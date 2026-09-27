Sono in corso di svolgimento le riprese di Annabella Abbondante, nuova fiction della Rai. Il titolo nasce come adattamento pensato per il piccolo schermo di un romanzo.

Annabella Abbondante riprese, quando arriverà in televisione

Al momento non è certa la data nella quale debutterà la fiction Annabella Abbondante. Quel che è sicuro è che le riprese sono partite nel mese di settembre e dovrebbero durare diverse settimane, terminando entro la fine dell’anno. Per vedere le puntate in televisione, dunque, occorrerà attendere il 2027, presumibilmente in primavera o direttamente in autunno.

La fiction Annabella Abbondante è tratta dalla collana di romanzi dedicati all’omonima protagonista e scritta da Barbara Perna. La regia è di Pappi Corsicato, che dopo aver diretto Inganno nel 2024 torna a lavorare per la Rai, dove mancava dal 2020, anno nel quale ha curato la regia di Vivi e lascia vivere.

La trama

La protagonista della fiction, le cui riprese coinvolgeranno diverse località del Lazio e dell’Abruzzo, è Annabella Abbondante. Si tratta di un personaggio decisamente anticonformista e con uno spiccato senso ironico e con un carisma e una fisicità prorompenti. Fino a quando era adolescente il suo piano era quello di diventare un’attrice comica, ma con il passare degli anni le cose sono cambiate e Annabella è diventata una magistrata stimata e molto apprezzata. La produzione seriale segue le indagini della protagonista, chiamata a risolvere una lunga serie di intricati casi ambientati a Pianveggio, in provincia di Lucca, dove fa la giudice civile.

Ampio spazio, durante la fiction, lo ha anche la vita sentimentale di Annabella. Quest’ultima, infatti, non è sposata e non ha figli, ma intrattiene una relazione tutt’altro che semplice con il PM di Firenze Ferruccio Landi.

Annabella Abbondante riprese, il cast

A interpretare Annabella Abbondante, nella fiction Rai, c’è l’attrice Ester Pantano. Per quest’ultima si tratta dell’ennesima partecipazione a una produzione della TV di Stato, dopo aver fatto parte del cast di titoli celebri del calibro di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e Màkari. Altri interpreti che presenziano nella fiction sono Alvise Rigo (Nuovo Olimpo), Michele Rosiello (Love Bugs, L’Isola di Pietro, Kostas) ed Emanuel Caserio (Il Paradiso delle Signore, Inganno). Inoltre partecipa anche Enzo Decaro, che torna alla serialità Rai dopo la partecipazione a Una Pallottola nel Cuore 2, nel 2018. Infine il cast è arricchito da Bianca Guaccero, conduttrice che torna, così, a cimentarsi nella recitazione.