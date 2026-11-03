Stasera in TV, mercoledì 4 novembre 2026, Rai 1 dedica la prima serata a Insieme – La forza che unisce, evento speciale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, mentre Canale 5 propone il debutto della terza stagione di Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 conferma Chi l’ha visto?, Rete 4 torna con È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il thriller Red Sparrow. Su La7 spazio alla storia con Una giornata particolare, TV8 propone la Champions League con RB Lipsia-Manchester City e Nove trasmette Il tavolo di Che tempo che fa. Su Sky Cinema Uno è in programma Giustizia privata, con Gerard Butler e Jamie Foxx.

Programmi TV di mercoledì 4 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Insieme – La forza che unisce . Dal Circo Massimo di Roma, una serata evento dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tra musica, spettacolo, testimonianze e riflessioni sul valore del servizio al Paese.

– . Dal Circo Massimo di Roma, una serata evento dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tra musica, spettacolo, testimonianze e riflessioni sul valore del servizio al Paese. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato all’attualità italiana e internazionale, alle trasformazioni della società e ai grandi temi politici ed economici.

– . Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato all’attualità italiana e internazionale, alle trasformazioni della società e ai grandi temi politici ed economici. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Nuovo appuntamento dedicato alle persone scomparse, ai casi irrisolti e alle vicende di cronaca che continuano a suscitare interrogativi.

– . Nuovo appuntamento dedicato alle persone scomparse, ai casi irrisolti e alle vicende di cronaca che continuano a suscitare interrogativi. Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, tra interviste, testimonianze e confronto sulle notizie della settimana.

– . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento politico e sociale, tra interviste, testimonianze e confronto sulle notizie della settimana. Canale 5, ore 21:20 – Viola come il mare 3 . Prima puntata della terza stagione della fiction ambientata a Palermo, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola torna a confrontarsi con i propri sentimenti e con un evento destinato a cambiare la sua vita.

– . Prima puntata della terza stagione della fiction ambientata a Palermo, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola torna a confrontarsi con i propri sentimenti e con un evento destinato a cambiare la sua vita. Italia 1, ore 21:28 – Red Sparrow . Thriller di spionaggio con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton e Matthias Schoenaerts. Un’ex ballerina russa viene reclutata dai servizi segreti e addestrata a manipolare le persone per ottenere informazioni.

– . Thriller di spionaggio con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton e Matthias Schoenaerts. Un’ex ballerina russa viene reclutata dai servizi segreti e addestrata a manipolare le persone per ottenere informazioni. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Il Piave: la vittoria della Grande Guerra . Aldo Cazzullo ripercorre gli avvenimenti decisivi del fronte italiano durante la Prima guerra mondiale.

– . Aldo Cazzullo ripercorre gli avvenimenti decisivi del fronte italiano durante la Prima guerra mondiale. TV8, ore 21:00 – RB Lipsia-Manchester City . In diretta la sfida di UEFA Champions League, preceduta dagli approfondimenti di TV8 Football Night.

– . In diretta la sfida di UEFA Champions League, preceduta dagli approfondimenti di TV8 Football Night. Nove, ore 21:25 – Il tavolo di Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con gli ospiti del programma per una serata tra conversazioni, comicità e intrattenimento.

– . Fabio Fazio torna con gli ospiti del programma per una serata tra conversazioni, comicità e intrattenimento. Rai 4, ore 21:19 – Free Guy – Eroe per gioco . Commedia d’azione fantascientifica con Ryan Reynolds. Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio secondario di un videogioco e decide di cambiare il proprio destino.

– . Commedia d’azione fantascientifica con Ryan Reynolds. Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio secondario di un videogioco e decide di cambiare il proprio destino. Rai 5, ore 21:23 – Noos – Esplorazioni . Programma di divulgazione scientifica dedicato alla conoscenza, alla natura e ai fenomeni del nostro pianeta.

– . Programma di divulgazione scientifica dedicato alla conoscenza, alla natura e ai fenomeni del nostro pianeta. Rai Movie, ore 21:10 – Il giurato. Thriller giudiziario con Demi Moore e Alec Baldwin, nel quale una donna selezionata per una giuria viene minacciata da un criminale.

