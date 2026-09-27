Stasera in TV, lunedì 28 settembre 2026, il pubblico potrà scegliere tra la UEFA Nations League su Rai 1, una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5, Quarta Repubblica su Rete 4 e La torre di Babele su La7. Non mancano i film, con titoli come Jack Reacher – La prova decisiva, Prima o poi mi sposo, V per Vendetta e The Whale.
Rai 1, Rai 2 e Rai 3: sport, cinema e attualità
Su Rai 1 la serata si apre con il Tg1 alle 20.00 e prosegue alle 20.30 con la UEFA Nations League, appuntamento sportivo centrale della programmazione del lunedì. In seconda serata spazio a Reazione a Catena.
Su Rai 2, dopo TG2 Post, va in onda il film La ragazza del mare, previsto alle 21.20. A seguire, in seconda serata, spazio al film Mai fidarsi di mio marito.
Su Rai 3, dopo Un posto al sole, torna l’approfondimento con Lo stato delle cose, in onda alle 21.15. In seconda serata è previsto Tg3 Linea Notte.
Mediaset: Grande Fratello, Quarta Repubblica e Jack Reacher
Su Rete 4, dopo 4 di sera, torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico e di attualità in onda alle 21.32. In seconda serata spazio ad Alcatraz – Leggende, misteri e segreti sommersi.
Su Canale 5, dopo La ruota della fortuna, la prima serata è affidata al Grande Fratello, in onda dalle 21.20. Il reality torna quindi protagonista del lunedì sera con le dinamiche della Casa, nomination, confronti e aggiornamenti sui concorrenti.
Su Italia 1, dopo NCIS – Unità anticrimine, va in onda il film d’azione Jack Reacher – La prova decisiva, previsto alle 21.23. In seconda serata spazio alla serie Cold Case.
La7, TV8 e Nove: attualità, film e viaggi
Su La7, dopo Otto e mezzo, appuntamento alle 21.15 con La torre di Babele. A seguire, in seconda serata, è previsto il documentario House of Trump.
Su TV8, dopo Foodish, la serata prosegue alle 21.40 con la commedia romantica Prima o poi mi sposo. In seconda serata va in onda Notte brava a Las Vegas.
Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi offre di più?, torna Little Big Italy, in onda alle 21.30. Il programma prosegue anche in seconda serata con un nuovo appuntamento.
Film stasera in TV lunedì 28 settembre 2026
Tra i film in onda questa sera spiccano Jack Reacher – La prova decisiva su Italia 1, Prima o poi mi sposo su TV8, V per Vendetta sul 20, Farang su Rai 4, Unbroken su Iris e The Whale su Rai 5. Su Rai Movie spazio al western Shalako, mentre su Cine34 va in onda È per il tuo bene.
Per chi cerca una commedia leggera, TV8 propone Prima o poi mi sposo, mentre Twenty Seven punta su L’aereo più pazzo del mondo e, subito dopo, Ocean’s 8. Chi preferisce il cinema più intenso può orientarsi su The Whale, in onda su Rai 5 alle 21.21.
Serie TV, documentari e programmi factual
La serata offre anche diverse alternative tra serie e factual. Su Rai 4 si parte con Criminal Minds e poi si passa al film Farang. Su Giallo spazio alla serie Vera, mentre su Top Crime va in onda CSI: Miami.
Per il pubblico interessato ai documentari, Focus propone La caduta dei re Maya, mentre Rai 5 affianca al film The Whale il documentario Gauguin in seconda serata. Su DMAX spazio a Vado a vivere nel bosco.
Streaming: cosa vedere sulle piattaforme
Sul fronte streaming, tra le novità segnalate per il 28 settembre 2026 c’è Demon Slayer: Il castello dell’Infinito su Netflix, mentre su Prime Video risulta disponibile Libri proibiti – The Librarians.
Cosa vedere stasera in TV: la scelta della serata
La serata di lunedì 28 settembre 2026 offre una programmazione molto varia. Chi ama lo sport può seguire la UEFA Nations League su Rai 1, mentre gli appassionati di reality troveranno il Grande Fratello su Canale 5. Per l’approfondimento ci sono Quarta Repubblica su Rete 4, Lo stato delle cose su Rai 3 e La torre di Babele su La7.
Per il cinema, invece, le alternative principali sono Jack Reacher – La prova decisiva, Prima o poi mi sposo, The Whale, V per Vendetta, Unbroken e Farang.