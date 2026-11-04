Stasera in TV, giovedì 5 novembre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla soap turca Tutto per la mia famiglia. Rai 2 trasmette Ore 14 Sera, Rai 3 conferma Splendida Cornice, Rete 4 torna con Dritto e rovescio e Italia 1 propone Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 trasmette Milan-Ferencváros di Europa League e Nove sceglie Comedy Match. Tra i film, Rai 4 propone The Bikeriders, mentre Sky Cinema Uno punta su Braveheart – Cuore impavido.

Programmi TV di giovedì 5 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4 . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi Fare i conti e Anelli . Martina affronta un caso clinico complesso, mentre un uomo prende in ostaggio il reparto di Medicina Interna.

– . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi e . Martina affronta un caso clinico complesso, mentre un uomo prende in ostaggio il reparto di Medicina Interna. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento dedicato alla cronaca, tra testimonianze, ricostruzioni e nuovi sviluppi investigativi.

– . Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento dedicato alla cronaca, tra testimonianze, ricostruzioni e nuovi sviluppi investigativi. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, intrattenimento e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo.

– . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, intrattenimento e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo. Rete 4, ore 21:32 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, con confronti sui principali temi della settimana.

– . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, con confronti sui principali temi della settimana. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue con gli episodi 93, 94 e 95 della seconda stagione. Akif annuncia a Nebahat di voler divorziare, mentre Ayla e Berk affrontano il dolore per la morte di Resul.

– . La soap turca prosegue con gli episodi 93, 94 e 95 della seconda stagione. Akif annuncia a Nebahat di voler divorziare, mentre Ayla e Berk affrontano il dolore per la morte di Resul. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Veronica Gentili conduce il programma d’inchiesta, tra servizi, interviste, reportage e approfondimenti dedicati ai fatti di attualità.

– . Veronica Gentili conduce il programma d’inchiesta, tra servizi, interviste, reportage e approfondimenti dedicati ai fatti di attualità. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli guida il talk dedicato alla politica nazionale e internazionale, tra reportage, interviste e confronto con gli ospiti.

– . Corrado Formigli guida il talk dedicato alla politica nazionale e internazionale, tra reportage, interviste e confronto con gli ospiti. TV8, ore 21:00 – Milan-Ferencváros . La partita di UEFA Europa League viene proposta in differita, preceduta alle 20:30 da TV8 Football Night.

– . La partita di UEFA Europa League viene proposta in differita, preceduta alle 20:30 da TV8 Football Night. Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Settima puntata della terza stagione del programma comico, con sfide di improvvisazione e prove tra gli artisti.

– . Settima puntata della terza stagione del programma comico, con sfide di improvvisazione e prove tra gli artisti. Rai 4, ore 21:19 – The Bikeriders . Film drammatico con Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy, ambientato nel mondo dei club motociclistici americani degli anni Sessanta.

– . Film drammatico con Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy, ambientato nel mondo dei club motociclistici americani degli anni Sessanta. Rai 5, ore 21:25 – Scena aperta . Appuntamento dedicato al teatro, allo spettacolo e alle arti performative.

– . Appuntamento dedicato al teatro, allo spettacolo e alle arti performative. Rai Movie, ore 21:10 – Fair Game – Caccia alla spia. Thriller politico con Naomi Watts e Sean Penn, ispirato alla vicenda dell’agente della CIA Valerie Plame.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani 4

Rai 1 propone dalle 21:30 la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 4, la fiction con Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti. La serata comprende l’undicesimo e il dodicesimo episodio della quarta stagione, intitolati Fare i conti e Anelli.

Nel primo episodio, Martina deve occuparsi di un paziente ricoverato a causa di gravi crisi epilettiche. Le condizioni dell’uomo mettono alla prova la giovane dottoressa, che fatica a riconoscere i propri limiti e a chiedere aiuto a Doc e Riccardo.

