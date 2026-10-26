La nuova settimana, quella dal 26 ottobre al 31 ottobre, di Tutto per la mia famiglia porterà nuovi colpi di scena e decisioni difficili per i protagonisti. La soap va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Gli episodi porteranno al centro della scena Tayfun spara ad Asiye, Resul muore dopo uno scontro e gli sviluppi nelle vicende di Omer, Asiye, Akif.
Tutto per la mia famiglia 26 ottobre–31 ottobre 2026 – lunedì 26 ottobre 2026
Omer ottiene la possibilità di pagare a rate il debito con Tayfun. La tregua economica, però, non lo libera davvero dalla dipendenza dallo strozzino, e Asiye continua a temere che il fratello le stia nascondendo qualcosa.
Intanto Orhan e Sengul continuano a discutere. Sul fronte degli affari, Resul riceve un’improvvisa visita della polizia finanziaria, un duro colpo che si inserisce nella rivalità con Akif.
Tutto per la mia famiglia, trama martedì 27 ottobre 2026
Doruk cerca di riavvicinarsi ad Asiye, ma la ragazza non riesce ad abbandonare del tutto le proprie riserve. Nel frattempo Omer continua a gestire il debito con Tayfun, una situazione che coinvolge indirettamente tutta la famiglia.
A scuola non mancano altri conflitti: la relazione fra Emir e Dora si incrina dopo uno scontro pubblico, nel quale Omer interviene in difesa della ragazza. Le tensioni tra gli studenti aumentano.
Tutto per la mia famiglia 26 ottobre–31 ottobre 2026 – mercoledì 28 ottobre 2026
Sengul segue i consigli di Ogulcan per riconquistare Orhan, senza ottenere la serenità sperata. Doruk, nel frattempo, osserva con preoccupazione gli spostamenti di Omer e cerca di capire che cosa faccia realmente per lavorare.
Resul non si fida delle intenzioni di Akif e cerca nuovi elementi per difendersi. Il confronto imprenditoriale si trasforma progressivamente in una battaglia personale che potrebbe avere conseguenze drammatiche.
Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 29 ottobre 2026
Doruk scopre che Omer lavora per lo strozzino Tayfun e comprende quanto grave sia il rischio corso dall’amico. Sengul tenta invece di creare un momento di intimità organizzando una cena per Orhan.
Akif si presenta in tribunale per divorziare da Nebahat, pronto a chiedere a Suzan di sposarlo. Nebahat, dopo aver ascoltato i suoi progetti, dichiara di non voler più divorziare e complica la procedura.
Tutto per la mia famiglia 26 ottobre–31 ottobre 2026 – venerdì 30 ottobre 2026
Nebahat continua a prendere tempo sul divorzio, mentre Akif le ribadisce di voler chiudere il matrimonio. La donna resta profondamente ferita e prova a recuperare un margine di controllo sulla situazione.
Sengul scopre la verità sul lavoro di Omer e gli chiede spiegazioni. Intanto Resul entra in possesso di materiali informatici compromettenti legati ad Akif, tra cui il video della morte di Veli.
Tutto per la mia famiglia, trama sabato 31 ottobre 2026
Resul affronta Nebahat con il filmato che accuserebbe Akif della morte di Veli. Durante gli eventi che seguono, Resul muore dopo una caduta, mentre Akif e Nebahat cercano di nascondere il loro coinvolgimento.
Nel frattempo Omer salda il debito grazie all’aiuto di Doruk, che allerta la polizia dopo aver assistito a una violenza. Tayfun fugge e spara verso Omer: Asiye si mette in mezzo per proteggere il fratello e viene colpita.
Dove vedere Tutto per la mia famiglia
Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle circa 16:00 nei feriali e 14:30 il sabato; giovedì anche in prima serata (salvo variazioni). Le puntate si possono recuperare su Mediaset Infinity.