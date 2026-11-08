Stasera in TV, lunedì 9 novembre 2026, Rai 1 propone la prima puntata di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido e dedicata alla storia del magistrato siciliano Rosario Livatino. Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip, mentre Rai 2 trasmette la commedia Ex – Amici come prima!. Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose, Rete 4 propone Quarta Repubblica e Italia 1 sceglie Fast & Furious 8. Su La7 prosegue M – Il figlio del secolo, TV8 torna con GialappaShow e Nove dedica la prima serata a Little Big Italy. Tra le proposte cinematografiche spicca Ricchi… da morire – Delitti in famiglia, in programma su Sky Cinema Uno.

Programmi TV di lunedì 9 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Livatino – Il giudice e i suoi assassini . Debutta la miniserie di Michele Placido con Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese e Nino Frassica. In onda gli episodi Il seme della giustizia e Il cerchio si stringe , dedicati alla battaglia del giovane magistrato contro la mafia.

– . Debutta la miniserie di Michele Placido con Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese e Nino Frassica. In onda gli episodi e , dedicati alla battaglia del giovane magistrato contro la mafia. Rai 2, ore 21:20 – Ex – Amici come prima! . Commedia corale con Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Alessandro Gassmann e Vincenzo Salemme. Diverse storie sentimentali si intrecciano tra separazioni, tradimenti e nuovi incontri.

– . Commedia corale con Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Alessandro Gassmann e Vincenzo Salemme. Diverse storie sentimentali si intrecciano tra separazioni, tradimenti e nuovi incontri. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose . Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali fatti politici, economici e di cronaca.

– . Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali fatti politici, economici e di cronaca. Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica . Nicola Porro torna con il talk del lunedì sera, tra interviste, inchieste e confronti sull’attualità italiana e internazionale.

– . Nicola Porro torna con il talk del lunedì sera, tra interviste, inchieste e confronti sull’attualità italiana e internazionale. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip 2026 . Diciassettesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La competizione prosegue tra confronti, nomination e nuove dinamiche nella Casa.

– . Diciassettesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La competizione prosegue tra confronti, nomination e nuove dinamiche nella Casa. Italia 1, ore 21:26 – Fast & Furious 8 . Film d’azione con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham e Charlize Theron. Dominic Toretto viene ricattato da una misteriosa criminale informatica, finendo per tradire la propria squadra.

– . Film d’azione con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham e Charlize Theron. Dominic Toretto viene ricattato da una misteriosa criminale informatica, finendo per tradire la propria squadra. La7, ore 21:15 – M – Il figlio del secolo . La serie diretta da Joe Wright con Luca Marinelli prosegue con gli episodi dedicati al consolidamento del potere fascista e alla crisi provocata dal caso Matteotti.

– . La serie diretta da Joe Wright con Luca Marinelli prosegue con gli episodi dedicati al consolidamento del potere fascista e alla crisi provocata dal caso Matteotti. TV8, ore 21:40 – GialappaShow – Anteprima , seguito alle 21:50 da GialappaShow . Quarta puntata dell’ottava stagione del programma comico, con il Mago Forest affiancato da Madalina Ghenea.

– , seguito alle da . Quarta puntata dell’ottava stagione del programma comico, con il Mago Forest affiancato da Madalina Ghenea. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy . Francesco Panella raggiunge Colonia, in Germania, per scoprire e confrontare i ristoranti italiani della città.

– . Francesco Panella raggiunge Colonia, in Germania, per scoprire e confrontare i ristoranti italiani della città. Rai 4, ore 21:19 – Take Cover – Al riparo . Action thriller con Scott Adkins. Un sicario professionista, intenzionato a ritirarsi, diventa il bersaglio di una missione organizzata dai suoi stessi datori di lavoro.

– . Action thriller con Scott Adkins. Un sicario professionista, intenzionato a ritirarsi, diventa il bersaglio di una missione organizzata dai suoi stessi datori di lavoro. Rai 5, ore 21:23 – Greta. Thriller psicologico con Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz. Una giovane donna instaura un rapporto con una vedova solitaria, senza immaginare le conseguenze della loro amicizia.