La situazione diventa sempre più delicata anche per Damiano, che continua a lavorare in una clinica privata e cerca di evitare qualsiasi confronto con Giulia. Un caso medico particolarmente complesso lo costringe però a rivolgersi proprio alla collega, riaprendo tensioni professionali e personali.

Nel frattempo, Andrea e Giulia sembrano avvicinarsi a una svolta nell’indagine sui misteriosi casi legati alla morfina. Le informazioni raccolte potrebbero finalmente chiarire alcune delle anomalie che hanno segnato il reparto nelle settimane precedenti.

Alle 22:40 la serata prosegue con Anelli. La tranquillità dell’ospedale viene sconvolta quando un uomo armato di una bomba prende in ostaggio il reparto di Medicina Interna, minacciando di far esplodere l’intero Policlinico se sua moglie non riceverà le cure necessarie.

Le autorità dispongono l’evacuazione dell’ospedale e la polizia assume il controllo dell’emergenza. I medici devono individuare rapidamente una diagnosi, cercando di salvare la paziente e impedire che la situazione abbia conseguenze drammatiche.

Durante l’emergenza, Andrea continua a indagare su Campigli, convinto che la verità sulle morti sospette sia ormai vicina. Il suo comportamento, tuttavia, rischia di compromettere ulteriormente gli equilibri del reparto e di metterlo in una posizione sempre più difficile.

La puntata intreccia così tensione investigativa, responsabilità mediche e rapporti personali, mostrando una squadra costretta a prendere decisioni cruciali in condizioni estreme.

Prima della fiction, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. Alle 23:45 segue Porta a Porta, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia

Canale 5 trasmette dalle 21:21 una nuova puntata di Tutto per la mia famiglia, la soap turca che continua a seguire le difficili vicende dei fratelli Eren e delle famiglie legate alla loro storia.

La serata comprende tre episodi della seconda stagione, il numero 93, seguito alle 22:26 dal 94 e alle 23:23 dal 95. Le nuove trame mettono al centro le conseguenze della morte di Resul e i rapporti sentimentali sempre più complicati dei protagonisti.

Akif comunica apertamente a Nebahat di non amarla più e di voler divorziare al più presto. La decisione ferisce profondamente la donna, che dopo gli ultimi avvenimenti aveva sperato in una riconciliazione.

Nel frattempo, Suzan viene scagionata e torna finalmente in libertà. La conclusione della vicenda giudiziaria rappresenta un momento importante, ma non riesce a cancellare il dolore che continua a segnare le persone coinvolte nella morte di Resul.

Ayla e Berk devono infatti confrontarsi con una perdita devastante. Il ragazzo appare apatico, non riesce a reagire e trascorre gran parte delle giornate chiuso nella propria stanza, incapace di affrontare il cambiamento improvviso della sua vita.

Nebahat decide di fare visita ad Ayla per offrirle conforto, ma anche per comprendere se la vicenda sia stata definitivamente archiviata. L’incontro riporta alla luce tensioni e timori che sembravano momentaneamente superati.

Sul fronte sentimentale, Omer ufficializza la relazione con Susen, mentre Asiye e Doruk ritrovano la strada del riavvicinamento. I loro rapporti offrono momenti di speranza in una fase segnata da difficoltà e conflitti familiari.

La soap continua così a intrecciare sentimenti, segreti e conseguenze delle decisioni dei protagonisti, mostrando come la ricerca della felicità debba spesso confrontarsi con un passato difficile.

Prima degli episodi, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Dopo la soap è previsto X-Style.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile e dedicato ai principali casi di cronaca italiana.

La trasmissione affronta le vicende investigative e giudiziarie che continuano a suscitare interrogativi, attraverso testimonianze, documenti, contributi degli inviati e interventi degli esperti.

Uno degli aspetti centrali del programma è la ricostruzione dei fatti attraverso le informazioni disponibili, cercando di distinguere gli elementi accertati dalle ipotesi ancora al vaglio degli investigatori.

