Stasera in TV, mercoledì 14 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show 2026, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla musica con Il Volo – Uno per tutti. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il film Black Adam. Su La7 spazio a Una giornata particolare, TV8 trasmette Manchester City-Paris Saint-Germain di UEFA Champions League e Nove propone Il tavolo di Che tempo che fa.

Programmi TV di mercoledì 14 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti conduce la quarta puntata della sedicesima edizione del varietà, tra imitazioni, trasformazioni e nuove esibizioni musicali.

– . Carlo Conti conduce la quarta puntata della sedicesima edizione del varietà, tra imitazioni, trasformazioni e nuove esibizioni musicali. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato ad attualità, cultura, storie e progetti capaci di raccontare il presente.

– . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato ad attualità, cultura, storie e progetti capaci di raccontare il presente. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli torna con casi di scomparsa, appelli delle famiglie, cold case e aggiornamenti sulle inchieste ancora aperte.

– . Federica Sciarelli torna con casi di scomparsa, appelli delle famiglie, cold case e aggiornamenti sulle inchieste ancora aperte. Rete 4, ore 21:34 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento politico e sociale, con ospiti, interviste e confronto in studio.

– . Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento politico e sociale, con ospiti, interviste e confronto in studio. Canale 5, ore 21:20 – Il Volo – Uno per tutti . Grande appuntamento musicale con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in una serata evento condotta da Amadeus.

– . Grande appuntamento musicale con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in una serata evento condotta da Amadeus. Italia 1, ore 21:20 – Black Adam . Film d’azione e fantascienza con Dwayne Johnson nei ruolo dell’antieroe Teth-Adam, risvegliato dopo secoli di prigionia.

– . Film d’azione e fantascienza con Dwayne Johnson nei ruolo dell’antieroe Teth-Adam, risvegliato dopo secoli di prigionia. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Hitler, la caduta del Führer . Aldo Cazzullo racconta una pagina decisiva della storia europea, tra ricostruzione, memoria e analisi dei fatti.

– . Aldo Cazzullo racconta una pagina decisiva della storia europea, tra ricostruzione, memoria e analisi dei fatti. TV8, ore 21:00 – Manchester City-Paris Saint-Germain . In diretta la partita di UEFA Champions League dall’Etihad Stadium di Manchester, seguita da TV8 Football Night .

– . In diretta la partita di UEFA Champions League dall’Etihad Stadium di Manchester, seguita da . Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con la parte più conviviale del programma, tra ospiti, conversazioni e momenti più leggeri.

– . Fabio Fazio torna con la parte più conviviale del programma, tra ospiti, conversazioni e momenti più leggeri. Rai 4, ore 21:20 – The Substance . Horror fantascientifico con Demi Moore e Margaret Qualley, incentrato su una star dello spettacolo pronta a ricorrere a una sostanza misteriosa.

– . Horror fantascientifico con Demi Moore e Margaret Qualley, incentrato su una star dello spettacolo pronta a ricorrere a una sostanza misteriosa. Rai 5, ore 21:23 – Noos – Esplorazioni . Alberto Angela racconta L’Europa delle meraviglie – Il Louvre , viaggio nella storia del celebre museo parigino.

– . Alberto Angela racconta , viaggio nella storia del celebre museo parigino. Rai Movie, ore 21:25 – Mona Lisa Smile . Film drammatico con Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles, ambientato negli Stati Uniti degli anni Cinquanta.

– . Film drammatico con Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles, ambientato negli Stati Uniti degli anni Cinquanta. Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia . Replica della terza stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, tra indagini, misteri e tensioni personali.

– . Replica della terza stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, tra indagini, misteri e tensioni personali. Iris, ore 21:16 – Frantic. Thriller di Roman Polanski con Harrison Ford, ambientato a Parigi tra sparizioni, segreti e una corsa contro il tempo.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 Tale e Quale Show 2026. Carlo Conti conduce la quarta puntata della sedicesima edizione del varietà, con i concorrenti impegnati a trasformarsi in grandi nomi della musica italiana e internazionale.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Tra trucco, costumi, vocal coach, imitazioni e giudizi della giuria, il programma continua a unire gara, spettacolo e intrattenimento per il grande pubblico.

Stasera su Canale 5: Il Volo – Uno per tutti

Canale 5 propone dalle 21:20 Il Volo – Uno per tutti. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna in prima serata con un evento musicale pensato per celebrare repertorio, ospiti e grandi interpretazioni.

La serata è condotta da Amadeus e arriva dopo La Ruota della Fortuna. Canale 5 punta così su un appuntamento musicale elegante e popolare, in alternativa al varietà di Rai 1 e agli approfondimenti delle altre reti.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli propone nuovi appelli, testimonianze, collegamenti in diretta e aggiornamenti sui casi di scomparsa già affrontati nelle puntate precedenti.

La trasmissione resta uno degli appuntamenti più riconoscibili della rete, grazie al rapporto diretto con le famiglie e al lavoro di ricostruzione su vicende ancora aperte o poco chiare.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 14 ottobre 2026 spiccano Black Adam su Italia 1, The Substance su Rai 4, Mona Lisa Smile su Rai Movie, Frantic su Iris e Colombiana sul canale 20. In seconda serata, Iris propone anche Velluto blu, mentre Rai Movie trasmette Amici di letto.

I film su Sky Cinema mercoledì 14 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – La donna più ricca del mondo. Film ispirato a uno dei più noti scandali finanziari e giudiziari francesi, con al centro il rapporto tra una ricchissima imprenditrice e un fotografo-scrittore.

Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Americana. Thriller scritto e diretto da Tony Tost, con Sydney Sweeney, Eric Dane e Paul Walter Hauser.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Caccia a Ottobre Rosso. Thriller tratto da Tom Clancy, ambientato durante la Guerra Fredda e incentrato su un sottomarino sovietico diretto verso gli Stati Uniti.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Gentlemen. Guy Ritchie firma un crime movie ambientato nella Londra criminale, tra affari illegali, tradimenti e giochi di potere.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolcissime. Film italiano per ragazzi diretto da Francesco Ghiaccio, con tre adolescenti alle prese con bullismo, amicizia e desiderio di rivalsa.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Nessuno mi può giudicare. Commedia italiana con Paola Cortellesi e Raoul Bova, tra caduta sociale, riscatto e nuove consapevolezze.