

– – La serata dedicata alle produzioni turche continua con la serie che racconta le vicende dei fratelli Eren. Italia 1, ore 20:30 – NCIS – Unità anticrimine .

– . Italia 1, ore 21:30 – Le Iene – Veronica Gentili inaugura la nuova stagione del programma di inchieste e intrattenimento.

– – Veronica Gentili inaugura la nuova stagione del programma di inchieste e intrattenimento. 20, ore 21:10 – Il regno del pianeta delle scimmie – Nuovo capitolo della saga fantascientifica ambientato diverse generazioni dopo l’epoca di Cesare.

– – Nuovo capitolo della saga fantascientifica ambientato diverse generazioni dopo l’epoca di Cesare. Iris, ore 21:15 circa – Sorvegliato speciale – Sylvester Stallone protagonista del film ambientato all’interno di un carcere di massima sicurezza.

– – Sylvester Stallone protagonista del film ambientato all’interno di un carcere di massima sicurezza. Cine34, ore 21:00 – L’ora legale – Ficarra e Picone dirigono e interpretano la commedia ambientata nell’immaginario paese siciliano di Pietrammare.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – L’access prime time dedicato all’attualità.

– – L’access prime time dedicato all’attualità. La7, ore 21:15 – Piazzapulita – Corrado Formigli conduce il programma di approfondimento con inchieste, reportage e confronti in studio.

– – Corrado Formigli conduce il programma di approfondimento con inchieste, reportage e confronti in studio. TV8, ore 20:45 – Olanda-Germania – Calcio internazionale in diretta.

– – Calcio internazionale in diretta. TV8, ore 22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Pisa – Replica della sfida tra quattro ristoratori della città toscana.

– – Replica della sfida tra quattro ristoratori della città toscana. Nove, ore 20:30 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Nuova puntata in prima TV.

– – Nuova puntata in prima TV. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza – Gabriele Corsi e Mara Maionchi incontrano nuovi inventori pronti a presentare le proprie idee.

I film di stasera in TV giovedì 24 settembre 2026

FolleMente – Rai 1, ore 21:35. Piero e Lara si incontrano per il loro primo appuntamento. Mentre cercano di conoscersi, nelle loro menti entrano in azione differenti personalità che rappresentano paure, desideri, razionalità e istinto.

– Rai 1, ore 21:35. Piero e Lara si incontrano per il loro primo appuntamento. Mentre cercano di conoscersi, nelle loro menti entrano in azione differenti personalità che rappresentano paure, desideri, razionalità e istinto. Il regno del pianeta delle scimmie – 20, ore 21:10. Molte generazioni dopo la morte di Cesare, le scimmie sono diventate la specie dominante. Il giovane Noa intraprende un viaggio destinato a cambiare ciò che conosce del proprio passato e del rapporto con gli esseri umani.

– 20, ore 21:10. Molte generazioni dopo la morte di Cesare, le scimmie sono diventate la specie dominante. Il giovane Noa intraprende un viaggio destinato a cambiare ciò che conosce del proprio passato e del rapporto con gli esseri umani. Il nemico alle porte – Rai Movie, ore 21:10. Durante la battaglia di Stalingrado, il tiratore scelto sovietico Vassili Zaitsev diventa un simbolo della resistenza contro l’esercito tedesco. I nazisti inviano il maggiore König con l’obiettivo di eliminarlo.

– Rai Movie, ore 21:10. Durante la battaglia di Stalingrado, il tiratore scelto sovietico Vassili Zaitsev diventa un simbolo della resistenza contro l’esercito tedesco. I nazisti inviano il maggiore König con l’obiettivo di eliminarlo. Sorvegliato speciale – Iris, ore 21:15 circa. Frank Leone sta terminando di scontare la propria pena quando viene trasferito in un carcere diretto dal sadico direttore Drumgoole, deciso a rendergli la vita impossibile.

