Novità in vista per i palinsesti di Mediaset. Nelle prossime settimane, infatti, sarà cancellato il raddoppio settimanale del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip cancellato raddoppio, addio all’appuntamento del venerdì

Quella attualmente in onda è la nona edizione del Grande Fratello Vip. Essa ha preso il via, nel prime time della rete ammiraglia del Biscione, il 17 settembre scorso. Sin dal primo giorno, l’emittente ha deciso di concedere ampio spazio al reality nella propria programmazione tv, con ben due puntate in diretta a settimana. Da oltre un mese, dunque, la conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, è in onda in diretta nel prime time del lunedì e del venerdì.

Proprio la puntata del venerdì sarà quella destinata a scomparire, con il format che proseguirà fino alla finale con un solo appuntamento ogni settimana, trasmesso su Canale 5 nella prima serata del lunedì.

Una fiction al posto del format

A rendere ufficiale la scelta di cancellare il raddoppio settimanale del Grande Fratello Vip è Publitalia, ovvero la Concessionaria Pubblicitaria del Biscione. Secondo i listini da loro comunicati, l’ultimo venerdì in compagnia del format sarà quello del 5 novembre prossimo.

Dalla settimana seguente, venerdì 12 novembre, su Canale 5 andrà in onda una fiction. Il titolo, per il momento, non è ancora stato comunicato, ma fra le possibilità c’è quella legata all’arrivo di Alex Bravo Poliziotto a modo suo, serie poliziesca con Marco Bocci inizialmente prevista per la scorsa primavera e poi rinviata.

La nona edizione del Grande Fratello Vip proseguirà con una sola puntata settimanale per un mese, fino alla finale. Essa è prevista all’inizio di dicembre, ma la data non è ancora stata comunicata.

Grande Fratello Vip cancellato raddoppio, una scelta che potrebbe giovare al programma

La scelta di eliminare il raddoppio settimanale potrebbe giovare al Grande Fratello Vip. Con una sola diretta, infatti, lo show potrà garantire delle puntate decisamente più ricche dal punto di vista dei contenuti, senza l’attuale necessità di dover colmare, spesso con dinamiche poco interessanti, circa 8 ore di diretta.

Ciò potrebbe aumentare l’interesse del pubblico con benefici anche dal punto di vista degli ascolti, che fino a ora sono stati tutt’altro che brillanti. Le tredici puntate hanno registrato una media di poco superiore a un milione e 770 mila spettatori, con una share del 16,42%. Lo show, inoltre, ha palesato un trend chiaro: le puntate del lunedì, con una media del 17%, hanno ottenuto ascolti di gran lunga migliori rispetto a quelle del venerdì, che si fermano al 15,6%.