Stasera su Rai 1: Insieme – La forza che unisce

Rai 1 propone dalle 21:30 Insieme – La forza che unisce, una serata evento dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata ogni anno il 4 novembre.

Lo spettacolo si svolge nella suggestiva cornice del Circo Massimo di Roma, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, e intende rendere omaggio al ruolo delle Forze Armate italiane attraverso musica, testimonianze e momenti di riflessione.

Il programma ricorda il significato storico della ricorrenza, legata alla conclusione della Prima guerra mondiale per l’Italia, e racconta l’evoluzione delle Forze Armate nel corso del tempo.

La serata alterna contributi audiovisivi, esibizioni artistiche e testimonianze dedicate alle persone che prestano servizio nelle diverse componenti della difesa nazionale. Particolare attenzione viene riservata ai valori di solidarietà, responsabilità e impegno collettivo.

Lo spettacolo vuole sottolineare anche il contributo delle Forze Armate nelle operazioni di soccorso, nelle missioni internazionali e nelle attività quotidiane al servizio della popolazione.

Accanto al racconto istituzionale trovano spazio momenti musicali ed esibizioni collettive, per costruire una serata capace di unire memoria storica e intrattenimento.

Prima dell’evento, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. A mezzanotte è previsto il Tg1 Sera, seguito da Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Viola come il mare 3

Canale 5 propone dalle 21:20 la prima puntata di Viola come il mare 3, la nuova stagione della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, ambientata a Palermo.

Al centro della storia torna Viola Vitale, giornalista determinata e sensibile, capace di percepire le emozioni delle persone attraverso un particolare fenomeno di sinestesia. La sua capacità di associare colori agli stati d’animo rappresenta una caratteristica fondamentale nel modo in cui interpreta gli altri e affronta le proprie esperienze.

La terza stagione riprende le vicende della protagonista, ancora profondamente legata all’ispettore Francesco Demir. Il loro rapporto continua a essere segnato da sentimenti intensi e difficoltà, mentre entrambi devono confrontarsi con gli interrogativi lasciati aperti dal passato.

Nella prima puntata, Viola torna alla propria quotidianità a Palermo, ma un avvenimento decisivo si prepara a modificare il corso della sua esistenza. La nuova situazione potrebbe mettere alla prova non soltanto i suoi sentimenti, ma anche il modo in cui immagina il futuro.

La fiction mantiene il proprio equilibrio tra romanticismo e indagine, intrecciando le storie personali dei protagonisti con misteri e casi da risolvere.

La città di Palermo continua a svolgere un ruolo importante nel racconto, offrendo ambientazioni riconoscibili e un contesto che accompagna le vicende dei personaggi.

La nuova stagione rappresenta un appuntamento per il pubblico affezionato alla coppia formata da Viola e Francesco, chiamata ad affrontare nuove scelte e possibili cambiamenti.

Prima della fiction, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. In seconda serata è previsto uno speciale del TG5.

Stasera su Rai 2: Patù, la passione delle idee

Rai 2 trasmette alle 21:20 una nuova puntata di Patù, la passione delle idee, il programma di approfondimento condotto da Roberto Inciocchi.

La trasmissione affronta i principali temi dell’attualità italiana e internazionale, dedicando attenzione alla politica, all’economia e ai cambiamenti della società.

Il programma propone un racconto costruito attraverso interviste, testimonianze e approfondimenti, cercando di rendere comprensibili questioni complesse e fenomeni che incidono sulla vita quotidiana.

Tra gli elementi caratteristici della formula trovano spazio il confronto tra esperienze differenti e l’attenzione verso idee e progetti capaci di rappresentare nuove prospettive.

L’obiettivo è offrire agli spettatori strumenti di interpretazione del presente, evitando di limitarsi alla successione delle notizie.

La serata arriva dopo TG2 Post. In seconda serata Rai 2 propone il film Il colore nascosto delle cose, diretto da Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 propone alle 21:15 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma storico dedicato alle persone scomparse e alle vicende di cronaca che continuano a presentare aspetti irrisolti.