– Iris, ore 21:15 circa. Frank Leone sta terminando di scontare la propria pena quando viene trasferito in un carcere diretto dal sadico direttore Drumgoole, deciso a rendergli la vita impossibile. L’ora legale – Cine34, ore 21:00. A Pietrammare il professore Pierpaolo Natoli viene eletto sindaco promettendo legalità e rispetto delle regole. Gli abitanti scoprono però che vivere davvero secondo quelle regole è molto più difficile di quanto immaginassero.

– Cine34, ore 21:00. A Pietrammare il professore Pierpaolo Natoli viene eletto sindaco promettendo legalità e rispetto delle regole. Gli abitanti scoprono però che vivere davvero secondo quelle regole è molto più difficile di quanto immaginassero. The Village – La7 Cinema, ore 23:25. Una piccola comunità vive isolata dal resto del mondo e circondata da un bosco che nessuno può attraversare a causa delle misteriose creature che lo abitano.

Stasera su Rai 1: FolleMente in prima TV in chiaro

Rai 1 propone alle 21:35 la prima visione in chiaro di FolleMente, commedia del 2025 diretta da Paolo Genovese. Nel cast figurano Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Piero è un insegnante di storia e filosofia, divorziato e padre di una bambina. Dopo le delusioni del passato decide di concedersi una nuova possibilità in amore. Lara è invece una giovane donna single, reduce da una relazione complicata con un uomo sposato e desiderosa di incontrare finalmente una persona affidabile.

I due si ritrovano per un primo appuntamento. L’attrazione è evidente, ma entrambi sono frenati da dubbi, esperienze precedenti e timori. A rendere originale il racconto sono le differenti personalità che abitano la loro mente e che discutono continuamente su cosa dire, come comportarsi e quali rischi correre.

La commedia trasforma così un semplice incontro sentimentale in un viaggio ironico nei meccanismi che guidano le relazioni, mostrando quanto possa essere complicato ascoltare contemporaneamente ragione, istinto, desiderio e paura.

Stasera su Rai 2: debutta Ore 14 Sera

Rai 2 inaugura alle 21:20 Ore 14 Sera. Salvo Sottile porta in prima serata la formula dell’approfondimento quotidiano dedicato ai grandi fatti di cronaca.

Il programma affronta vicende giudiziarie, casi irrisolti e storie che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Il racconto viene costruito attraverso testimonianze, documenti, collegamenti e il contributo degli ospiti presenti in studio.

La nuova collocazione permette di ampliare gli approfondimenti e dedicare maggiore spazio alla ricostruzione delle vicende, alle indagini e agli elementi ancora da chiarire.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone alle 21:50 un nuovo appuntamento con Racconto di una notte. La serie turca continua a seguire il difficile rapporto tra Mahir e Canfeza.

Mahir è sempre più preoccupato per la scomparsa della moglie. Le sue ricerche lo conducono fino a un maneggio, dove ritrova Canfeza in compagnia di Ozan. La situazione alimenta immediatamente tensioni e gelosie.

Il rapporto tra i protagonisti continua così a essere messo alla prova da incomprensioni, segreti e interferenze esterne. Ogni nuovo confronto rischia di compromettere un equilibrio sentimentale già estremamente fragile.

Al termine della puntata, Canale 5 continua la serata con Tutto per la mia famiglia, in onda dalle 23:30.

Stasera su Italia 1: torna Le Iene

Italia 1 inaugura alle 21:30 la nuova stagione de Le Iene. Alla conduzione torna Veronica Gentili, al centro di una nuova serie di appuntamenti con il programma ideato da Davide Parenti.

La trasmissione mantiene la propria formula basata su servizi di cronaca, inchieste, interviste, reportage e storie legate alla società contemporanea. Non mancano gli interventi dal tono più leggero e provocatorio che da sempre caratterizzano il programma.

La nuova stagione riparte con servizi realizzati dagli inviati della trasmissione e con approfondimenti dedicati ad alcuni dei temi più discussi delle ultime settimane.

