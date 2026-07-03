La Rai ha presentato i palinsesti 2026-2027 e grande spazio lo hanno le fiction. Nel corso della prossima stagione saranno trasmesse numerose produzioni inedite.

Fiction Rai 2026-2027, le novità di Rai 1

Iniziando con le novità, sono diverse le fiction nuove di Rai 1. Si parte con La Famiglia Panini L’avventura delle figurine. Nel cast spicca Serena Rossi e la serie, articolata in sei episodi da 50 minuti ciascuno, racconta come i membri della famiglia Panini siano riusciti a trasformare un’idea semplice, come quella di investire sulle figurine, in un vero e proprio miracolo imprenditoriale.

Altra novità è 177 Giorni Il rapimento di Farouk con Marco Bocci. Anch’essa è composta da sei episodi da 50 minuti e ricostruisce la storia del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992. Sono otto, invece, gli appuntamenti che compongono la prima stagione di Tutto l’amore che resta. Al centro della storia c’è l’adolescente Vittoria, costretta a trasferirsi in provincia dopo che la madre ha iscritto il fratello autistico Matteo al Liceo Helen Keller, specializzato nel fornire supporto pratico ed emotivo ad alunni con disabilità e alle loro famiglie. La protagonista deve cercare di inserirsi in un gruppo di amici. La serie, che tratta tematiche tipiche dell’adolescenza, ha fra gli attori protagonisti Raoul Bova.

Due, infine, le commedie che debutteranno in autunno. La prima è Una finestra vista lago con Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, ambientata negli anni ’30 e che segue le avventure di un carabiniere che, dalla Calabria, si trasferisce al nord per lavoro. La seconda è Una piccola formalità con Pilar Fogliati che interpreta Rachele, aspirante giornalista di 30 anni la cui vita cambia per sempre quando riceve una ricca eredità.

Le conferme di Rai 1

Nella programmazione tv di Rai 1 vi sono le nuove stagioni di tre fiction amatissime. In primis c’è Doc-Nelle tue mani 4, sedici episodi con il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) che dopo un anno di aspettativa torna al Policlinico Ambrosiano e deve fare i conti con una serie di cambiamenti. Ci sono, poi, la seconda stagione di Libera con Lunetta Savino e Matteo Martari (composta da sei appuntamenti), oltre a I Casi di Teresa Battaglia Figlia della Cenere, articolata in otto episodi e con al centro il commissario Teresa Battaglia, chiamata a risolvere un nuovo caso di omicidio.

Non è una fiction ma una mini-serie in 4 appuntamenti Livatino Il giudice e i suoi assassini. La produzione, diretta da Michele Placido, racconta la storia del magistrato Rosario Livatino, ucciso nel ’90 dalla criminalità organizzata.

Fiction Rai 2026-2027, Estranei su Rai 2

L’offerta Rai Fiction per i palinsesti 2026-2027 si estende a Rai 2. Qui, infatti, è possibile vedere Estranei, thriller in otto appuntamenti con Elena Radonicich e Ricky Memphis e che analizza la difficile convivenza nel piccolo paese di Correggio fra la comunità italiana e quella sikh.

Infine, Rai Fiction cura la produzione di alcuni film tv. Il primo è Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano, dedicato al celebre autore di Don Camillo e Peppone e che è interpretato da Giuseppe Zeno. Altra pellicola è La promessa di Patrizio, che ricostruisce la storia privata e sportiva del pugile Patrizio Oliva. Da segnalare anche Sul cammino di Francesco La vita di Biagio Conte, film con al centro Biagio Conte, protagonista interpretato da Alessio Vassallo che, come un moderno San Francesco, rinuncia a tutto per dedicarsi agli ultimi.