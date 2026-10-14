Mercoledì 14 ottobre va in onda su Rai 1 la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026. La trasmissione è visibile dalle ore 21:30 circa, prendendo il via al termine di Affari Tuoi.

Tale e Quale Show 2026 quarta puntata, chi è la quarta giudice

Alla conduzione di Tale e Quali Show 2026 è confermato Carlo Conti, che dopo i primi tre appuntamenti dell’edizione può essere assolutamente felice dei risultati conseguiti dallo show, che ha divertito una media di poco inferiore ai 2 milioni e 700 mila spettatori con una share del 20,67%.

A giudicare le performance dei concorrenti torna la giuria formata dal veterano Cristiano Malgioglio e da Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, new entry dell’edizione. In qualità di quarta giudice speciale c’è Geppi Cucciari, che presto tornerà in onda sulla terza rete della TV di Stato con il suo varietà Splendida Cornice.

Lo show, oltre che in televisione, è proposto anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Tale e Quale Show 2026 quarta puntata, le imitazioni

Al centro della quarta puntata di Tale e Quale Show 2026 ci sono, però, i concorrenti, volti celebri del mondo della televisione e del giornalismo italiano che ogni settimana si esibiscono, rigorosamente dal vivo, imitando grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, vincitori della scorsa puntata, interpretano Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali. Selma, leader della classifica generale e trionfatrice dei primi due appuntamenti, si cimenta nell’imitazione di Gloria Gaynor. A Jasmine Carrisi e Maddalena Corvaglia è affidato il compito di imitare Britney Spears e Emma, mentre la popstar Dua Lipa è l’imitazione assegnata a Roberta Morise.

Un momento molto atteso è quello con protagonista Andrea Perroni, che omaggia Gino Paoli. A Vladimir Randazzo e Anna Pettinelli spettano le interpretazioni di Elton John e Nada, mentre Patty Pravo è la prova assegnata a Paola Perego. Infine, Stefano Meloccaro si trasforma in Umberto Tozzi e Max Paiella deve diventare Mahmood.

Il regolamento

Non cambia il regolamento che negli anni ha reso celebre la trasmissione. Dopo aver ascoltato tutte le performance, ogni giudice deve formare la propria classifica di gradimento. I loro voti si mischiano a quelli dei concorrenti stessi, chiamati a votare quello che per loro è stato il migliore, e del pubblico a casa. Gli spettatori, infatti, possono votare sui social le esibizioni preferite che ricevono 5, 3 e 1 punto. L’artista con il punteggio complessivo più alto è il vincitore della puntata.