Stasera su Rai 1: Livatino – Il giudice e i suoi assassini

Rai 1 propone dalle 21:30 il debutto di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido e dedicata alla figura di Rosario Livatino, il giovane magistrato siciliano ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.

La fiction, realizzata da Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, racconta gli ultimi anni della vita del giudice, intrecciando il suo impegno contro la criminalità organizzata con le vicende dei giovani malavitosi destinati a incrociare il suo percorso.

Nel ruolo di Livatino troviamo Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido. La sceneggiatura è firmata da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e Michele Placido.

La prima serata comprende due episodi, Il seme della giustizia, in onda alle 21:30, e Il cerchio si stringe, previsto alle 22:45.

Livatino – Il seme della giustizia: la trama del primo episodio

La storia si apre nell’Agrigentino degli anni Ottanta. Rosario Livatino è un magistrato giovane, riservato e profondamente legato ai propri principi. Il suo carattere mite nella vita privata contrasta con la determinazione che dimostra nell’esercizio della professione.

Il giudice comprende che per contrastare efficacemente la mafia non è sufficiente perseguire i singoli reati. Occorre intervenire sulle ricchezze accumulate illegalmente, sulle proprietà e sugli interessi economici che consentono alle organizzazioni criminali di mantenere il controllo del territorio.

La sua azione giudiziaria lo porta a confrontarsi con figure influenti della criminalità locale, tra cui il boss Antonio Gagliano. Livatino continua a lavorare senza lasciarsi intimidire, consapevole dei rischi che la sua attività comporta.

L’omicidio del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano sconvolge la Procura e rende ancora più evidente la gravità della situazione. La violenza mafiosa non risparmia chi cerca di far rispettare la legge.

Il primo episodio delinea così il carattere del protagonista e il contesto nel quale matura la sua battaglia, mettendo a confronto il senso dello Stato e l’affermazione sempre più aggressiva delle organizzazioni criminali.

Livatino – Il cerchio si stringe: la trama del secondo episodio

Nel secondo episodio, in programma alle 22:45, Livatino continua a seguire le piste investigative che conducono ai nuovi equilibri della criminalità agrigentina.

Insieme a Guazzelli, il magistrato concentra l’attenzione su una riunione mafiosa organizzata presso la Cantina Sociale Gattopardo, dove esponenti della vecchia criminalità e giovani emergenti cercano di ridefinire la distribuzione del potere.

Tra i protagonisti del nuovo scenario figurano i fratelli Miceli, ambiziosi e violenti, decisi a conquistare posizioni sempre più importanti negli affari illegali.

Il loro percorso si intreccia con quello di altri criminali e con le rivalità interne alle organizzazioni. La lotta per il controllo del territorio provoca nuove tensioni, mentre Giuseppe Sciortino subisce le conseguenze degli scontri all’interno di Cosa Nostra.

La narrazione alterna il lavoro del magistrato alla progressiva affermazione dei giovani stiddari, mostrando come due mondi opposti si avvicinino inevitabilmente.

La miniserie affronta anche la dimensione privata e spirituale di Livatino, uomo di fede e di grande sensibilità, chiamato a compiere sacrifici sempre più dolorosi per rimanere fedele al proprio dovere.

La fiction proseguirà martedì 10 novembre 2026, con gli ultimi due episodi. Prima del debutto Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi, mentre in seconda serata è previsto Storie di sera.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 trasmette dalle 21:20 la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La competizione entra in una fase sempre più importante e i concorrenti devono confrontarsi con le conseguenze delle scelte compiute durante la permanenza nella Casa.

Le tensioni della convivenza continuano a influenzare i rapporti personali, mentre le nomination e il giudizio del pubblico diventano elementi determinanti per la prosecuzione dell’esperienza.

La puntata ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni, dando spazio a discussioni, chiarimenti e confronti tra i protagonisti. Le relazioni di amicizia e le possibili alleanze vengono messe alla prova dall’avvicinarsi delle fasi conclusive.

