Stasera in TV, martedì 29 settembre 2026, Rai 1 propone la prima puntata della fiction Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 dedica la serata alla musica con Achille Lauro – Comuni Immortali, concerto evento registrato a San Siro. Su Rai 2 torna Boss in incognito, Rai 3 punta sull’attualità con Filorosso, La7 trasmette diMartedì e TV8 propone una nuova serata con X Factor.

Programmi TV di martedì 29 settembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tutto l’amore che resta . Prima puntata della nuova fiction Rai con Raoul Bova , Giulia Bevilacqua e Chiara Bordi , ambientata nel Liceo Helen Keller.

– . Prima puntata della nuova fiction Rai con , e , ambientata nel Liceo Helen Keller. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito . Il docu-reality porta ancora una volta manager e imprenditori a lavorare accanto ai propri dipendenti sotto falsa identità.

– . Il docu-reality porta ancora una volta manager e imprenditori a lavorare accanto ai propri dipendenti sotto falsa identità. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Spazio all’approfondimento con temi politici, sociali e di attualità.

– . Spazio all’approfondimento con temi politici, sociali e di attualità. Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste . Il programma affronta casi di cronaca e temi legati all’attualità giudiziaria.

– . Il programma affronta casi di cronaca e temi legati all’attualità giudiziaria. Canale 5, ore 21:20 – Achille Lauro – Comuni Immortali . Il concerto evento porta in prima serata il live di San Siro, con la partecipazione di Laura Pausini .

– . Il concerto evento porta in prima serata il live di San Siro, con la partecipazione di . Italia 1, ore 21:20 – Retribution . Action thriller con Liam Neeson , incentrato su una corsa contro il tempo dopo una minaccia improvvisa.

– . Action thriller con , incentrato su una corsa contro il tempo dopo una minaccia improvvisa. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento politico ed economico del martedì sera.

– . Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento politico ed economico del martedì sera. TV8, ore 21:40 – X Factor . Il talent musicale torna in prima serata con una nuova fase della gara.

– . Il talent musicale torna in prima serata con una nuova fase della gara. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta: Titanic . Il programma approfondisce la storia e i misteri legati al celebre transatlantico.

– . Il programma approfondisce la storia e i misteri legati al celebre transatlantico. Rai 4, ore 21:20 – The Animal Kingdom . Film fantastico e drammatico ambientato in un mondo in cui alcuni esseri umani iniziano a trasformarsi in creature animali.

– . Film fantastico e drammatico ambientato in un mondo in cui alcuni esseri umani iniziano a trasformarsi in creature animali. Rai 5, ore 21:23 – Re Granchio . Film italiano tra racconto popolare, leggenda e viaggio esistenziale.

– . Film italiano tra racconto popolare, leggenda e viaggio esistenziale. Rai Movie, ore 21:10 – Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto . Film bellico diretto da Ridley Scott.

– . Film bellico diretto da Ridley Scott. Iris, ore 21:12 – Il pistolero di Dio . Western post-apocalittico con atmosfere action.

– . Western post-apocalittico con atmosfere action. Cine34, ore 21:00 – Ma cosa ci dice il cervello. Commedia con Paola Cortellesi, diretta da Riccardo Milani.

Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta

Rai 1 propone dalle 21:30 la prima puntata di Tutto l’amore che resta. La fiction apre le porte del Liceo Helen Keller, istituto guidato dal preside Stefano Fogli, che cerca di abbattere le barriere tra studenti abili e disabili mettendo al centro la relazione umana.

Nel cast figurano Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella e Chiara Bordi. La serie è diretta da Andrea Rebuzzi ed è prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures.

Stasera su Canale 5: Achille Lauro – Comuni Immortali

Canale 5 trasmette alle 21:20 Achille Lauro – Comuni Immortali, concerto evento dallo Stadio San Siro di Milano. La serata celebra il tour negli stadi dell’artista e porta in televisione uno spettacolo pensato per unire musica, immagini e racconto scenico.

Tra gli ospiti annunciati c’è anche Laura Pausini, indicata come presenza speciale dell’evento musicale.

Stasera su Rai 2: Boss in incognito

Rai 2 propone alle 21:20 Boss in incognito. Il programma racconta il viaggio di imprenditori e dirigenti che entrano nelle proprie aziende sotto copertura, lavorando fianco a fianco con i dipendenti per conoscere da vicino difficoltà, ritmi e storie personali.

La serata di Rai 2 è introdotta alle 21:00 da TG2 Post e prosegue in seconda serata con il film Con chi viaggi.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 29 settembre 2026 spiccano Retribution su Italia 1, The Animal Kingdom su Rai 4, Re Granchio su Rai 5, Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto su Rai Movie, Il pistolero di Dio su Iris e Ma cosa ci dice il cervello su Cine34. In seconda serata, Italia 1 propone anche 40 carati.

I film su Sky Cinema martedì 29 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Rush – Corsa contro il tempo. Action thriller con Owen Wilson e Alan Ritchson: un corriere e un medico devono consegnare un fegato destinato a salvare una bambina, ma la missione si trasforma in una fuga pericolosa.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Chi segna vince. La commedia sportiva diretta da Taika Waititi racconta una squadra alla ricerca del proprio riscatto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – King Kong. Il kolossal diretto da Peter Jackson torna in prima serata sul canale dedicato ai grandi titoli d’avventura.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Matrix Revolutions. Terzo capitolo della saga fantascientifica delle Wachowski.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La vita è bella. Il film premio Oscar di Roberto Benigni torna in prima serata.