Stasera su Rete 4: Dritto e Rovescio

Rete 4 propone alle 21:30 Dritto e Rovescio. Il programma affronta i principali temi dell’attualità politica, economica e sociale attraverso confronti in studio, collegamenti e servizi.

Particolare attenzione viene dedicata alle questioni che incidono direttamente sulla quotidianità degli italiani: costo della vita, lavoro, sicurezza, immigrazione, sanità e rapporti tra maggioranza e opposizioni.

Stasera su La7: Piazzapulita

La7 propone alle 21:15 Piazzapulita. Corrado Formigli torna con una nuova puntata del programma di approfondimento dedicato ai principali avvenimenti italiani e internazionali.

Il racconto alterna confronti tra gli ospiti in studio, interviste, reportage e inchieste realizzate dagli inviati. Politica, economia, guerre, società e trasformazioni del Paese restano al centro dell’appuntamento.

Stasera sul Nove: Buy It Now – Mai più senza

Il Nove propone alle 21:30 Buy It Now – Mai più senza. Alla conduzione c’è Gabriele Corsi, affiancato da Mara Maionchi.

Inventori, creativi e piccoli imprenditori presentano prodotti e idee cercando di conquistare prima il pubblico e successivamente gli esperti. Per convincerli hanno a disposizione pochi minuti nei quali devono spiegare utilità, originalità e potenziale commerciale della propria invenzione.

La competizione unisce così creatività e capacità di comunicazione, dando ai partecipanti la possibilità di trasformare un progetto personale in una concreta opportunità commerciale.

I film su Sky Cinema giovedì 24 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Cena con delitto – Knives Out . Daniel Craig interpreta il detective Benoit Blanc nel giallo diretto da Rian Johnson. Dopo la morte del celebre scrittore Harlan Thrombey, tutti i componenti della sua eccentrica famiglia diventano potenziali sospettati.

– . Daniel Craig interpreta il detective Benoit Blanc nel giallo diretto da Rian Johnson. Dopo la morte del celebre scrittore Harlan Thrombey, tutti i componenti della sua eccentrica famiglia diventano potenziali sospettati. Sky Cinema Uno, ore 23:30 – Hamnet – Nel nome del figlio . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nell’adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell, incentrato sulla famiglia di William Shakespeare e sul dolore provocato dalla perdita del figlio Hamnet.

– . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nell’adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell, incentrato sulla famiglia di William Shakespeare e sul dolore provocato dalla perdita del figlio Hamnet. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Antartica – Quasi una fiaba . Silvio Orlando, Barbara Ronchi e Valentina Bellè sono protagonisti del film diretto da Lucia Calamaro e ambientato in una remota base scientifica in Antartide.

– . Silvio Orlando, Barbara Ronchi e Valentina Bellè sono protagonisti del film diretto da Lucia Calamaro e ambientato in una remota base scientifica in Antartide. Sky Cinema Uno +24, ore 22:55 – The Next Three Days. Russell Crowe interpreta un uomo disposto a trasformarsi in criminale pur di organizzare l’evasione della moglie, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

Stasera in TV, giovedì 24 settembre: cosa scegliere

Rai 1 dedica la serata al cinema con la prima visione in chiaro di FolleMente, commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Rai 2 inaugura invece Ore 14 Sera con Salvo Sottile, mentre Rai 3 propone Le cose che non sai.

Canale 5 punta sulla serialità turca con Racconto di una notte e, a seguire, Tutto per la mia famiglia. Italia 1 inaugura la nuova stagione de Le Iene, mentre l’approfondimento domina Rete 4 e La7 rispettivamente con Dritto e Rovescio e Piazzapulita.

Per gli appassionati di cinema le alternative comprendono Il regno del pianeta delle scimmie su 20, Il nemico alle porte su Rai Movie, Sorvegliato speciale su Iris e L’ora legale su Cine34. Su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è invece Cena con delitto – Knives Out.

TV8 dedica la prima serata al calcio con Olanda-Germania, mentre il Nove continua con Buy It Now – Mai più senza.