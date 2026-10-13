Stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2026
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Stasera in TV mercoledì 14 ottobre 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
14 Ottobre 2026 4 Minuti di lettura
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Stasera in TV, mercoledì 14 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show 2026, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla musica con Il Volo – Uno per tutti. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il film Black Adam. Su La7 spazio a Una giornata particolare, TV8 trasmette Manchester City-Paris Saint-Germain di UEFA Champions League e Nove propone Il tavolo di Che tempo che fa.

Programmi TV di mercoledì 14 ottobre 2026

  • Rai 1, ore 21:30Tale e Quale Show 2026. Carlo Conti conduce la quarta puntata della sedicesima edizione del varietà, tra imitazioni, trasformazioni e nuove esibizioni musicali.
  • Rai 2, ore 21:20Patù, la passione delle idee. Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato ad attualità, cultura, storie e progetti capaci di raccontare il presente.
  • Rai 3, ore 21:15Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna con casi di scomparsa, appelli delle famiglie, cold case e aggiornamenti sulle inchieste ancora aperte.
  • Rete 4, ore 21:34È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento politico e sociale, con ospiti, interviste e confronto in studio.
  • Canale 5, ore 21:20Il Volo – Uno per tutti. Grande appuntamento musicale con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in una serata evento condotta da Amadeus.
  • Italia 1, ore 21:20Black Adam. Film d’azione e fantascienza con Dwayne Johnson nei ruolo dell’antieroe Teth-Adam, risvegliato dopo secoli di prigionia.
  • La7, ore 21:15Una giornata particolare – Hitler, la caduta del Führer. Aldo Cazzullo racconta una pagina decisiva della storia europea, tra ricostruzione, memoria e analisi dei fatti.
  • TV8, ore 21:00Manchester City-Paris Saint-Germain. In diretta la partita di UEFA Champions League dall’Etihad Stadium di Manchester, seguita da TV8 Football Night.
  • Nove, ore 21:15Il tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio torna con la parte più conviviale del programma, tra ospiti, conversazioni e momenti più leggeri.
  • Rai 4, ore 21:20The Substance. Horror fantascientifico con Demi Moore e Margaret Qualley, incentrato su una star dello spettacolo pronta a ricorrere a una sostanza misteriosa.
  • Rai 5, ore 21:23Noos – Esplorazioni. Alberto Angela racconta L’Europa delle meraviglie – Il Louvre, viaggio nella storia del celebre museo parigino.
  • Rai Movie, ore 21:25Mona Lisa Smile. Film drammatico con Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles, ambientato negli Stati Uniti degli anni Cinquanta.
  • Rai Premium, ore 21:20I casi di Teresa Battaglia. Replica della terza stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, tra indagini, misteri e tensioni personali.
  • Iris, ore 21:16Frantic. Thriller di Roman Polanski con Harrison Ford, ambientato a Parigi tra sparizioni, segreti e una corsa contro il tempo.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 Tale e Quale Show 2026. Carlo Conti conduce la quarta puntata della sedicesima edizione del varietà, con i concorrenti impegnati a trasformarsi in grandi nomi della musica italiana e internazionale.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Tra trucco, costumi, vocal coach, imitazioni e giudizi della giuria, il programma continua a unire gara, spettacolo e intrattenimento per il grande pubblico.

Stasera su Canale 5: Il Volo – Uno per tutti

Canale 5 propone dalle 21:20 Il Volo – Uno per tutti. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna in prima serata con un evento musicale pensato per celebrare repertorio, ospiti e grandi interpretazioni.

La serata è condotta da Amadeus e arriva dopo La Ruota della Fortuna. Canale 5 punta così su un appuntamento musicale elegante e popolare, in alternativa al varietà di Rai 1 e agli approfondimenti delle altre reti.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli propone nuovi appelli, testimonianze, collegamenti in diretta e aggiornamenti sui casi di scomparsa già affrontati nelle puntate precedenti.

La trasmissione resta uno degli appuntamenti più riconoscibili della rete, grazie al rapporto diretto con le famiglie e al lavoro di ricostruzione su vicende ancora aperte o poco chiare.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 14 ottobre 2026 spiccano Black Adam su Italia 1, The Substance su Rai 4, Mona Lisa Smile su Rai Movie, Frantic su Iris e Colombiana sul canale 20. In seconda serata, Iris propone anche Velluto blu, mentre Rai Movie trasmette Amici di letto.

I film su Sky Cinema mercoledì 14 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15La donna più ricca del mondo. Film ispirato a uno dei più noti scandali finanziari e giudiziari francesi, con al centro il rapporto tra una ricchissima imprenditrice e un fotografo-scrittore.

Sky Cinema Uno, ore 23:20Americana. Thriller scritto e diretto da Tony Tost, con Sydney Sweeney, Eric Dane e Paul Walter Hauser.

Sky Cinema Collection, ore 21:15Caccia a Ottobre Rosso. Thriller tratto da Tom Clancy, ambientato durante la Guerra Fredda e incentrato su un sottomarino sovietico diretto verso gli Stati Uniti.

Sky Cinema Action, ore 21:00The Gentlemen. Guy Ritchie firma un crime movie ambientato nella Londra criminale, tra affari illegali, tradimenti e giochi di potere.

Sky Cinema Family, ore 21:00Dolcissime. Film italiano per ragazzi diretto da Francesco Ghiaccio, con tre adolescenti alle prese con bullismo, amicizia e desiderio di rivalsa.

Sky Cinema Romance, ore 21:00Nessuno mi può giudicare. Commedia italiana con Paola Cortellesi e Raoul Bova, tra caduta sociale, riscatto e nuove consapevolezze.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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