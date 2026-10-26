Mediaset ha ufficializzato i propri palinsesti in vista delle festività natalizie 2026. Il periodo interessato è quello che va dal 29 novembre al 9 gennaio e sono diverse le novità previste, soprattutto su Canale 5 e Rete 4.

Mediaset palinsesti festività natalizie 2026, il mistero del preserale di Canale 5

Iniziando l’analisi dei palinsesti Mediaset delle festività natalizie 2026 dal daytime di Canale 5 non emergono particolari stravolgimenti. Per tutto il periodo, infatti, la mattina dell’ammiraglia è occupata da Prima Pagina (dalle 06:00 alle 08:00), dal TG5 fino alle 08:45 e da Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in onda fino alle 11:00 quando la linea passa a Forum di Barbara Palombelli. Il pomeriggio, dopo il telegiornale delle 13:00, partono le soap, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. Con l’arrivo del Natale, entrambi i format di Maria De Filippi andranno in pausa e saranno sostituiti dalle soap.

Regna l’incertezza per quel che concerne la proposta del preserale. Mediaset, infatti, non ha ufficializzato lo show che andrà in onda tutti i giorni dalle 18:45 alle 20:00 circa. La riconferma di Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear sembra poco probabile e al suo posto dovrebbe arrivare un altro game show. Fra le ipotesi ci sono Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le cui registrazioni delle nuove puntate sono in corso da settimane, e il ritorno di Passaparola, che dovrebbe essere guidato da Max Giusti.

In access prime time è confermata La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

La prima serata di Canale 5

Per quanto riguarda la prima serata di Canale 5, nei palinsesti delle festività natalizie 2026 ci sono delle novità. Il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi terminerà a dicembre, nella prima serata del lunedì, e sarà sostituita prima da una non meglio specificata produzione, poi da film. Le grandi pellicole del cinema sono proposte anche il martedì.

Nelle giornate del mercoledì e del venerdì, la rete ammiraglia punta sulle fiction originali italiane: i titoli che dovrebbe debuttare sono Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi, Alex Bravo con Marco Bocci e Il Labirinto delle Farfalle con Can Yaman. Il giovedì e la domenica presenziano le soap turche. Quella del sabato continua a essere la serata dedicata alle produzioni di Maria De Filippi: a metà dicembre dovrebbe terminare Tu Si Que Vales, mentre il 9 gennaio tornerà C’è Posta per Te.

Il 24 dicembre va in onda la serata-evento de Il Volo, seguita il giorno seguente dal tradizionale Concerto di Natale. Il 31 dicembre è possibile seguire, in diretta, il Concerto di Capodanno. Attesa la nuova stagione di This is Me con Silvia Toffanin, ma la data di messa in onda non è ancora nota. Lo stesso vale per Panariello Sotto l’albero, trasmissione-evento con Giorgio Panariello.

Mediaset palinsesti festività natalizie 2026, le altre reti

Su Rete 4 la programmazione tv rimane invariata fino alla fine di dicembre. Con l’arrivo delle festività natalizie, i vari talk di prima serata sono sostituiti dai film. L’unica eccezione è rappresentata dal prime time del mercoledì: al posto di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer torna Giuseppe Brindisi con Zona Bianca.

Infine, Italia 1 mantiene il medesimo palinsesto attuale fino al 24 dicembre, quando la programmazione tv della rete, sia nel daytime che nel prime time, è occupata da pellicole legate al Natale. Il 24 dicembre è già confermato il film Una Poltrona per Due, un appuntamento fisso del periodo natalizio dal 1997.