La trasmissione torna con appelli, testimonianze e aggiornamenti su casi già affrontati nelle settimane precedenti. Il lavoro della redazione e degli inviati si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sulla raccolta di informazioni utili alle ricerche.

Tra gli aspetti centrali del programma rimane la collaborazione con i telespettatori, che possono segnalare elementi potenzialmente importanti per chiarire le circostanze di una scomparsa.

La puntata affronta anche vicende giudiziarie e casi del passato, cercando di distinguere i fatti accertati dagli interrogativi ancora aperti.

Il programma mantiene una forte attenzione alla dimensione umana delle storie raccontate, dando voce alle famiglie e alle persone direttamente coinvolte.

Prima di Chi l’ha visto?, Rai 3 trasmette Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e la soap Un posto al sole. A mezzanotte torna TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: Red Sparrow

Italia 1 propone alle 21:28 Red Sparrow, thriller di spionaggio del 2018 diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts e Charlotte Rampling.

La protagonista è Dominika Egorova, una giovane e talentuosa ballerina russa la cui carriera viene improvvisamente interrotta da un grave infortunio.

Privata della possibilità di continuare a danzare, Dominika si trova in una situazione economica e personale difficile. Il bisogno di aiutare la madre la rende vulnerabile alle pressioni dello zio, un uomo influente legato ai servizi segreti russi.

La ragazza viene reclutata per entrare in un programma di addestramento destinato a trasformare giovani agenti in strumenti di manipolazione e spionaggio. La scuola, conosciuta come Sparrow School, insegna ai partecipanti a sfruttare la psicologia e la seduzione per ottenere informazioni riservate.

Dominika dimostra rapidamente notevoli capacità, ma comprende anche quanto il sistema nel quale è entrata sia pericoloso e privo di scrupoli.

Quando le viene affidata una missione che coinvolge l’agente della CIA Nathaniel Nash, interpretato da Joel Edgerton, la giovane deve affrontare una complicata rete di inganni, sospetti e doppi giochi.

Il rapporto tra i due diventa uno degli elementi centrali del film, mentre Dominika cerca di trovare una via d’uscita da un mondo nel quale la fiducia può trasformarsi in una debolezza.

Tratto dal romanzo di Jason Matthews, il film unisce tensione psicologica e intrighi internazionali, raccontando il difficile percorso di una donna determinata a riprendere il controllo della propria vita.

In seconda serata, Italia 1 trasmette Una donna promettente, thriller drammatico diretto da Emerald Fennell con Carey Mulligan.

Stasera su La7: Una giornata particolare – Il Piave, la vittoria della Grande Guerra

La7 propone alle 21:15 Una giornata particolare, il programma di divulgazione storica condotto da Aldo Cazzullo.

La puntata, intitolata Il Piave: la vittoria della Grande Guerra, ripercorre uno dei passaggi decisivi della storia italiana, legato alla conclusione della Prima guerra mondiale.

La scelta del tema assume un significato particolare proprio il 4 novembre, anniversario dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, che segnò la fine delle ostilità tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico.

Cazzullo accompagna il pubblico attraverso i luoghi e gli eventi che hanno caratterizzato il fronte italiano, soffermandosi sul ruolo del Piave, sulle condizioni dei soldati e sulle trasformazioni politiche e sociali provocate dal conflitto.

Il racconto mette in evidenza il contributo delle persone che vissero quegli anni, tra sacrifici, sofferenze e cambiamenti destinati a lasciare un segno profondo nella memoria nazionale.

Attraverso documenti, immagini e ricostruzioni, il programma propone una riflessione sul significato della vittoria e sul costo umano della guerra.

Alle 23:40, La7 prosegue con Piero Bargellini, il sindaco dell’alluvione, documentario dedicato alla figura del sindaco di Firenze durante la tragica alluvione del 4 novembre 1966, di cui ricorre il sessantesimo anniversario.

Stasera su TV8: RB Lipsia-Manchester City

TV8 dedica la prima serata di mercoledì 4 novembre 2026 alla UEFA Champions League, con la partita RB Lipsia-Manchester City, in diretta dalle 21:00.

