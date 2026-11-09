La nuova settimana, quella dal 9 al 14 novembre, di Tutto per la mia famiglia porta nuovi segreti, tensioni familiari e colpi di scena. La soap è disponibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena kaan muore dopo la caduta, şengül finisce in carcere, con conseguenze importanti sui rapporti fra i protagonisti.

Tutto per la mia famiglia 9-14 novembre 2026 – lunedì 9 novembre 2026

Nebahat vuole raccontare ai fratelli Eren le responsabilità di Akif, ma Kaan avverte il padre dell’imminente rivelazione. Akif riesce a fermare l’ex moglie, ricattandola con la verità sulla morte di Resul e con la minaccia di rivolgersi alla polizia.

Il riavvicinamento tra Akif e Kaan sembra offrire loro una tregua, anche perché l’imprenditore sta pensando di riconoscere ufficialmente il ragazzo. Restano tuttavia segreti molto più pericolosi, soprattutto quelli legati alla morte di Kadir.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 10 novembre 2026

Un compito scolastico assegnato dalla professoressa Filiz rischia di riportare alla luce gli eventi della morte di Kadir. Süsen, tormentata dal rimorso, decide che non può più mentire a Ömer e si prepara a confessargli ciò che sa.

Kaan capisce le intenzioni della ragazza e cerca disperatamente di impedirle di parlare. Durante il confronto, entrambi precipitano dal ballatoio della caffetteria della scuola e vengono condotti in ospedale in condizioni gravissime.

Tutto per la mia famiglia 9-14 novembre 2026 – mercoledì 11 novembre 2026

La caduta sconvolge gli studenti e le famiglie. Akif, sconvolto dalla sorte del figlio, si scaglia contro il preside Burak; Doruk ripensa al modo in cui ha trattato Kaan e deve fare i conti con i propri sensi di colpa.

Süsen sopravvive riportando delle fratture, ma Akif le impone di non raccontare nulla. Per Kaan, invece, l’esito è tragico: il ragazzo perde la vita nonostante i tentativi dei medici. Il lutto lascia profonde conseguenze.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 12 novembre 2026

Orhan, ormai lontano da Şengül, trova ospitalità in una stanza messa a disposizione da Gönül e comincia a lavorare nel suo ristorante. La decisione rende più concreta la separazione e alimenta il risentimento della moglie.

Dopo un salto temporale, Süsen torna a scuola e la morte di Kaan continua a dividere i compagni. Tolga li accusa di ipocrisia e scoppia una rissa, interrotta da Ayla. La direzione minaccia sanzioni severe in caso di nuovi incidenti.

Tutto per la mia famiglia 9-14 novembre 2026 – venerdì 13 novembre 2026

Ömer e Oğulcan tentano di guadagnare qualcosa vendendo cozze per strada, ma alcuni criminali del quartiere pretendono che interrompano l’attività. Quando Ömer scopre che il cugino continua a lavorare nonostante le minacce, interviene rovesciando la merce.

La lite tra i due mette a dura prova il loro rapporto. Nel frattempo Doruk cerca di regalare una giornata felice ad Asiye ed Emel: con uno stratagemma permette alla bambina di ottenere un paio di scarpe luminose che desiderava da tempo.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 14 novembre 2026

Şengül, accecata dal rancore, manomette un dolce preparato da Gönül. Emel, Ömer, Aybike e Oğulcan si sentono male e vengono ricoverati. Tutti sopravvivono, ma Şengül viene arrestata e in carcere subisce le ostilità di una compagna di cella.

Intanto Akif e Suzan invitano Doruk e Harika a cena per comunicare il loro prossimo matrimonio. Doruk reagisce con freddezza, rifiutando il tentativo del padre di comprargli una nuova serenità. I rapporti familiari restano lontani dalla riconciliazione.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio (indicativamente alle 16:00), giovedì anche in prima serata e sabato alle 14:30. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.