Stasera in tv martedì 29 settembre 2026
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Stasera in TV martedì 29 settembre 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
29 Settembre 2026 3 Minuti di lettura
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Stasera in TV, martedì 29 settembre 2026, Rai 1 propone la prima puntata della fiction Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 dedica la serata alla musica con Achille Lauro – Comuni Immortali, concerto evento registrato a San Siro. Su Rai 2 torna Boss in incognito, Rai 3 punta sull’attualità con Filorosso, La7 trasmette diMartedì e TV8 propone una nuova serata con X Factor.

Programmi TV di martedì 29 settembre 2026

  • Rai 1, ore 21:30Tutto l’amore che resta. Prima puntata della nuova fiction Rai con Raoul Bova, Giulia Bevilacqua e Chiara Bordi, ambientata nel Liceo Helen Keller.
  • Rai 2, ore 21:20Boss in incognito. Il docu-reality porta ancora una volta manager e imprenditori a lavorare accanto ai propri dipendenti sotto falsa identità.
  • Rai 3, ore 21:15Filorosso. Spazio all’approfondimento con temi politici, sociali e di attualità.
  • Rete 4, ore 21:30Verità nascoste. Il programma affronta casi di cronaca e temi legati all’attualità giudiziaria.
  • Canale 5, ore 21:20Achille Lauro – Comuni Immortali. Il concerto evento porta in prima serata il live di San Siro, con la partecipazione di Laura Pausini.
  • Italia 1, ore 21:20Retribution. Action thriller con Liam Neeson, incentrato su una corsa contro il tempo dopo una minaccia improvvisa.
  • La7, ore 21:15diMartedì. Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento politico ed economico del martedì sera.
  • TV8, ore 21:40X Factor. Il talent musicale torna in prima serata con una nuova fase della gara.
  • Nove, ore 21:30Geopop racconta: Titanic. Il programma approfondisce la storia e i misteri legati al celebre transatlantico.
  • Rai 4, ore 21:20The Animal Kingdom. Film fantastico e drammatico ambientato in un mondo in cui alcuni esseri umani iniziano a trasformarsi in creature animali.
  • Rai 5, ore 21:23Re Granchio. Film italiano tra racconto popolare, leggenda e viaggio esistenziale.
  • Rai Movie, ore 21:10Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto. Film bellico diretto da Ridley Scott.
  • Iris, ore 21:12Il pistolero di Dio. Western post-apocalittico con atmosfere action.
  • Cine34, ore 21:00Ma cosa ci dice il cervello. Commedia con Paola Cortellesi, diretta da Riccardo Milani.

Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta

Rai 1 propone dalle 21:30 la prima puntata di Tutto l’amore che resta. La fiction apre le porte del Liceo Helen Keller, istituto guidato dal preside Stefano Fogli, che cerca di abbattere le barriere tra studenti abili e disabili mettendo al centro la relazione umana.

Nel cast figurano Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella e Chiara Bordi. La serie è diretta da Andrea Rebuzzi ed è prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures.

Stasera su Canale 5: Achille Lauro – Comuni Immortali

Canale 5 trasmette alle 21:20 Achille Lauro – Comuni Immortali, concerto evento dallo Stadio San Siro di Milano. La serata celebra il tour negli stadi dell’artista e porta in televisione uno spettacolo pensato per unire musica, immagini e racconto scenico.

Tra gli ospiti annunciati c’è anche Laura Pausini, indicata come presenza speciale dell’evento musicale.

Stasera su Rai 2: Boss in incognito

Rai 2 propone alle 21:20 Boss in incognito. Il programma racconta il viaggio di imprenditori e dirigenti che entrano nelle proprie aziende sotto copertura, lavorando fianco a fianco con i dipendenti per conoscere da vicino difficoltà, ritmi e storie personali.

La serata di Rai 2 è introdotta alle 21:00 da TG2 Post e prosegue in seconda serata con il film Con chi viaggi.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 29 settembre 2026 spiccano Retribution su Italia 1, The Animal Kingdom su Rai 4, Re Granchio su Rai 5, Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto su Rai Movie, Il pistolero di Dio su Iris e Ma cosa ci dice il cervello su Cine34. In seconda serata, Italia 1 propone anche 40 carati.

I film su Sky Cinema martedì 29 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15The Rush – Corsa contro il tempo. Action thriller con Owen Wilson e Alan Ritchson: un corriere e un medico devono consegnare un fegato destinato a salvare una bambina, ma la missione si trasforma in una fuga pericolosa.

Sky Cinema Due, ore 21:15Chi segna vince. La commedia sportiva diretta da Taika Waititi racconta una squadra alla ricerca del proprio riscatto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15King Kong. Il kolossal diretto da Peter Jackson torna in prima serata sul canale dedicato ai grandi titoli d’avventura.

Sky Cinema Action, ore 21:00Matrix Revolutions. Terzo capitolo della saga fantascientifica delle Wachowski.

Sky Cinema Drama, ore 21:00La vita è bella. Il film premio Oscar di Roberto Benigni torna in prima serata.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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