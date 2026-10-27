Stasera in TV, mercoledì 28 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla musica con Il Volo – Uno per tutti. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 conferma Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il film d’avventura The Lost City. Su La7 spazio a Una giornata particolare, TV8 torna con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove propone Il tavolo di Che tempo che fa.

Programmi TV di mercoledì 28 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti conduce il sesto appuntamento del varietà musicale, tra imitazioni, trasformazioni e nuove sfide per i concorrenti impegnati nella competizione.

– . Carlo Conti conduce il sesto appuntamento del varietà musicale, tra imitazioni, trasformazioni e nuove sfide per i concorrenti impegnati nella competizione. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Roberto Inciocchi conduce il programma dedicato alle storie, alle esperienze e ai protagonisti capaci di raccontare le trasformazioni della società contemporanea.

– . Roberto Inciocchi conduce il programma dedicato alle storie, alle esperienze e ai protagonisti capaci di raccontare le trasformazioni della società contemporanea. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli torna con nuovi appelli, testimonianze e aggiornamenti sui principali casi di scomparsa e sulle vicende giudiziarie ancora aperte.

– . Federica Sciarelli torna con nuovi appelli, testimonianze e aggiornamenti sui principali casi di scomparsa e sulle vicende giudiziarie ancora aperte. Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata del talk politico e sociale, con interviste, ospiti e confronti sulle notizie della settimana.

– . Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata del talk politico e sociale, con interviste, ospiti e confronti sulle notizie della settimana. Canale 5, ore 21:20 – Il Volo – Uno per tutti . Nuovo appuntamento con lo spettacolo musicale del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nella cornice di Palazzo Te a Mantova.

– . Nuovo appuntamento con lo spettacolo musicale del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Italia 1, ore 21:27 – The Lost City . Commedia d’avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe. Una scrittrice di romanzi romantici viene coinvolta in una pericolosa ricerca di un tesoro nascosto.

– . Commedia d’avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe. Una scrittrice di romanzi romantici viene coinvolta in una pericolosa ricerca di un tesoro nascosto. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Spartaco . Aldo Cazzullo ripercorre una delle più celebri rivolte di schiavi dell’antica Roma, raccontando la figura di Spartaco e il suo significato storico.

– . Aldo Cazzullo ripercorre una delle più celebri rivolte di schiavi dell’antica Roma, raccontando la figura di Spartaco e il suo significato storico. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Nuova puntata ambientata nel Modenese, con quattro ristoratori che si sfidano valutando location, menu, servizio e conto.

– . Nuova puntata ambientata nel Modenese, con quattro ristoratori che si sfidano valutando location, menu, servizio e conto. Nove, ore 21:30 – Il tavolo di Che tempo che fa . Fabio Fazio e gli ospiti del programma tornano con una serata dedicata all’intrattenimento, alle conversazioni informali e alla comicità.

– . Fabio Fazio e gli ospiti del programma tornano con una serata dedicata all’intrattenimento, alle conversazioni informali e alla comicità. Rai 4, ore 21:20 – Redux Redux . Thriller fantascientifico nel quale una donna attraversa universi paralleli, inseguendo l’uomo che ritiene responsabile della morte della figlia.

– . Thriller fantascientifico nel quale una donna attraversa universi paralleli, inseguendo l’uomo che ritiene responsabile della morte della figlia. Rai 5, ore 21:20 – Noos – Esplorazioni. Programma di divulgazione dedicato alla scienza, alla natura e alla conoscenza.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 trasmette dalle 21:30 la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, il varietà musicale condotto da Carlo Conti. La competizione entra in una fase importante e i concorrenti devono dimostrare i progressi ottenuti attraverso settimane di preparazione.

Ogni partecipante è chiamato a trasformarsi in un celebre artista della musica italiana o internazionale, cercando di riprodurne voce, movimenti e presenza scenica. La preparazione coinvolge vocal coach, truccatori, costumisti e coreografi, che aiutano i concorrenti a costruire interpretazioni credibili.

Le performance vengono valutate dalla giuria, mentre la classifica assume un peso sempre maggiore nella corsa verso la fase conclusiva del programma. Accanto alle imitazioni trovano spazio momenti comici, confronti e commenti sulle esibizioni.

La puntata è preceduta da Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata Rai 1 propone Porta a Porta, con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Il Volo – Uno per tutti

Canale 5 dedica la prima serata a Il Volo – Uno per tutti, lo spettacolo musicale con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il concerto, realizzato nella cornice di Palazzo Te a Mantova, ripercorre i brani che hanno segnato il successo internazionale del trio. Il repertorio spazia dalla tradizione melodica italiana alle interpretazioni più conosciute dei tre artisti, alternando momenti di grande intensità vocale a passaggi più intimi.

La serata celebra il percorso musicale del gruppo, che nel corso degli anni ha costruito un’identità artistica riconoscibile grazie alla combinazione tra canto lirico e musica popolare contemporanea.

Lo spettacolo si inserisce nella programmazione di intrattenimento di Canale 5, offrendo un’alternativa musicale al varietà di Rai 1. Prima dell’evento, la rete trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Patù, la passione delle idee

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Patù, la passione delle idee, il programma di approfondimento condotto da Roberto Inciocchi.

La trasmissione racconta persone, progetti ed esperienze che hanno contribuito a cambiare il modo di interpretare la società, il lavoro, la cultura e l’innovazione. Attraverso interviste e testimonianze, vengono approfonditi percorsi individuali e collettivi nati dalla capacità di trasformare intuizioni in iniziative concrete.