La sfida mette di fronte la formazione tedesca e quella inglese, protagoniste di un confronto importante nella fase europea della competizione.

Il Manchester City cerca di proseguire il proprio percorso in Champions League, mentre il Lipsia punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato importante.

La serata comincia alle 20:20 con TV8 Football Night, dedicato alla presentazione della partita, alle analisi degli esperti e alle ultime notizie sulle due squadre.

Dopo il fischio finale, alle 23:00, spazio agli approfondimenti con gli highlights, i commenti e le immagini più significative degli altri incontri europei.

Stasera su Nove: Il tavolo di Che tempo che fa

Nove propone alle 21:25 Il tavolo di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio che riunisce ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’intrattenimento.

La trasmissione recupera la formula delle conversazioni informali, nelle quali i protagonisti si confrontano su esperienze personali, curiosità e temi di attualità.

Il clima è caratterizzato da leggerezza e ironia, con momenti comici e situazioni impreviste che nascono dall’interazione tra gli ospiti presenti al tavolo.

Accanto agli incontri trovano spazio racconti e interventi capaci di alternare divertimento e riflessione.

La serata prosegue in seconda serata con Che tempo che fa Bis.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 4 novembre 2026 spiccano Red Sparrow su Italia 1, Free Guy – Eroe per gioco su Rai 4, Il giurato su Rai Movie, Die Hard – Un buon giorno per morire sul canale 20 e Giochi di potere su Iris.

Per chi preferisce la fantascienza e la commedia, Free Guy – Eroe per gioco propone una storia ambientata in un videogioco, con Ryan Reynolds nei panni di un personaggio che scopre di essere parte di un mondo virtuale.

Rai Movie sceglie invece Il giurato, thriller con Demi Moore, nel quale una donna deve affrontare le minacce di un criminale intenzionato a influenzare il verdetto di un processo.

Sul canale 20 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, quinto capitolo della saga con Bruce Willis, mentre Iris propone Giochi di potere, il thriller con Harrison Ford tratto dall’universo narrativo di Tom Clancy.

TwentySeven trasmette Spy Kids 4 – È tempo di eroi, Cine34 sceglie Lockdown all’italiana e La5 propone Il padre della sposa – Matrimonio a Miami.

Per gli appassionati dell’horror, Italia 2 trasmette Annabelle 3, mentre in seconda serata Italia 1 propone Una donna promettente.

I film su Sky Cinema mercoledì 4 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Giustizia privata. Thriller diretto da F. Gary Gray, con Gerard Butler e Jamie Foxx. Dopo l’omicidio della moglie e della figlia, Clyde Shelton decide di vendicarsi degli uomini coinvolti nel delitto e di chi ha permesso loro di evitare una pena adeguata. La sua vendetta si trasforma in una sfida contro il sistema giudiziario.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Hunting Season. Thriller incentrato su una vicenda nella quale sopravvivenza, minacce e tensioni personali si intrecciano in una situazione sempre più pericolosa.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il silenzio degli altri. Documentario dedicato alla memoria delle vittime della dittatura franchista in Spagna e alle persone che cercano giustizia per i crimini commessi durante il regime.

Sky Cinema Due, ore 23:00 – Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda. Film biografico con Frank Grillo, dedicato alla storia di Ferruccio Lamborghini e al percorso che lo portò a creare uno dei marchi automobilistici più celebri al mondo.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jason Bourne. Action thriller diretto da Paul Greengrass, con Matt Damon e Alicia Vikander. L’ex agente della CIA torna in azione dopo aver scoperto nuove informazioni sul proprio passato e sulla morte del padre.

Sky Cinema Collection, ore 23:20 – The Bourne Legacy. Thriller d’azione con Jeremy Renner e Rachel Weisz. Dopo l’emergere degli scandali legati ai programmi segreti della CIA, un agente deve sfuggire a un’operazione destinata a eliminare tutte le tracce del progetto.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Il classico fantasy musicale con Gene Wilder. Il giovane Charlie Bucket ottiene un biglietto d’oro che gli permette di visitare la misteriosa fabbrica del cioccolatiere Willy Wonka.