Nel corso della serata vengono approfondite le storie delle persone coinvolte nei casi, con particolare attenzione alle famiglie delle vittime e agli sviluppi delle indagini.

Il racconto alterna collegamenti dai luoghi delle vicende e confronti in studio, offrendo spazio a diverse interpretazioni degli elementi emersi.

Il programma arriva dopo TG2 Post e prosegue fino alla seconda serata, proponendo un’alternativa di informazione agli appuntamenti di fiction e intrattenimento delle altre reti.

Stasera su Rai 3: Splendida Cornice

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari che mescola intrattenimento, cultura e attualità con uno stile ironico e riconoscibile.

La trasmissione propone incontri con personalità del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’arte e della società, costruendo un racconto che alterna momenti di riflessione, interviste e interventi comici.

Tra gli elementi caratteristici dello show rimane il rapporto tra la conduttrice e il pubblico presente in studio, chiamato a partecipare attraverso domande, osservazioni e confronti con gli ospiti.

La formula punta a rendere la cultura accessibile, affrontando temi complessi attraverso un linguaggio diretto che non rinuncia all’ironia e all’imprevedibilità.

Il programma rappresenta così una proposta televisiva capace di unire leggerezza e approfondimento, valorizzando le esperienze e le sensibilità delle persone coinvolte.

Prima di Splendida Cornice, Rai 3 trasmette Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole. In seconda serata torna TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: Le Iene

Italia 1 dedica la prima serata a Le Iene, in onda dalle 21:15. Il programma, condotto da Veronica Gentili, torna con servizi dedicati alla cronaca, alle questioni sociali e ai principali temi dell’attualità.

La trasmissione alterna inchieste, reportage, interviste e approfondimenti realizzati dagli inviati, che affrontano vicende spesso segnate da contraddizioni e aspetti ancora poco conosciuti.

Al centro del racconto trovano spazio anche le testimonianze delle persone direttamente coinvolte nei fatti, con l’obiettivo di ricostruire le situazioni attraverso esperienze personali e documenti.

Le Iene mantiene la propria formula, caratterizzata da un linguaggio diretto e da una combinazione di denuncia sociale, ironia e intrattenimento.

La puntata arriva dopo NCIS – Unità anticrimine, mentre in seconda serata Italia 1 propone la serie Sono Lillo.

Stasera su TV8: Milan-Ferencváros

TV8 dedica la prima serata di giovedì 5 novembre 2026 alla UEFA Europa League, proponendo alle 21:00 la partita Milan-Ferencváros in differita.

La formazione rossonera affronta la squadra ungherese in un appuntamento importante per il proprio percorso nella competizione europea. Il Milan cerca un risultato utile per migliorare la propria posizione, mentre gli avversari puntano a confermare il buon rendimento ottenuto nelle precedenti giornate.

La serata comincia alle 20:30 con TV8 Football Night, che introduce la partita attraverso analisi, approfondimenti e presentazione delle due squadre.

Dopo l’incontro, alle 23:00, la rete torna con gli approfondimenti dedicati alle azioni principali, ai risultati e agli altri appuntamenti del calcio europeo.

Stasera su La7: Piazzapulita

La7 propone alle 21:15 una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.

La trasmissione torna a occuparsi dei principali temi dell’attualità politica, economica e internazionale attraverso reportage, interviste e confronti tra ospiti.

Il programma approfondisce le questioni più discusse della settimana, cercando di ricostruire gli eventi attraverso testimonianze, documenti e servizi realizzati sul campo.

Accanto alla politica trovano spazio le grandi questioni sociali, con particolare attenzione alle conseguenze delle decisioni istituzionali sulla vita dei cittadini.

Prima di Piazzapulita, La7 propone In onda, l’appuntamento di approfondimento dell’access prime time.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 5 novembre 2026 spiccano The Bikeriders su Rai 4, Fair Game – Caccia alla spia su Rai Movie, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri sul canale 20, Commando su Iris e Sabrina su TwentySeven.