La diretta offre inoltre l’occasione per approfondire le motivazioni delle decisioni prese dai concorrenti, che devono spiegare i propri comportamenti e affrontare le reazioni dei compagni.

Gli interventi delle opinioniste contribuiscono ad analizzare le dinamiche del gruppo, alternando commenti critici e osservazioni sui momenti più significativi della settimana.

La serata del Grande Fratello Vip arriva dopo La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui, e prosegue fino a tarda notte.

Stasera su Rai 2: Ex – Amici come prima!

Rai 2 trasmette alle 21:20 Ex – Amici come prima!, commedia italiana del 2011 diretta da Carlo Vanzina e interpretata, tra gli altri, da Enrico Brignano, Alessandro Gassmann, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta e Tosca D’Aquino.

Il film racconta diverse storie sentimentali, accomunate dalle difficoltà di affrontare la fine di un rapporto e dalla possibilità che un amore passato torni improvvisamente a modificare il presente.

Tra i protagonisti troviamo un politico coinvolto in una relazione complicata, un architetto che si innamora dell’avvocato della moglie durante una separazione e un uomo appena sposato che si ritrova davanti a una vecchia fiamma.

Le storie procedono tra malintesi, gelosie, tradimenti e incontri inattesi, mostrando come le relazioni possano prendere direzioni imprevedibili anche quando sembrano ormai concluse.

La commedia utilizza un tono leggero per affrontare temi riconoscibili, come la paura della solitudine, il desiderio di ricominciare e la difficoltà di lasciarsi definitivamente alle spalle una persona importante.

La struttura corale permette di alternare situazioni e personaggi differenti, costruendo un racconto nel quale le vicende sentimentali diventano occasione per osservare abitudini e contraddizioni della vita di coppia.

Il film rappresenta un’alternativa alla fiction drammatica di Rai 1 e al reality di Canale 5, proponendo una serata dedicata alla commedia italiana.

Alle 23:10 Rai 2 prosegue con Il Processo del Lunedì, dedicato ai risultati della giornata calcistica e agli episodi più discussi del campionato.

Stasera su Rai 3: Lo Stato delle Cose

Rai 3 propone alle 21:15 una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

La trasmissione affronta i principali temi dell’attualità politica, sociale e giudiziaria, attraverso interviste, testimonianze e confronti con gli ospiti.

Al centro del programma trovano spazio vicende che hanno suscitato discussioni nell’opinione pubblica, con ricostruzioni dedicate agli aspetti meno conosciuti dei fatti e alle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

Il racconto alterna servizi giornalistici e confronti in studio, cercando di offrire un quadro articolato delle questioni affrontate.

La formula mantiene particolare attenzione alle storie individuali, mostrando le conseguenze che le decisioni politiche e giudiziarie possono avere sulla vita delle persone.

Prima dello Stato delle Cose, Rai 3 propone Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole.

Stasera su Rete 4: Quarta Repubblica

Rete 4 torna alle 21:33 con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

La trasmissione dedica spazio ai principali temi politici ed economici della settimana, attraverso interviste, reportage e dibattiti con rappresentanti delle istituzioni, giornalisti ed esperti.

Tra le questioni affrontate dal programma trovano abitualmente spazio il lavoro, la pressione fiscale, il costo della vita e gli sviluppi dello scenario internazionale.

Il confronto tra gli ospiti permette di approfondire posizioni differenti, mentre i servizi realizzati dagli inviati contribuiscono a ricostruire le vicende e le loro conseguenze.

Quarta Repubblica rappresenta così una delle principali proposte di informazione politica del lunedì sera, in alternativa allo Stato delle Cose su Rai 3 e alla fiction di Rai 1.

Stasera su Italia 1: Fast & Furious 8

Italia 1 trasmette alle 21:26 Fast & Furious 8, film d’azione del 2017 diretto da F. Gary Gray, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson.

La storia riprende dopo gli eventi del capitolo precedente. Dominic Toretto e Letty Ortiz si trovano a Cuba per trascorrere la luna di miele, convinti di poter vivere finalmente un periodo di tranquillità.

