Venerdì 23 ottobre è andata in onda la terza puntata di The Voice Senior 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Lo show di Rai 1 è condotto da Antonella Clerici, con Fiorella Mannoia, Arisa, Nek e Clementino con Rocco Hunt nel ruolo di coach.

The Voice Senior 2026 terza puntata, tre nuovi ingressi per il team Mannoia

Nella terza puntata di The Voice Senior 2026 ha avuto ampio spazio Fiorella Mannoia, che ha arricchito la propria squadra con ben tre nuovi concorrenti. La prima è Anna Cuomo, 60enne di Milano che si è esibita con Brivido Caldo dei Matia Bazar. Il secondo è Mirco Botta, 61enne di Monterenzio (provincia di Bologna) che ha cantato Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. Infine ha portato nel suo team Claudio Sanfilippo, 66enne di Siziano (provincia di Pavia) che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica, avendo vinto anche una Targa Tenco nel 1996.

Per quanto riguarda la squadra di Clementino e Rocco Hunt, i due rapper hanno portato nella loro squadra Rubina Cecere. La 64enne di Santa Maria Capua Vetere ha presentato la sua versione di Per sempre sì di Sal Da Vinci.

Le altre due squadre

Nella terza puntata di The Voice Senior 2026, la coach Arisa ha accolto nel proprio team due concorrenti. In primis Anna Maria Mandrini, 61enne di La Spezia che ha convinto tutti con la sua esibizione grintosa in Lady Marmolade di Christina Aguilera. Il secondo nuovo artista della squadra è Renzo Levi Minzi, 83enne di Padova che ha eseguito Come il sole all’improvviso di Zucchero. Anche lui è un volto già conosciuto al pubblico, avendo fatto parte de I Delfini, gruppo nato nel ’61 e che in passato ha pubblicato album anche negli Stati Uniti.

Nek, infine, ha accolto nella compagine Pasqualino Costantini, 75enne di Lanciano che ha intonato L’acrobata di Michele Zarrillo, e Beppe Dettori, 61enne di Stintino che ha partecipato con Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e i Tazenda. Anche Dettori ha alle spalle una lunga carriera nel mondo musicale, avendo fatto parte dei Tazenda dal 2006 al 2012, salendo anche sul palco del Festival di Sanremo nel 2009 al fianco di Marco Carta.

The Voice Senior 2026 terza puntata, ospite Fabio Concato

Nella terza puntata di The Voice Senior ha partecipato, come ospite, il cantautore Fabio Concato, che ha duettato con Arisa sulle note di Rosalina. Poi è salito sul palco il giovane Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids e rappresentante del nostro paese nello Junior Eurovision Song Contest.

Sempre ottimi gli ascolti, che continuano a crescere con il passare delle settimane. Il programma, il 23 ottobre, ha tenuto compagnia a 3 milioni e 400 mila spettatori, con una share del 24,5%. Si tratta dell’appuntamento più visto dell’edizione.