The Bikeriders, diretto da Jeff Nichols, racconta il mondo dei motociclisti americani degli anni Sessanta attraverso il rapporto tra Kathy, Benny e Johnny. Il film affronta temi come appartenenza, libertà e trasformazione dei legami personali, seguendo l’evoluzione di un club destinato a cambiare profondamente.

Rai Movie propone invece Fair Game – Caccia alla spia, thriller politico diretto da Doug Liman e ispirato alla vicenda dell’agente della CIA Valerie Plame, la cui identità venne rivelata dopo le polemiche sulle informazioni utilizzate per giustificare la guerra in Iraq.

Il canale 20 sceglie il fantasy Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, avventura con Chris Pine e Michelle Rodriguez che segue un gruppo di improbabili eroi impegnati a recuperare un’antica reliquia.

Per gli appassionati dell’azione, Iris trasmette Commando, con Arnold Schwarzenegger, mentre Cielo propone The Asian Connection, con Steven Seagal.

Cine34 dedica la serata alla commedia italiana con 7 chili in 7 giorni, interpretato da Renato Pozzetto e Carlo Verdone, mentre La7Cinema sceglie End of Justice – Nessuno è innocente, con Denzel Washington.

Italia 2 trasmette Contagion, il thriller di Steven Soderbergh che ricostruisce la diffusione di un virus letale e le conseguenze sanitarie e sociali di una pandemia.

I film su Sky Cinema giovedì 5 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Braveheart – Cuore impavido. Il kolossal storico diretto e interpretato da Mel Gibson racconta la vicenda di William Wallace, eroe scozzese che guida la ribellione contro il dominio inglese alla fine del XIII secolo. Il film, vincitore di cinque premi Oscar, unisce grandi battaglie, sentimenti e lotta per l’indipendenza.

Sky Cinema Uno, ore 00:15 – Innamorarsi e altre pessime idee. Commedia romantica con Lino Guanciale, incentrata su un uomo che, dopo essere stato lasciato dalla moglie, si ritrova a rimettere in discussione le proprie certezze sentimentali.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Alla festa della rivoluzione. Film diretto da Arnaldo Catinari, ambientato nella Fiume del 1919 durante l’impresa di Gabriele D’Annunzio. Le vicende personali dei protagonisti si intrecciano con gli ideali rivoluzionari, le tensioni politiche e i cambiamenti di un’epoca.

Sky Cinema Stories, ore 23:05 – Django Unchained. Western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo liberato diventa cacciatore di taglie e intraprende un viaggio per ritrovare e salvare la moglie.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Bourne Legacy. Thriller d’azione diretto da Tony Gilroy con Jeremy Renner e Rachel Weisz. Un agente coinvolto in un programma segreto dell’intelligence americana deve sfuggire a un’operazione destinata a cancellare ogni traccia del progetto.

Sky Cinema Collection, ore 23:35 – The Bourne Identity. Matt Damon interpreta Jason Bourne, un uomo recuperato in mare e colpito da amnesia che cerca di ricostruire la propria identità, scoprendo di possedere capacità di combattimento straordinarie.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Wicked – Parte 2. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano nei ruoli di Elphaba e Glinda nella conclusione del musical fantasy ambientato nel regno di Oz. Le due protagoniste devono affrontare le conseguenze delle proprie scelte e il difficile rapporto tra amicizia e potere.

Sky Cinema Family, ore 23:25 – I Puffi – Il film. Avventura per famiglie dedicata ai piccoli personaggi blu, alle prese con nuove sfide e con il perfido Gargamella.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Play Dirty – Triplo gioco. Action thriller con Mark Wahlberg, tratto dall’universo narrativo di Donald E. Westlake. Parker, ladro professionista sopravvissuto a un tradimento, organizza un nuovo colpo insieme a una squadra di complici, trovandosi a fronteggiare criminali particolarmente pericolosi.