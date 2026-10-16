Stasera in TV, sabato 17 ottobre 2026, Rai 1 torna con Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Tu sì que vales. Rai 2 trasmette NCIS, Rai 3 dedica la serata a Blu notte, Rete 4 sceglie il thriller Inside Man e Italia 1 propone il film d’animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 trasmette I delitti del BarLume – Mare forza quattro e Sky Uno propone X Factor.

Programmi TV di sabato 17 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle . Milly Carlucci conduce la terza puntata dello show, tra esibizioni delle coppie, giudizi della giuria e nuovi sviluppi della classifica.

– . Milly Carlucci conduce la terza puntata dello show, tra esibizioni delle coppie, giudizi della giuria e nuovi sviluppi della classifica. Rai 2, ore 21:20 – NCIS . In prima visione Rai l’episodio Patto col diavolo della ventitreesima stagione, seguito alle 22:10 da Figli e figlie .

– . In prima visione Rai l’episodio della ventitreesima stagione, seguito alle 22:10 da . Rai 3, ore 21:30 – Blu notte . Carlo Lucarelli torna a ricostruire alcuni dei casi più significativi della cronaca italiana, attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti.

– . Carlo Lucarelli torna a ricostruire alcuni dei casi più significativi della cronaca italiana, attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti. Rete 4, ore 21:34 – Inside Man . Thriller diretto da Spike Lee, con Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster, ambientato durante una rapina in banca a Manhattan.

– . Thriller diretto da Spike Lee, con Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster, ambientato durante una rapina in banca a Manhattan. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales . Terza puntata dell’edizione 2026 del talent show, con nuovi concorrenti chiamati a conquistare la giuria e il pubblico.

– . Terza puntata dell’edizione 2026 del talent show, con nuovi concorrenti chiamati a conquistare la giuria e il pubblico. Italia 1, ore 21:27 – L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri . Manny, Sid e Diego tornano in un’avventura ambientata in un mondo sotterraneo popolato da dinosauri.

– . Manny, Sid e Diego tornano in un’avventura ambientata in un mondo sotterraneo popolato da dinosauri. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini conduce la quinta puntata della stagione, tra notizie, cultura, ospiti e riflessioni sull’attualità.

– . Massimo Gramellini conduce la quinta puntata della stagione, tra notizie, cultura, ospiti e riflessioni sull’attualità. TV8, ore 21:50 – I delitti del BarLume – Mare forza quattro . Nuovo appuntamento con la serie ambientata a Pineta. Una mareggiata porta alla scoperta di un cadavere nei pressi del BarLume.

– . Nuovo appuntamento con la serie ambientata a Pineta. Una mareggiata porta alla scoperta di un cadavere nei pressi del BarLume. Rai 4, ore 21:19 – Girl . Thriller con Bella Thorne, incentrato su una giovane donna che torna nella città natale per vendicarsi del padre violento.

– . Thriller con Bella Thorne, incentrato su una giovane donna che torna nella città natale per vendicarsi del padre violento. Rai 5, ore 21:22 – Ogni promessa è debito . Vincenzo Salemme porta in scena la sua commedia teatrale, trasmessa dall’Auditorium di Napoli.

– . Vincenzo Salemme porta in scena la sua commedia teatrale, trasmessa dall’Auditorium di Napoli. Rai Movie, ore 21:10 – C’era una volta in America . Il film di Sergio Leone con Robert De Niro e James Woods, ambientato nel mondo della criminalità newyorkese.

– . Il film di Sergio Leone con Robert De Niro e James Woods, ambientato nel mondo della criminalità newyorkese. Rai Storia, ore 21:15 – Omicron. Commedia fantascientifica italiana di Ugo Gregoretti, nella quale un extraterrestre prende possesso del corpo di un operaio.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle

Rai 1 propone dalle 21:30 la terza puntata di Ballando con le Stelle 2026. Lo show condotto da Milly Carlucci torna con dodici personaggi famosi impegnati nella competizione al fianco dei rispettivi maestri di danza.

La gara entra progressivamente nel vivo e le coppie devono dimostrare i miglioramenti ottenuti durante la settimana. Ogni esibizione viene sottoposta al giudizio della giuria, presieduta da Carolyn Smith, mentre i concorrenti cercano di conquistare punti importanti per la classifica.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa l’intera prima serata di Rai 1. Accanto alle coreografie trovano spazio racconti personali, momenti di spettacolo e confronti tra concorrenti e giudici.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales

Canale 5 trasmette alle 21:20 la terza puntata di Tu sì que vales 2026. Il programma propone nuove esibizioni tra canto, danza, acrobazie, comicità e performance fuori dal comune.

In giuria siedono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. La trasmissione punta sulla varietà dei talenti e sulle storie dei concorrenti, alternando spettacolo, emozioni e leggerezza.

Prima del talent, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La sfida del sabato sera è ancora una volta tra il varietà musicale di Rai 1 e lo spettacolo di intrattenimento Mediaset.

Stasera su Rai 2: NCIS

Rai 2 propone dalle 21:20 due episodi in prima visione della ventitreesima stagione di NCIS. Il primo, intitolato Patto col diavolo, ruota attorno all’ex direttore del CID Wayne Rogers, chiamato a rispondere dell’accusa di complicità nell’omicidio di Vance.

Durante la prima udienza del processo si verificano nuovi sviluppi che complicano il caso. Alle 22:10 segue l’episodio Figli e figlie, con ulteriori indagini della squadra investigativa.

La serata arriva dopo TG2 Post e prosegue alle 23:00 con Sabato al 90°, dedicato al calcio e ai risultati del fine settimana.

Stasera su Rai 3: Blu notte

Rai 3 trasmette alle 21:30 Blu notte 2026. Carlo Lucarelli torna a raccontare i grandi misteri e i casi di cronaca che hanno segnato la storia italiana dagli anni Settanta ai primi anni Duemila.

La puntata affronta vicende del passato attraverso ricostruzioni, documenti e testimonianze, soffermandosi anche sul contesto sociale e investigativo nel quale si sono sviluppate. Il programma recupera così la sua caratteristica narrazione, capace di intrecciare fatti, memoria e interrogativi ancora aperti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di sabato 17 ottobre 2026 spiccano Inside Man su Rete 4, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri su Italia 1, Girl su Rai 4, C’era una volta in America su Rai Movie e Fire Down Below – L’inferno sepolto sul canale 20.

Cielo propone il classico di arti marziali Il furore della Cina colpisce ancora, mentre Rai Storia trasmette Omicron. In seconda serata, Italia 1 sceglie Transformers e Rai 4 propone Città d’asfalto.

I film su Sky Cinema sabato 17 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Tuner – L’accordatore. Thriller diretto da Daniel Roher, incentrato su un giovane accordatore di pianoforti dal talento uditivo eccezionale che finisce coinvolto nel mondo della criminalità.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Top Gun. Il classico con Tom Cruise nei panni di Maverick, giovane pilota della Marina americana impegnato a confrontarsi con le proprie ambizioni e fragilità.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Spy Game. Thriller di spionaggio diretto da Tony Scott, con Robert Redford e Brad Pitt. Un agente della CIA cerca di salvare un collega in pericolo in Cina.

Sky Cinema Action, ore 23:10 – Fast & Furious 8. Vin Diesel, Dwayne Johnson e Jason Statham tornano nell’ottavo capitolo della saga automobilistica.