La situazione cambia quando Dominic incontra Cipher, una misteriosa criminale informatica che riesce a ricattarlo e lo costringe a collaborare con lei.

Per la prima volta, Toretto sembra tradire la propria squadra, mettendo in discussione il principio che ha sempre guidato le sue scelte: la lealtà verso la famiglia.

Gli ex compagni, increduli di fronte al suo comportamento, devono cercare di comprendere le ragioni del tradimento e impedire che Cipher riesca a realizzare un piano capace di provocare conseguenze internazionali.

Il gruppo si ritrova così coinvolto in una serie di missioni spettacolari, che comprendono inseguimenti automobilistici, combattimenti e operazioni ad alto rischio.

Il film amplia ulteriormente la dimensione della saga, spostando l’azione tra diversi Paesi e introducendo tecnologie capaci di trasformare le automobili in strumenti di una minaccia globale.

Accanto alle sequenze spettacolari, il racconto mantiene al centro il rapporto tra Dominic e le persone che considera la propria famiglia, chiamate a comprendere quale verità si nasconda dietro le sue decisioni.

Stasera su La7: M – Il figlio del secolo

La7 propone alle 21:15 un nuovo appuntamento con M – Il figlio del secolo, la serie diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli, tratta dal romanzo di Antonio Scurati.

Il racconto prosegue negli anni del consolidamento del regime fascista. Le elezioni hanno rafforzato il controllo politico di Benito Mussolini, ma l’opposizione parlamentare continua a denunciare violenze e irregolarità.

Il deputato socialista Giacomo Matteotti, interpretato da Gaetano Bruno, assume un ruolo centrale nella vicenda, denunciando pubblicamente i brogli e le intimidazioni esercitate dalle camicie nere.

Le sue accuse mettono in difficoltà il governo e contribuiscono ad acuire la tensione politica, mentre Mussolini cerca di mantenere il controllo della situazione.

La serie approfondisce i meccanismi attraverso i quali il fascismo costruì il proprio potere, alternando avvenimenti storici, scontri politici e rappresentazioni della personalità del protagonista.

Il linguaggio visivo e narrativo di Joe Wright punta a restituire il clima dell’epoca, mostrando il progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche e il ruolo della violenza nella trasformazione del sistema politico italiano.

La serata comprende due episodi, in onda alle 21:15 e alle 22:20.

Stasera su TV8: GialappaShow

TV8 propone alle 21:40 l’anteprima di GialappaShow, seguita alle 21:50 dalla quarta puntata dell’ottava stagione del programma comico.

Lo spettacolo vede protagonisti Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, affiancati dal Mago Forest. Ospite alla conduzione della puntata è Madalina Ghenea.

Il programma torna con sketch, imitazioni, parodie televisive e commenti ironici sui contenuti più discussi della settimana.

La formula mantiene la capacità della Gialappa’s Band di trasformare programmi televisivi, situazioni quotidiane e fenomeni social in occasioni di comicità.

Accanto ai personaggi ricorrenti trovano spazio nuove interpretazioni e momenti imprevedibili, costruiti attraverso il confronto tra gli artisti e i conduttori.

La serata arriva dopo Foodish, il programma dedicato ai locali e alle specialità gastronomiche.

Stasera sul Nove: Little Big Italy

Nove trasmette alle 21:30 una nuova puntata di Little Big Italy, il programma condotto da Francesco Panella e dedicato alla cucina italiana nel mondo.

La serata è ambientata a Colonia, in Germania, dove il conduttore incontra alcuni italiani che vivono all’estero e hanno mantenuto un legame particolare con i sapori della propria terra d’origine.

Tre ristoranti si confrontano attraverso una sfida gastronomica nella quale vengono valutati piatti, ingredienti e capacità di interpretare la tradizione culinaria italiana.

Il programma racconta anche le esperienze personali dei ristoratori, mostrando il significato che la cucina può assumere per chi ha scelto di costruire una nuova vita lontano dall’Italia.