Il programma cerca di valorizzare il confronto tra generazioni, sensibilità ed esperienze differenti, mettendo al centro il ruolo delle idee nella costruzione del futuro.

La serata arriva dopo TG2 Post. Alle 23:45 Rai 2 propone La Domenica Sportiva, con analisi e approfondimenti sul calcio.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca delle persone scomparse e ai casi di cronaca ancora irrisolti.

Tra i temi della puntata torna il caso della morte di Liliana Resinovich. A distanza di cinque anni, una nuova perizia segnala la presenza di DNA maschile sui jeans e su uno dei sacchi neri che avvolgevano i piedi della donna.

La scoperta riaccende gli interrogativi sulla ricostruzione della vicenda e sul significato degli elementi emersi dalle analisi. Il programma approfondisce gli ultimi sviluppi dell’inchiesta, dando spazio alle informazioni disponibili e alle domande ancora senza risposta.

La trasmissione propone inoltre appelli, testimonianze e aggiornamenti su altre persone scomparse, confermando il proprio impegno nel mantenere viva l’attenzione su vicende che richiedono ulteriori accertamenti.

Al termine della puntata, Rai 3 trasmette TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: The Lost City

Italia 1 trasmette alle 21:27 The Lost City, commedia d’avventura diretta da Aaron Nee e Adam Nee, con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

La protagonista è Loretta Sage, scrittrice di romanzi romantici e d’avventura che ha costruito il proprio successo grazie a storie ambientate in luoghi esotici e misteriosi. Durante la promozione del suo ultimo libro, viene rapita da un eccentrico miliardario convinto che la donna possa aiutarlo a individuare un antico tesoro.

Nel tentativo di salvarla interviene Alan, modello che presta il volto all’eroe delle copertine dei romanzi di Loretta. Il suo desiderio di dimostrare coraggio si scontra però con la totale mancanza di esperienza nelle situazioni pericolose.

I due si ritrovano così coinvolti in una movimentata avventura nella giungla, tra inseguimenti, imprevisti e situazioni comiche. Il rapporto tra Loretta e Alan cambia progressivamente, mentre la ricerca del tesoro si trasforma in un percorso di conoscenza reciproca.

Il film mescola azione, romanticismo e ironia, recuperando lo spirito delle grandi commedie d’avventura. In seconda serata Italia 1 propone Nudi e felici.

Stasera su La7: Una giornata particolare – Spartaco

La7 propone alle 21:15 Una giornata particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo che ricostruisce avvenimenti decisivi della storia attraverso i luoghi e i protagonisti.

La puntata è dedicata a Spartaco, il gladiatore di origine tracia che guidò una delle più importanti rivolte servili contro la Repubblica romana.

Il racconto ripercorre il contesto storico nel quale si sviluppò la ribellione, soffermandosi sulle condizioni degli schiavi, sul sistema politico romano e sulle ragioni che portarono migliaia di persone a unirsi alla rivolta.

Attraverso la ricostruzione degli eventi, Cazzullo approfondisce il significato storico della figura di Spartaco, diventata nei secoli un simbolo della lotta per la libertà.

La serata prosegue con Barbero Risponde, programma dedicato alla divulgazione storica.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 28 ottobre 2026 spiccano The Lost City su Italia 1, Redux Redux su Rai 4, Sfida senza regole su Rai Movie, Die Hard – Vivere o morire sul canale 20 e State of Play su Iris.

TwentySeven trasmette Una notte da leoni 2, mentre Cine34 propone Altrimenti ci arrabbiamo!, uno dei film più celebri della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

La7Cinema sceglie The Illusionist – L’illusionista, La5 punta sulla commedia romantica L’amore non va in vacanza e Italia 2 propone l’horror Annabelle 2: Creation.

Tra le proposte più originali spicca Redux Redux, thriller fantascientifico nel quale una madre attraversa mondi paralleli alla ricerca di una realtà in cui la figlia sia ancora viva. Quando incontra Mia, una ragazza scampata allo stesso destino, il desiderio di vendetta lascia progressivamente spazio a nuove possibilità.

I film su Sky Cinema mercoledì 28 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Swiped. Film biografico dedicato a Whitney Wolfe Herd, imprenditrice che ha contribuito alla creazione di innovative applicazioni per incontri e ha successivamente fondato Bumble, diventando una delle figure più conosciute dell’imprenditoria tecnologica.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – La guerra dei mondi. Steven Spielberg dirige Tom Cruise nell’adattamento del romanzo di H.G. Wells. Un padre separato cerca di proteggere i figli durante una devastante invasione aliena.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat. Thriller di spionaggio con Colin Firth e Matthew Macfadyen. Durante la Seconda guerra mondiale, due ufficiali dell’intelligence britannica organizzano una complessa operazione per ingannare i nazisti.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Scream 7. Settimo capitolo della celebre saga horror, che riporta al centro del racconto la minaccia di Ghostface, tra nuovi omicidi e legami con il passato.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Viaggio al centro della Terra. Film d’avventura con Brendan Fraser e Josh Hutcherson. Un professore e suo nipote intraprendono un viaggio straordinario nelle profondità del pianeta.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – American Assassin. Thriller con Dylan O’Brien e Michael Keaton. Dopo aver perso la fidanzata in un attentato terroristico, un giovane viene reclutato dalla CIA e addestrato per affrontare missioni ad alto rischio.b