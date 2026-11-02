La nuova settimana, quella dal 2 al 7 novembre 2026, di Tutto per la mia famiglia porta nuovi colpi di scena. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato nel pomeriggio; anche giovedì 5 novembre in prima serata, ed è disponibile in streaming e on demand.

Tutto per la mia famiglia 2-7 novembre 2026 – lunedì 2 novembre 2026

Dopo lo sparo che ha colpito Asiye al posto di Omer, gli Eren attendono notizie in ospedale. I medici confermano finalmente che la ragazza è fuori pericolo, ma la paura non svanisce e Omer continua a sentirsi responsabile.

Doruk accusa il giovane di aver trascinato tutti nei guai. Intanto Suzan viene trovata vicino al corpo senza vita di Resul e condotta in centrale come principale sospettata. La famiglia si ritrova così ad affrontare due drammi contemporaneamente.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 3 novembre 2026

Akif interviene per difendere Suzan e le promette l’assistenza del proprio avvocato. Parallelamente scopre che il filmato compromettente sulla morte di Veli è stato copiato su una chiavetta USB finita nelle mani di Resul.

La presenza di quella registrazione rappresenta per Akif una minaccia concreta. Nel frattempo Ayla e Berk affrontano il lutto per Resul: soprattutto il ragazzo sembra incapace di reagire e tende a isolarsi dagli altri.

Tutto per la mia famiglia 2-7 novembre 2026 – mercoledì 4 novembre 2026

Seguendo il percorso della chiavetta, Akif arriva a Kaan. Il ragazzo, messo alle strette, ammette di aver ricevuto il dispositivo da Omer. La rivelazione riapre la vicenda della morte di Veli e alimenta nuove tensioni.

Anche Orhan scopre da Enver che Sengul conosceva il coinvolgimento di Omer con Tayfun. Ferito da quel silenzio, si allontana da casa e si rifugia nella panetteria, mentre il legame con Gonul diventa più stretto.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 5 novembre 2026

Akif confessa a Nebahat di non amarla più e di volere il divorzio. La donna, che sperava ancora in un riavvicinamento, viene profondamente ferita. Intanto Suzan è scagionata e cerca di lasciarsi alle spalle l’accusa per la morte di Resul.

A scuola Omer e Susen ufficializzano la loro relazione e Asiye torna con Doruk. Ma durante un progetto radiofonico Asiye apre per errore il microfono: il suo sfogo contro il fratello viene ascoltato da tutta la scuola e Omer ne esce umiliato.

Tutto per la mia famiglia 2-7 novembre 2026 – venerdì 6 novembre 2026

Akif ottiene il divorzio da Nebahat e mostra a Suzan i documenti. Nel frattempo Kaan smaschera un tentativo di Tolga di danneggiare Doruk durante una verifica, ma perde l’ospitalità che aveva trovato presso di lui.

Doruk decide allora di offrire un tetto al ragazzo e Nebahat accetta. La donna scopre inoltre sui social che Suzan sta provando abiti da sposa e, furiosa, si precipita con Ayla nella boutique.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 7 novembre 2026

Kaan teme che un esercizio scolastico sui segreti più profondi induca Susen a raccontare la verità sull’incidente in cui è morto Kadir. Prova quindi a convincerla a tacere, consapevole delle conseguenze di una confessione.

Nebahat, distrutta dal divorzio, sceglie di vendicarsi di Akif: vuole rivelare agli Eren che l’uomo è responsabile della morte di Veli. Kaan riesce però ad avvertire Akif prima che la donna arrivi a destinazione.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al sabato nel pomeriggio; anche giovedì 5 novembre in prima serata. Diretta e puntate on demand sono disponibili su Mediaset Infinity.