Le preparazioni diventano occasione per confrontare la fedeltà alle ricette tradizionali con la necessità di adattarsi ai gusti e alle abitudini del Paese ospitante.

Prima di Little Big Italy, Nove trasmette Cash or Trash – Chi offre di più?.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di lunedì 9 novembre 2026 spiccano Ex – Amici come prima! su Rai 2, Fast & Furious 8 su Italia 1, Take Cover – Al riparo su Rai 4, Greta su Rai 5 e Il mio nome è Nessuno su Rai Movie.

Take Cover – Al riparo è un thriller d’azione con Scott Adkins, nel quale un sicario esperto decide di abbandonare la professione dopo una missione finita male. I suoi progetti vengono però interrotti quando diventa il bersaglio di un’operazione organizzata dai suoi stessi datori di lavoro.

Rai 5 propone Greta, thriller psicologico diretto da Neil Jordan. La giovane Frances trova una borsa smarrita e decide di restituirla alla proprietaria, una vedova apparentemente gentile e solitaria. Tra le due nasce un’amicizia che si trasforma progressivamente in una relazione ossessiva.

Su Rai Movie, Il mio nome è Nessuno riunisce Terence Hill ed Henry Fonda in un western che alterna avventura e ironia. Il protagonista è un giovane pistolero deciso a convincere un celebre eroe del West a compiere un’ultima impresa prima del ritiro.

Il canale 20 propone Batman v Superman: Dawn of Justice, mentre Iris trasmette American Gangster, con Denzel Washington e Russell Crowe.

Per gli appassionati di fantascienza, La7Cinema sceglie Arrival, il film di Denis Villeneuve che affronta il tema della comunicazione attraverso l’incontro tra l’umanità e una civiltà extraterrestre.

TwentySeven trasmette Amore con interessi, Cine34 propone La leggenda di Al, John & Jack, La5 sceglie La custode di mia sorella e Cielo punta sul thriller The November Man, con Pierce Brosnan.

I film su Sky Cinema lunedì 9 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ricchi… da morire – Delitti in famiglia. Dark comedy del 2026 con Glen Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris. Becket Redfellow, cresciuto lontano dai privilegi di una ricchissima famiglia che lo ha rinnegato, decide di vendicarsi dei parenti e cercare di ottenere la fortuna dalla quale è stato escluso.

Sky Cinema Uno, ore 23:05 – L’ultimo samurai. Kolossal storico diretto da Edward Zwick, con Tom Cruise e Ken Watanabe. Un capitano americano, traumatizzato dalle guerre alle quali ha partecipato, si trasferisce in Giappone per addestrare l’esercito imperiale. L’incontro con i samurai modifica profondamente il suo modo di interpretare il combattimento e l’onore.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’ultimo dei Mohicani. Film d’avventura diretto da Michael Mann, con Daniel Day-Lewis e Madeleine Stowe. Durante la guerra franco-indiana del XVIII secolo, un uomo cresciuto tra i Mohicani si ritrova coinvolto in una vicenda di amore, guerra e lealtà.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic Park III. Terzo capitolo della saga cinematografica, diretto da Joe Johnston e interpretato da Sam Neill. Il paleontologo Alan Grant viene convinto a partecipare a un viaggio sull’isola di Sorna, ma la spedizione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection, ore 22:55 – Jurassic World. Film diretto da Colin Trevorrow, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Un nuovo parco tematico ospita dinosauri ricreati attraverso l’ingegneria genetica, ma una creatura estremamente pericolosa riesce a sfuggire al controllo degli scienziati.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Banana Joe. Commedia con Bud Spencer, nei panni di un uomo che vive commerciando banane in una piccola comunità dell’America Latina. Quando un’organizzazione tenta di controllare il suo commercio, Joe deve affrontare ostacoli burocratici e personaggi senza scrupoli.

Sky Cinema Family, ore 22:40 – Ghostbusters – Acchiappafantasmi. La celebre commedia fantastica diretta da Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Un gruppo di scienziati fonda a New York un’agenzia specializzata nella cattura di fantasmi, ritrovandosi a fronteggiare una pericolosa minaccia soprannaturale.